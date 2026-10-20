Ανακαίνιση Κατοικίας 2026: Επιχορήγηση έως 95% και €36.000 – Ποιες εργασίες καλύπτονται

Snapshot Η δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» επιχορηγεί νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με προϋπολογισμό 480 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτούμενη από ΕΤΠΑ και Ελληνικό Δημόσιο.

Η επιχορήγηση φτάνει έως 95% για νοικοκυριά της Κατηγορίας Ι και 85% για την Κατηγορία ΙΙ, με προσαυξήσεις για ειδικές κατηγορίες όπως ορεινές περιοχές, μονογονεϊκές οικογένειες και ΑμεΑ.

Επιλέξιμες είναι κατοικίες με οικοδομική άδεια έως το 1990, επιφάνεια έως 120 τ.μ. (ή 150 τ.μ. για πολύτεκνους), και ενεργειακή κατηγορία έως Γ, που δεν έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα μετά το 2020.

Οι εργασίες χρηματοδοτούνται για ανακαίνιση (κουζίνα, μπάνιο, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά) και ενεργειακή αναβάθμιση (θερμομόνωση, κουφώματα, θέρμανση), με υποχρεωτική βελτίωση ενεργειακής κατηγορίας κατά τουλάχιστον μία βαθμίδα.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ΤΕΕ, με προτεραιότητα στις κλειστές κατοικίες, και απαιτείται Βεβαίωση Επιλεξιμότητας πριν την αίτηση, ενώ η διατήρηση της χρήσης και η απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης ισχύουν για 5 έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου. Snapshot powered by AI

Δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Οικονομικών ο Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» η οποία στοχεύει στην επιχορήγηση νοικοκυριών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος για την ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, με στόχο την αξιοποίηση του υφιστάμενου στεγαστικού αποθέματος, την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και τη μείωση του κόστους στέγασης.

Βασικά στοιχεία του προγράμματος

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο με συνολικό προϋπολογισμό 480 εκατ. € από πόρους του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και των 13 Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο χρόνος υλοποίησης κάθε έργου διαρκεί έως 18 μήνες από την απόφαση υπαγωγής και όχι πέραν της 31/12/2028.

Η δράση αφορά κατοικίες που ήταν κλειστές το διάστημα 2024-2025 και θα ιδιοκατοικηθούν ή θα εκμισθωθούν ως κύρια κατοικία. Επίσης, συγκαταλέγονται και ανοικτές κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και θα συνεχίσουν να ιδιοκατοικούνται.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν:

Πλήρη κυριότητα ή επικαρπία τουλάχιστον 20% για κλειστές κατοικίες.

Πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα σε ανοικτή κατοικία που αποτελεί κύρια κατοικία τους.

Εισοδηματικές κατηγορίες

Κατηγορία Ι

Άγαμος: έως 18.000 €

Έγγαμος: έως 25.000 €

Προσαύξηση 5.000 € ανά παιδί.

Κατηγορία ΙΙ

Άγαμος: έως 25.000 €

Έγγαμος: έως 35.000 €

Προσαύξηση 5.000 € ανά παιδί.

Ποσοστά επιχορήγησης

Για την πρώτη κατηγορία προβλέπεται βασική ενίσχυση 80% και για τη δεύτερη 70%. Παράλληλα, προβλέπεται προσαύξηση +5% για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Ορεινές ή νησιωτικές περιοχές

Μονογονεϊκές οικογένειες

Τρίτεκνους ή πολύτεκνους

Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) σε ιδιοκατοικούμενη κατοικία.

Μέγιστη επιχορήγηση

95% για Κατηγορία Ι

85% για Κατηγορία ΙΙ.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες κατοικίες

Οι επιλέξιμες κατοικίες πρέπει να:

Έχουν οικοδομική άδεια έως 31/12/1990.

Έχουν επιφάνεια έως 120 τ.μ. (έως 150 τ.μ. για τρίτεκνους/πολύτεκνους).

Κατατάσσονται ενεργειακά έως την κατηγορία Γ σύμφωνα με το Α’ ΠΕΑ.

