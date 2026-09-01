Έως 44% οι μειώσεις τιμών: Ποια προϊόντα «πέφτουν» περισσότερο στα ράφια και ποια στα σχολικά

Snapshot Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμής 9,5% και μεγάλες μειώσεις έως 44%.

Στα επώνυμα προϊόντα, πάνω από το 20% των κωδικών έχουν διψήφιες μειώσεις, με 11 κωδικούς να υποχωρούν πάνω από 30%.

Στα σχολικά είδη, πάνω από το 90% των προϊόντων έχουν μείωση τουλάχιστον 10%, με μέση μείωση περίπου 12% και κάποιες έως 36%.

Τα νωπά κρέατα εμφανίζουν μειώσεις έως 28%, με σημαντικό ποσοστό κωδικών να έχουν διψήφια υποχώρηση τιμής.

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μειώθηκαν κατά μέσο όρο 8%, με 94 κωδικούς να έχουν μείωση άνω του 10% και τη μεγαλύτερη μείωση να φτάνει το 33%. Snapshot powered by AI

Μειώσεις τιμών που φτάνουν ακόμη και το 44% περιλαμβάνει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από τη Δευτέρα, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών.

Συνολικά, στην πρωτοβουλία εντάσσονται 1.740 προϊόντα, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5%. Ωστόσο, η αναλυτική εικόνα ανά κατηγορία δείχνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι μειώσεις είναι αισθητά υψηλότερες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης.

Από τα επώνυμα προϊόντα και τα είδη ιδιωτικής ετικέτας μέχρι τα σχολικά είδη, τα νωπά κρέατα και τα γαλακτοκομικά, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν σημαντικές μειώσεις, με ορισμένους κωδικούς να καταγράφουν διψήφιες και σε κάποιες περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλές υποχωρήσεις τιμών.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει υπογραμμίσει ότι η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής συνεχίζεται «χωρίς θριαμβολογίες και εφησυχασμό», καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να προκαλούν αβεβαιότητα.

Επώνυμα προϊόντα: Διψήφιες μειώσεις σε περισσότερους από έναν στους πέντε κωδικούς

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εικόνα στα επώνυμα προϊόντα. Από τους κωδικούς που περιλαμβάνονται στη σχετική λίστα, 191 καταγράφουν τελική μείωση τουλάχιστον 10%, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από ένας στους πέντε έχουν διψήφια υποχώρηση.

Αναλυτικά:

76 κωδικοί παρουσιάζουν μείωση 15% και άνω.

40 κωδικοί καταγράφουν μείωση τουλάχιστον 20%.

Σε 11 κωδικούς η μείωση ξεπερνά το 30%.

Η υψηλότερη μείωση φτάνει έως και 44% σε συγκεκριμένο προϊόν.

Η μέση μείωση που δηλώνουν οι προμηθευτές ανέρχεται σε 6,6%, ενώ μετά και τη συμβολή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ η τελική μέση μείωση διαμορφώνεται περίπου στο 9%.

Στις επιμέρους κατηγορίες, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά έχουν τη μεγαλύτερη παρουσία, με 143 κωδικούς και μέση μείωση περίπου 8,7%. Από αυτούς, οι 55 καταγράφουν μείωση τουλάχιστον 10%.

Την υψηλότερη μέση μείωση εμφανίζει η κατηγορία με σάλτσες, μουστάρδες, μαγιονέζες και αλοιφές, όπου η υποχώρηση φτάνει περίπου στο 17,2%.

Αξιοσημείωτες είναι και οι μειώσεις στα σοκολατοειδή. Η μέση μείωση στην κατηγορία σοκολάτας και σοκολατοειδών διαμορφώνεται περίπου στο 12,5%, ενώ εννέα κωδικοί παρουσιάζουν πτώση άνω του 20%.

Μεταξύ των κατηγοριών με τους περισσότερους κωδικούς ξεχωρίζουν:

Προσωπική υγιεινή: 146 κωδικοί

Γαλακτοκομικά και αυγά: 143 κωδικοί

Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια: 100 κωδικοί

Καθαριστικά και απορρυπαντικά: 77 κωδικοί

Αλλαντικά: 72 κωδικοί

Σχολικά είδη: Πάνω από 9 στους 10 έχουν μείωση τουλάχιστον 10%

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι μειώσεις που καταγράφονται στα σχολικά προϊόντα, καθώς από τους 403 κωδικούς της λίστας οι 373, δηλαδή περισσότεροι από εννέα στους δέκα, έχουν μείωση τουλάχιστον 10%.

