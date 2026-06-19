Χατζηδάκης στο Newsbomb: Ο Τσίπρας «εζυγίσθη, εμετρήθη και ευρέθη λιποβαρής»

«Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης. Ζητάμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της η Ελλάδα. Δεν νομίζω πως το βάρος της διακυβέρνησης να μπορεί να το κρατήσει κάποιο άλλο κόμμα» τονίζει σε συνέντευξή του στο Newsbomb.gr ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει την εκτίμηση πως η αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος για την παράταξη υπενθυμίζοντας πως τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2023, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, η ΝΔ στις δημοσκοπήσεις έπαιρνε 32 με 33% και στο τέλος έφτασε να έχει 41%. Όπως λεει στις δημοσκοπήσεις υπάρχουν πολλοί αναποφάσιστοι που συνήθως προέρχονται από το κυβερνητικό στρατόπεδο ενώ ακόμα και δεν έχουν τεθεί τα διλήμματα των εκλογών.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο δημοσιογράφος του Newsbomb Δημήτρης Κοτταρίδης

Για τον Κωστή Χατζηδάκη το δίλημμα που τίθεται στις εκλογές είναι «σταθερότητα ή αλλαγή». Όπως λέει η σταθερότητα μπορεί να υποστηριχθεί ξεκάθαρα από την πλευρά της κυβέρνηση καθώς έχει να δείξει έργο, αξιοπιστία και έναν πρωθυπουργό που μπορεί να σταθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να κυβερνήσει τη χώρα με επάρκεια. Ασκώντας κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία και κατηγορεί πως δεν έχουν ουσιαστικό πολιτικό λόγο ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τονίζει για τον Αλέξη Τσίπρα πως «εζυγίσθη, εμετρήθη και ευρέθη λιποβαρής». Όπως λέει μάλιστα ο κ. Τσίπρας δεν είναι κάποιος καινούργιος πολιτικός καθώς δοκιμάστηκε, ξαναδοκιμάστηκε και απέτυχε. «Έφυγε το 2023 αναλαμβάνοντας τις ευθύνες παίρνοντας τότε 18% και τώρα επιστρέφει χαρούμενος γιατί παίρνει 13 και 14%» λέει χαρακτηριστικά.

Για την οικονομία ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει πως η χώρα ανεβαίνει καθώς την περασμένη δεκαετία βρισκόταν στο 60% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ενώ τώρα βρίσκεται στο 70%. Τονίζοντας πως δουλειά της κυβέρνησης είναι να αυξήσει τον βηματισμό της ο κ. Χατζηδάκης εκτιμά πως η κατάσταση δεν είναι τόσο «μαύρη» όσο την περιγράφουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Πως περνάει χειρότερα η ελληνική κοινωνία όταν 560 χιλιάδες ήταν άνεργοι και τώρα έχουν δουλειά; Πως είμαστε χειρότερα όταν έχουν ανοίξει χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Πως είμαστε χειρότερα όταν έχει ανέβει ο κατώτατος μισθός;» διερωτάται.

Αναφερόμενος στα προβλήματα της καθημερινότητας και κυρίως στο κυκλοφοριακό ο κ. Χατζηδάκης τονίζει πως η κυβέρνηση δίνει έμφαση σε νέο στόλο λεωφορείων έχοντας προσθέσει 1079 καινούργια οχήματα ενώ εκσυγχρονίζονται και οι συρμοί του ηλεκτρικού και του μετρό. Όπως λέει για τις γραμμές 2 και 3 παραγγέλλονται 19 καινούργιοι συρμοί ενώ διαφορά θα φανεί και στη γραμμή 1 όπου θα έχουμε σύγχρονους συρμούς και μεγαλύτερη συχνότητα των δρομολογίων. Όπως λέει η προσπάθεια είναι σταδιακά να φτάσουμε μέχρι και 5 λεπτά χρονοαπόστασης ενώ αντίστοιχα προσπάθεια έχει γίνει και στη Θεσσαλονίκη με παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και την επέκταση του Μετρό μέχρι την Καλαμαριά που θα είναι θα είναι έτοιμη τον Ιούλιο.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης

Σε σχέση με τον Κηφισό ο σχεδιασμός είναι, όπως λέει, να υπάρξει μια παράκαμψη από την Ελευσίνα προς Οινόη και από εκεί προς Θήβα ενώ παρέμβαση θα υπάρξει και στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ελαιώνα με τη μεταφορά των μεταφορικών εταιριών και των ΚΤΕΛ σε κάποιο άλλο σημείο, ενώ για το γήπεδο του Παναθηναικού τονίζει πως θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027. Παρεμβάσεις θα γίνουν και στον Υμηττό με την κατασκευή του τούνελ από τον Καρέα προς τη Βουλιαγμένης.

Έχοντας το συντονισμό για το Ελληνικό, ο κ. Χατζηδάκης τονίζει πως το έργο έχει προχωρήσει αρκετά ενώ τον Ιούλιο θα παραδοθεί το μεγάλο αθλητικό κέντρο. Το χειμώνα, όπως λέει, θα μπουν και οι πρώτοι ένοικοι στα σπίτια που έχουν αγοράσει, προχωρούν οι φυτεύσεις πρασίνου αλλά και η υπογειοποίηση της παραλιακής.

Όσον αφορά το ζήτημα που έχει προκύψει με τις πολεοδομίες ο κ. Χατζηδάκης τονίζει πως η κυβέρνηση δεν έχει μείνει αδρανής.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο δημοσιογράφος του Newsbomb Δημήτρης Κοτταρίδης

«Δεν είχαμε μείνει αδρανείς, από πέρσι είχε γίνει και σχετική συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο και είχε ξεκινήσει η μεταφορά των τοπικών πολεοδομιών στο κτηματολόγιο για να δημιουργηθεί ένα νέο τοπίο με απρόσωπες σχέσεις και ψηφιακή οργάνωση. Για το θέμα προηγήθηκε έρευνα του υπουργείου προστασίας του πολίτη με την κυβέρνηση να παίρνει μέτρα για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δίνουμε μία μάχη με το βαθύ κράτος και το ψηφιακό κράτος κινείται προς αυτή την κατεύθυνση» δηλώνει χαρακτηριστικά.