Τα επαγγέλματα που σβήνουν στην Ελλάδα και αυτά που «αναβιώνουν»

Οι οικονομικές πιέσεις και οι αλλαγές στην αγορά φέρνουν τέλος σε παραδοσιακά επαγγέλματα, την ώρα που μοδίστρες και τσαγκάρηδες γνωρίζουν νέα άνθηση

Στιγμιότυπα απο τη περιοχή των Σεπολίων στην Αθήνα στις 23 Ιουλίου, 2021.

Οι οικονομικές ανατροπές των τελευταίων ετών αλλάζουν τον επαγγελματικό χάρτη της χώρας. Τα περίπτερα και οι φούρνοι, σύμβολα γειτονιάς για δεκαετίες, εγκαταλείπονται το ένα μετά το άλλο, ενώ παλιά επαγγέλματα όπως των μοδιστρών και των τσαγκάρηδων γνωρίζουν αναπάντεχη άνθηση.

«Έχει πεθάνει ήδη το επάγγελμα του περιπτερούχου», λέει ο Νίκος, που για είκοσι χρόνια διατηρεί περίπτερο στο ίδιο σημείο. «Είναι θέμα χρόνου να κλείσουν όλα». Οι μεγάλες αλυσίδες μίνι μάρκετ, που ξεφυτρώνουν παντού, έχουν περιορίσει δραματικά τον τζίρο των μικρών καταστημάτων. Όπως εξηγεί, σκέφτεται ήδη να στραφεί σε άλλο επάγγελμα.

Οι φούρνοι στο ίδιο αδιέξοδο

Την ίδια ώρα, οι παραδοσιακοί φούρνοι αντιμετωπίζουν παρόμοια πίεση. Μέσα στην τελευταία πενταετία, έχουν κλείσει περίπου 800 αρτοποιεία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Η αύξηση του κόστους ενέργειας αποδείχθηκε το τελικό πλήγμα. «Δεν κλείνει ένα μαγαζί από τη μια μέρα στην άλλη», λέει ένας αρτοποιός. «Οι δυσκολίες μαζεύονται, και το κερασάκι ήταν η ενέργεια».

Η επιστροφή της ραπτομηχανής

Στον αντίποδα, τα μοδιστράδικα γεμίζουν και πάλι πελάτες. Πολλοί που αγοράζουν ρούχα μέσω διαδικτύου τα φέρνουν για επιδιόρθωση ή προσαρμογή στο σώμα τους. «Πάει πάρα πολύ καλά, έχω πολλή δουλειά», λέει η 24χρονη Ευρύκλεια, που ανέλαβε το κατάστημα όπου έκανε την πρακτική της. «Ο κόσμος ζητά και τη γνώμη μας, δείχνει φωτογραφίες από ρούχα που του αρέσουν και ρωτά αν μπορούν να ραφτούν πάνω του».

Τα τσαγκαράδικα ξανά στο προσκήνιο

Οι ίδιοι ρυθμοί παρατηρούνται και στα τσαγκαράδικα. «Ο κόσμος δεν πετάει πια εύκολα τα παπούτσια του, ειδικά τα καλά», λέει ο Παντελής, τρίτης γενιάς τσαγκάρης. «Τους δίνουμε ξανά ζωή». Όπως τονίζει, η δουλειά είναι δύσκολη αλλά δημιουργική. «Την αγαπώ πάρα πολύ», προσθέτει.

Σε μια εποχή που η αγορά αλλάζει, νέοι άνθρωποι στρέφονται σε επαγγέλματα που θεωρούνταν ξεπερασμένα. Όπως αποδεικνύεται, όποιος κράτησε την τέχνη ζωντανή, βγήκε κερδισμένος.