Η μέση μείωση στην κατηγορία των σχολικών ειδών διαμορφώνεται περίπου στο 12%, ενώ:

43 κωδικοί έχουν μειωθεί κατά 20% ή περισσότερο.

21 κωδικοί παρουσιάζουν μείωση τουλάχιστον 25%.

Η μεγαλύτερη μείωση φτάνει περίπου στο 36%.

Οι σχολικές τσάντες, τα σακίδια και οι κασετίνες αποτελούν τη μεγαλύτερη υποκατηγορία, με 211 κωδικούς, που αντιστοιχούν σε περισσότερους από τους μισούς κωδικούς της σχετικής λίστας.

Τη μεγαλύτερη μέση μείωση παρουσιάζουν τα τετράδια, τα μπλοκ και το χαρτί, με την τιμή να υποχωρεί κατά περίπου 17%. Μάλιστα, σχεδόν οι μισοί κωδικοί της κατηγορίας καταγράφουν μείωση 20% και άνω.

Αντίστοιχα, στη γραφική ύλη και τα χρώματα περιλαμβάνονται 55 κωδικοί, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται περίπου στο 14,6%.

Νωπά κρέατα: Μειώσεις έως 28%

Σημαντικές είναι οι μειώσεις και στα νωπά κρέατα. Συνολικά, 28 κωδικοί παρουσιάζουν διψήφια μείωση, δηλαδή περισσότεροι από ένας στους τέσσερις.

Από αυτούς:

10 κωδικοί έχουν μείωση τουλάχιστον 15%.

4 κωδικοί παρουσιάζουν μείωση άνω του 25%.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση φτάνει περίπου στο 28%.

Το κοτόπουλο και τα προϊόντα πουλερικών συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή, με περίπου 56 κωδικούς. Παράλληλα, στη λίστα περιλαμβάνονται περίπου 19 κωδικοί μοσχαρίσιου/βοδινού κρέατος, 16 κωδικοί χοιρινού και εννέα κωδικοί με διάφορα κρεατοσκευάσματα.

Ιδιωτική ετικέτα: Έως 33% η μείωση

Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η μέση μείωση διαμορφώνεται περίπου στο 8%. Από τους συνολικά 360 κωδικούς, οι 94, δηλαδή περισσότεροι από ένας στους τέσσερις, έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 10%.

Ειδικότερα:

24 κωδικοί έχουν μείωση 15% και άνω.

10 κωδικοί παρουσιάζουν μείωση τουλάχιστον 20%.

Η μεγαλύτερη μείωση φτάνει περίπου στο 33%.

Η προσωπική υγιεινή και η οικογενειακή φροντίδα αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία, με περίπου 72 κωδικούς και μειώσεις που φτάνουν έως περίπου 22%.

Σημαντική παρουσία έχουν επίσης βασικές κατηγορίες του καθημερινού καλαθιού, όπως γαλακτοκομικά και τυριά, προϊόντα πρωινού, άλευρα, μαρμελάδες, καθαριστικά, χαρτικά οικιακής χρήσης, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια.

Οι υψηλότερες μέσες μειώσεις εντοπίζονται μεταξύ άλλων σε:

Γλυκά και snacks: περίπου 9,3%

Χαρτικά οικιακής χρήσης: περίπου 9,2%

Καθαριστικά και προϊόντα οικιακής φροντίδας: περίπου 9%

Σάλτσες και συνοδευτικά: περίπου 8,7%

Πώς θα εντοπίζουν οι καταναλωτές τα προϊόντα

Οι καταναλωτές μπορούν να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μέσω της ειδικής σήμανσης που υπάρχει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ διαθέσιμη είναι και η εφαρμογή «PosoKanei».

Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών υλοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας.

Στόχος είναι η συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα και, κατ’ επέκταση, η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος διαβίωσης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση.