Χατζηδάκης στο Newsbomb: Ο Τσίπρας «εζυγίσθη, εμετρήθη και ευρέθη λιποβαρής»

Το δίλημμα των επόμενων εκλογών κατά τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης – Τι λέει για τον Αλέξη Τσίπρα και τα προβλήματα της καθημερινότητας

Δημήτρης Κοτταρίδης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΑΠΕΝΑΝΤΙ • ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 08

Χατζηδάκης στο Newsbomb: Πώς είμαστε χειρότερα όταν έχει ανέβει ο κατώτατος μισθός;

00.00/30:09

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ PODCAST

Spotify Apple

ΑΠΕΝΑΝΤΙ • ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

«Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης. Ζητάμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της η Ελλάδα. Δεν νομίζω πως το βάρος της διακυβέρνησης να μπορεί να το κρατήσει κάποιο άλλο κόμμα» τονίζει σε συνέντευξή του στο Newsbomb.gr ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει την εκτίμηση πως η αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος για την παράταξη υπενθυμίζοντας πως τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2023, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, η ΝΔ στις δημοσκοπήσεις έπαιρνε 32 με 33% και στο τέλος έφτασε να έχει 41%. Όπως λεει στις δημοσκοπήσεις υπάρχουν πολλοί αναποφάσιστοι που συνήθως προέρχονται από το κυβερνητικό στρατόπεδο ενώ ακόμα και δεν έχουν τεθεί τα διλήμματα των εκλογών.

ya100100144020still005.jpg

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο δημοσιογράφος του Newsbomb Δημήτρης Κοτταρίδης

Για τον Κωστή Χατζηδάκη το δίλημμα που τίθεται στις εκλογές είναι «σταθερότητα ή αλλαγή». Όπως λέει η σταθερότητα μπορεί να υποστηριχθεί ξεκάθαρα από την πλευρά της κυβέρνηση καθώς έχει να δείξει έργο, αξιοπιστία και έναν πρωθυπουργό που μπορεί να σταθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να κυβερνήσει τη χώρα με επάρκεια. Ασκώντας κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία και κατηγορεί πως δεν έχουν ουσιαστικό πολιτικό λόγο ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τονίζει για τον Αλέξη Τσίπρα πως «εζυγίσθη, εμετρήθη και ευρέθη λιποβαρής». Όπως λέει μάλιστα ο κ. Τσίπρας δεν είναι κάποιος καινούργιος πολιτικός καθώς δοκιμάστηκε, ξαναδοκιμάστηκε και απέτυχε. «Έφυγε το 2023 αναλαμβάνοντας τις ευθύνες παίρνοντας τότε 18% και τώρα επιστρέφει χαρούμενος γιατί παίρνει 13 και 14%» λέει χαρακτηριστικά.

Για την οικονομία ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει πως η χώρα ανεβαίνει καθώς την περασμένη δεκαετία βρισκόταν στο 60% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ενώ τώρα βρίσκεται στο 70%. Τονίζοντας πως δουλειά της κυβέρνησης είναι να αυξήσει τον βηματισμό της ο κ. Χατζηδάκης εκτιμά πως η κατάσταση δεν είναι τόσο «μαύρη» όσο την περιγράφουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Πως περνάει χειρότερα η ελληνική κοινωνία όταν 560 χιλιάδες ήταν άνεργοι και τώρα έχουν δουλειά; Πως είμαστε χειρότερα όταν έχουν ανοίξει χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Πως είμαστε χειρότερα όταν έχει ανέβει ο κατώτατος μισθός;» διερωτάται.