Μην έχουν ενταχθεί μετά το 2020 σε προγράμματα «Εξοικονομώ» ή στο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» (με συγκεκριμένες εξαιρέσεις).

Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται

Η Δράση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών ανακαίνισης και επισκευής, όπως:

Ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου και αντικατάσταση ειδών υγιεινής.

Αντικατάσταση δαπέδων, πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών.

Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Επισκευές δομικών στοιχείων, επιχρίσματα, πλακίδια και χρωματισμούς.

Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και παρεμβάσεις προσβασιμότητας, όπου προβλέπεται.

Επιπλέον, χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

Κάθε πρόταση πρέπει να συνδυάζει εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, εξασφαλίζοντας βελτίωση της κατοικίας κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία.

Οι δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης πρέπει να αντιστοιχούν σε 20%-40% του συνολικού προϋπολογισμού. Οι δαπάνες ανακαίνισης μπορούν να φθάνουν έως 80%.

Ύψος επιχορήγησης

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός:

300 €/τ.μ.

έως 36.000 € ανά κατοικία (με ΦΠΑ)

Επιπλέον καλύπτονται 100% έως συνολικά 2.500 € για:

Α’ και Β’ ΠΕΑ

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Τεχνικό Σύμβουλο

Ελεγκτή Δόμησης

Απαιτούμενες άδειες και μελέτες

Διαδικασία συμμετοχής - Προτεραιότητα στις κλειστές κατοικίες

Στάδιο 1

Έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας μέσω gov.gr

Στάδιο 2

Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στην πλατφόρμα του ΤΕΕ

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί σε δύο φάσεις: αρχικά για τις κλειστές κατοικίες και στη συνέχεια για τις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία.

Επισημαίνεται ότι η δημοσίευση του Οδηγού δεν σηματοδοτεί την έναρξη υποβολής αιτήσεων. Οι ημερομηνίες ενεργοποίησης της πλατφόρμας και οι προθεσμίες κάθε φάσης θα ανακοινωθούν στη συνέχεια. Μέχρι τότε, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους της Δράσης και να προετοιμάσουν εγκαίρως έναν ολοκληρωμένο φάκελο συμμετοχής.

Πώς προετοιμάζονται οι ενδιαφερόμενοι

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης είναι η προηγούμενη έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας για τη συγκεκριμένη κατοικία. Διευκρινίζεται ότι η Βεβαίωση αποτελεί το πρώτο στάδιο συμμετοχής και δεν συνεπάγεται αυτομάτως έγκριση χρηματοδότησης.

Η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης, το οποίο διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), χωρίς την υποβολή φυσικού φακέλου.

Βασικό στοιχείο της αίτησης είναι το Σχέδιο Παρεμβάσεων, στο οποίο θα περιγράφονται οι προτεινόμενες εργασίες και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός. Με βάση το Σχέδιο θα προσδιορίζεται το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης και θα ελέγχεται η τήρηση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης.

Η συνδρομή τεχνικού συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, συνιστάται ωστόσο για την κατάλληλη επιλογή των παρεμβάσεων, την ορθή σύνταξη του Σχεδίου και τη ρεαλιστική εκτίμηση του κόστους.

Κατά την αρχική υποβολή θα απαιτούνται το Σχέδιο Παρεμβάσεων, οι προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις και, κατά περίπτωση, πρόσθετα δικαιολογητικά. Το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή Διηρημένης Ιδιοκτησίας θα υποβάλλονται σε επόμενο στάδιο, μετά τη θετική αξιολόγηση της αίτησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Για κλειστές κατοικίες που θα εκμισθωθούν απαιτείται:

Υποχρεωτική μακροχρόνια μίσθωση για 5 έτη.

Απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb κ.λπ.) για 5 έτη.

Υποχρεωτική ανάρτηση μισθωτηρίου στην ΑΑΔΕ εντός 8 μηνών από την ολοκλήρωση του έργου

Για όλες τις ενισχυόμενες κατοικίες:

Διατήρηση της δηλωμένης χρήσης για 5 έτη.

Μεταβίβαση του ακινήτου εντός της πενταετίας μπορεί να οδηγήσει σε επιστροφή της επιχορήγησης

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