Οι δημιουργοί του ChatGPT αποκάλυψαν 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον κόσμο της εργασίας και φαίνεται πως πολλές θέσεις κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Σύμφωνα με νέα μελέτη της OpenAI, δεκάδες επαγγέλματα βρίσκονται στο «στόχαστρο» της αυτοματοποίησης, καθώς τα πιο προηγμένα μοντέλα ΑΙ καταφέρνουν να αποδίδουν καλύτερα από τους ανθρώπους σε βασικά καθήκοντα.

Η OpenAI δημοσίευσε την έρευνα «Measuring the performance of our models on real-world tasks», αξιολογώντας 44 επαγγέλματα από τους εννέα πιο κερδοφόρους κλάδους της αμερικανικής οικονομίας. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, το GDPval, μέτρησε την απόδοση των συστημάτων ΑΙ σε σύγκριση με εργαζομένους, αποκαλύπτοντας ανησυχητικές τάσεις.

Ο μεγαλύτερος «χαμένος» φαίνεται να είναι ο κλάδος του λιανεμπορίου, καθώς το σύστημα Claude Opus 4.1 της Anthropic ξεπέρασε τους ανθρώπους υπαλλήλους σε μεγάλο ποσοστό καθηκόντων.

Παράλληλα, ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, παραδέχτηκε σε συνέντευξή του ότι η απώλεια θέσεων εργασίας είναι κάτι που τον «στοιχειώνει», εκτιμώντας πως η εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου ή υπολογιστή θα περάσει σύντομα εξ ολοκλήρου στα χέρια των chatbots.

Ωστόσο, η εταιρεία επιμένει ότι η ΑΙ «θα στηρίξει τους ανθρώπους στην καθημερινή τους δουλειά» αντί να τους αντικαταστήσει – κάτι που μένει να αποδειχθεί.

Οι δουλειές που κινδυνεύουν περισσότερο

(ποσοστό επιτυχίας ΑΙ έναντι ανθρώπων σε εργασιακά καθήκοντα)

Υπάλληλοι γκισέ και ενοικιάσεων: 81%

Διευθυντές πωλήσεων: 79%

Υπάλληλοι αποθήκης, παραλαβών και απογραφών: 76%

Επιμελητές κειμένων (editors): 75%

Προγραμματιστές λογισμικού: 70%

Ιδιωτικοί ντετέκτιβ και ερευνητές: 70%

Ελεγκτές κανονιστικής συμμόρφωσης: 69%

Επόπτες πωλήσεων (εκτός λιανεμπορίου): 69%

Εκπρόσωποι πωλήσεων χονδρικής και βιομηχανίας (εκτός τεχνικών/επιστημονικών προϊόντων): 68%

Γενικοί διευθυντές λειτουργιών: 67%

Διευθυντές ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών: 65%

Αγοραστές και υπεύθυνοι προμηθειών: 64%

Προσωπικοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι: 64%

Διευθυντές διοικητικών υπηρεσιών: 62%

Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών: 59%

Επόπτες πωλήσεων λιανεμπορίου: 59%

Επόπτες παραγωγής και λειτουργιών: 58%

Νοσηλευτές πρακτικής (nurse practitioners): 56%

Μεσίτες ακινήτων: 54%

Αναλυτές ειδήσεων, ρεπόρτερ και δημοσιογράφοι: 53%

Διευθυντές συστημάτων πληροφορικής: 52%

Επόπτες αστυνομικών και ντετέκτιβ: 49%

Εκπρόσωποι πωλήσεων χονδρικής και βιομηχανίας (τεχνικών/επιστημονικών προϊόντων): 47%

Δικηγόροι: 46%

Ειδικοί διαχείρισης έργων: 42%

Κοινωνικοί λειτουργοί παιδιών, οικογένειας και σχολείων: 42%

Ιατρικοί γραμματείς και διοικητικοί βοηθοί: 42%

Πωλητές χρηματοοικονομικών προϊόντων, μετοχών και εμπορευμάτων: 42%

Επόπτες γραφείων και διοικητικής υποστήριξης: 41%

Αναλυτές επενδύσεων: 41%

Εργαζόμενοι σε χώρους αναψυχής: 37%

Εγγεγραμμένοι νοσηλευτές: 37%

Διαχειριστές ακινήτων και κοινοτήτων: 34%

Οικονομικοί διευθυντές: 32%

Παραγωγοί και σκηνοθέτες: 31%

Τεχνικοί ήχου και βίντεο: 30%

Υπάλληλοι υποδοχής (concierges): 29%

Υπάλληλοι παραγγελιών: 28%

Πράκτορες πωλήσεων ακινήτων: 27%

Φαρμακοποιοί: 26%

Λογιστές και ελεγκτές: 24%

Μηχανολόγοι μηχανικοί: 23%

Βιομηχανικοί μηχανικοί: 17%

Μοντέρ κινηματογράφου και βίντεο: 17%

Η μελέτη δείχνει ότι οι επαγγελματίες στον χώρο της πληροφόρησης –όπως οι δημοσιογράφοι και οι σκηνοθέτες– φαίνεται να γλιτώνουν σε μεγάλο βαθμό, καθώς η ΑΙ τους ξεπέρασε μόνο στο 39% των καθηκόντων τους. Παρ’ όλα αυτά, η γενικότερη εικόνα δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ολοένα και πιο ικανή να αναλάβει θέσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αποκλειστικά ανθρώπινες.