Αναφερόμενος στα προβλήματα της καθημερινότητας και κυρίως στο κυκλοφοριακό ο κ. Χατζηδάκης τονίζει πως η κυβέρνηση δίνει έμφαση σε νέο στόλο λεωφορείων έχοντας προσθέσει 1079 καινούργια οχήματα ενώ εκσυγχρονίζονται και οι συρμοί του ηλεκτρικού και του μετρό. Όπως λέει για τις γραμμές 2 και 3 παραγγέλλονται 19 καινούργιοι συρμοί ενώ διαφορά θα φανεί και στη γραμμή 1 όπου θα έχουμε σύγχρονους συρμούς και μεγαλύτερη συχνότητα των δρομολογίων. Όπως λέει η προσπάθεια είναι σταδιακά να φτάσουμε μέχρι και 5 λεπτά χρονοαπόστασης ενώ αντίστοιχα προσπάθεια έχει γίνει και στη Θεσσαλονίκη με παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και την επέκταση του Μετρό μέχρι την Καλαμαριά που θα είναι θα είναι έτοιμη τον Ιούλιο.

ya100100100923still002.jpg

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης

Σε σχέση με τον Κηφισό ο σχεδιασμός είναι, όπως λέει, να υπάρξει μια παράκαμψη από την Ελευσίνα προς Οινόη και από εκεί προς Θήβα ενώ παρέμβαση θα υπάρξει και στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ελαιώνα με τη μεταφορά των μεταφορικών εταιριών και των ΚΤΕΛ σε κάποιο άλλο σημείο, ενώ για το γήπεδο του Παναθηναικού τονίζει πως θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027. Παρεμβάσεις θα γίνουν και στον Υμηττό με την κατασκευή του τούνελ από τον Καρέα προς τη Βουλιαγμένης.

Έχοντας το συντονισμό για το Ελληνικό, ο κ. Χατζηδάκης τονίζει πως το έργο έχει προχωρήσει αρκετά ενώ τον Ιούλιο θα παραδοθεί το μεγάλο αθλητικό κέντρο. Το χειμώνα, όπως λέει, θα μπουν και οι πρώτοι ένοικοι στα σπίτια που έχουν αγοράσει, προχωρούν οι φυτεύσεις πρασίνου αλλά και η υπογειοποίηση της παραλιακής.

Όσον αφορά το ζήτημα που έχει προκύψει με τις πολεοδομίες ο κ. Χατζηδάκης τονίζει πως η κυβέρνηση δεν έχει μείνει αδρανής.

ya100100261001still006.jpg

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο δημοσιογράφος του Newsbomb Δημήτρης Κοτταρίδης

«Δεν είχαμε μείνει αδρανείς, από πέρσι είχε γίνει και σχετική συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο και είχε ξεκινήσει η μεταφορά των τοπικών πολεοδομιών στο κτηματολόγιο για να δημιουργηθεί ένα νέο τοπίο με απρόσωπες σχέσεις και ψηφιακή οργάνωση. Για το θέμα προηγήθηκε έρευνα του υπουργείου προστασίας του πολίτη με την κυβέρνηση να παίρνει μέτρα για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δίνουμε μία μάχη με το βαθύ κράτος και το ψηφιακό κράτος κινείται προς αυτή την κατεύθυνση» δηλώνει χαρακτηριστικά.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Βρέθηκε ο Καργάκης που έδωσε εντολή για την έκρηξη στο σπίτι του Φραγκιαδάκη

12:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άλμα 37% στα έσοδα του ελληνικού τουρισμού στο α’ τετράμηνο παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για το νοσοκομείο Ρόδου: Αυτή είναι η βάνα νερού που έσπασε και πήρε έκταση στα ΜΜΕ

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Το φιάσκο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: Πώς η «συμφωνία του αιώνα έγινε κατάρα» - Το ανοιχτό μέτωπο του Λιβάνου και τα μαθήματα του παρελθόντος

12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Φτιάξαμε ένα τέρας»: Γιατί εταιρίες-κολοσσοί βάζουν φρένο στη χρήση AI από τους εργαζόμενους

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Το Μαύρο Κουτί της Γης: Μέσα στην παράξενη κατασκευή που θα καταγράψει το τέλος της ανθρωπότητας

12:26ΦΑΡΜΑΚΟ

Το 45% των Ελλήνων έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιοτικού το 2024 - «Πρωταθλητές» τα νησιά

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Σε κρίσιμη κατάσταση ο τρίχρονος που πέταξε σε λάκκο κροκοδείλων, 30χρονος με νοητική υστέρηση

12:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Χακίμι παραπέμπεται σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

12:15ΕΛΛΑΔΑ

L’Étape Greece by Tour de France: Η καρδιά του cycling χτυπά ξανά στη Σπάρτη τον Απρίλιο του 2027

11:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers για νόμο Κατσέλη: Άμεσα εφαρμοστέα η απόφαση του Αρείου Πάγου αλλά επειδή χρειάζονται… αποσαφηνίσεις οι δανειολήπτες να συνεχίσουν να καταβάλλουν όλη τη μηνιαία δόση

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 34χρονος εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ - Δεν βρέθηκαν τα χρήματα

11:50ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκαν απ'τα ρούχα τους»: Για 19η χρονιά διοργανώνεται η Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πεντάγωνο: Εκτόξευσε 2.000 πυραύλους μέσα σε 96 ώρες κατά του Ιράν με την τεχνητή νοημοσύνη «Grok» - Είχε εμπλοκή η ΑΙ στο πολύνεκρο χτύπημα σε νηπιαγωγείο στην Μινάμπ;

11:44WHAT THE FACT

Αυτά τα τρόφιμα καλό είναι να μην τα βάζετε στο ψυγείο

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διάζωμα στη Λεωφόρο Κηφισού - Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων

11:35ΥΓΕΙΑ

Γιατί τα αυγά δεν είναι ίδια για όλους: Το διατροφικό παράδοξο που αλλάζει όσα ξέραμε

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς για σχέδιο αποκατάστασης των Προσφυγικών: «Κανένας μόνος – Φροντίδα για όλους»

11:25WHAT THE FACT

Νέα απάτη στα ΑΤΜ: Η κίνηση που πρέπει να κάνετε για να μην σας κλέψουν

11:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο ποδοσφαιριστής που έσπασε το πόδι του Κονέ είχε τραυματίσει σοβαρά και τον Νειμάρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΟΣΜΟΣ

Σε κρίσιμη κατάσταση ο τρίχρονος που πέταξε σε λάκκο κροκοδείλων, 30χρονος με νοητική υστέρηση

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες προειδοποιούν: Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα έχει συσσωρεύσει ενέργεια 1.000 ετών - «Έρχεται μεγάλος σεισμός»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 34χρονος εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ - Δεν βρέθηκαν τα χρήματα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

11:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο ποδοσφαιριστής που έσπασε το πόδι του Κονέ είχε τραυματίσει σοβαρά και τον Νειμάρ

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ποδοσφαιρικό αγώνα: Νεκρός 14χρονος μετά από σουτ που δέχτηκε στο στήθος

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολ Έιβερι: Τραγικό τέλος για τον ηθοποιό του All My Children και τη σύζυγό του - Σκοτώθηκαν από φωτιά στο σπίτι τους

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Όμηρος της Χαμάς για 739 ημέρες: Βιασμοί, εξευτελισμοί, κτηνωδία - «Κάθε δευτερόλεπτο ήταν σαν μια ζωή»

10:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ήξερε πολύ καλά τι έκανε, παιδιά δολοφονούνται σε σχολική γιορτή»: Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για την αδέσποτη σφαίρα που σκότωσε τον 11χρονο Μάριο στο Μενίδι

12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Φτιάξαμε ένα τέρας»: Γιατί εταιρίες-κολοσσοί βάζουν φρένο στη χρήση AI από τους εργαζόμενους

10:30WHAT THE FACT

Κίνδυνος από το σκιαγραφικό της μαγνητικής: Πώς μια απλή εξέταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε βάφτιση στην Κρήτη: Ιερέας έδιωξε τους νονούς και σταμάτησε το μυστήριο

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στη Βρετανία: 30χρονος πέταξε τρίχρονο νήπιο στους κροκόδειλους - Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

12:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Βρέθηκε ο Καργάκης που έδωσε εντολή για την έκρηξη στο σπίτι του Φραγκιαδάκη

12:26ΦΑΡΜΑΚΟ

Το 45% των Ελλήνων έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιοτικού το 2024 - «Πρωταθλητές» τα νησιά

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Η τελευταία της επαφή και το κινητό που «σιώπησε» ξαφνικά – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

11:50ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκαν απ'τα ρούχα τους»: Για 19η χρονιά διοργανώνεται η Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Συνελήφθη Βρετανίδα ηθοποιός που προσπάθησε να εισάγει 320 κιλά μεθαμφεταμίνης στη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