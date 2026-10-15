Ανακαίνιση Κατοικίας: Έρχονται επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Snapshot Το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» προσφέρει επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ, καλύπτοντας έως το 95% των επιλέξιμων δαπανών για εργασίες αναβάθμισης κατοικιών.

Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση θα δοθεί σε κλειστές κατοικίες με βεβαίωση επιλεξιμότητας, ενώ οι κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται θα εξεταστούν με βάση εισοδηματικά κριτήρια και διαθέσιμους πόρους.

Έχουν εκδοθεί 94.000 προεγκρίσεις, εκ των οποίων 14.000 για κλειστές κατοικίες και 80.000 για κατοικίες σε χρήση, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δεύτερη φάση αναμένεται να ανοίξει σύντομα.

Η πρώτη δόση επιδότησης, που αντιστοιχεί στο 60% των επιλέξιμων δαπανών, προβλέπεται να καταβληθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, με το υπόλοιπο 40% μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Οι δικαιούχοι πρέπει να προετοιμάσουν πλήρη φάκελο με απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα. Snapshot powered by AI

Αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη φάση του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας», το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ, καλύπτοντας ακόμη και το 95% των επιλέξιμων δαπανών.

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων περιμένουν το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας και να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση για τις εργασίες αναβάθμισης των κατοικιών τους.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που έχουν ήδη λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και οι αιτήσεις για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ήδη, με βάση τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια και τους διαθέσιμους πόρους.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, γνωστοποίησε ότι η ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης αναμένεται το προσεχές διάστημα, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Ανακαίνιση Κατοικίας: 94.000 προεγκρίσεις – Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα αποτυπώνεται στον μεγάλο αριθμό των προεγκρίσεων που έχουν ήδη εκδοθεί.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 94.000 ιδιοκτήτες έχουν εξασφαλίσει προέγκριση, γεγονός που τους επιτρέπει να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο μόλις ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα.

Από αυτές:

14.000 αφορούν κατοικίες που παραμένουν κλειστές.

80.000 αφορούν ακίνητα που χρησιμοποιούνται ήδη από τους ιδιοκτήτες τους.

Στόχος είναι να προηγηθούν οι κλειστές κατοικίες, ώστε να επιταχυνθεί η αξιοποίησή τους και να ενισχυθεί το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα.

Για τα ακίνητα που βρίσκονται ήδη σε χρήση, η ένταξη θα εξαρτηθεί από τα εισοδηματικά κριτήρια και τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων.

Επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση

Το πρόγραμμα προσφέρει σημαντική οικονομική κάλυψη για εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης κατοικιών.

Το μέγιστο ποσό της επιδότησης μπορεί να φτάσει τις 36.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται ανώτατο όριο 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Παράλληλα, το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει έως και στο 95% των επιλέξιμων δαπανών.

Αυτό σημαίνει ότι το ύψος της ενίσχυσης θα εξαρτάται από το εμβαδόν του ακινήτου, το κόστος των εργασιών και τις προϋποθέσεις που πληροί ο δικαιούχος.

Για παράδειγμα, με βάση το ανώτατο όριο των 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σε μια κατοικία 80 τ.μ. το μέγιστο ποσό που προκύπτει από το συγκεκριμένο κριτήριο είναι 24.000 ευρώ, ενώ για ακίνητο 120 τ.μ. φτάνει τις 36.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι χρηματοδότησης.

Ποια δικαιολογητικά θα χρειαστούν οι ιδιοκτήτες

Με το άνοιγμα της δεύτερης φάσης, όσοι έχουν λάβει προέγκριση θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μεταξύ των εγγράφων που προβλέπεται να ζητηθούν είναι:

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης.

Τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ιδιότητα τρίτεκνου ή πολύτεκνου, όπου απαιτείται.

Τα απαραίτητα πιστοποιητικά αναπηρίας για τους δικαιούχους ΑμεΑ.

Η σωστή προετοιμασία του φακέλου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τυχόν ελλείψεις στα δικαιολογητικά μπορεί να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν από τώρα τη συγκέντρωση των εγγράφων, ώστε να είναι έτοιμοι όταν ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Πότε θα μπουν τα χρήματα – Η πρώτη δόση 60%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα καταβολής της επιδότησης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρώτη δόση, που αντιστοιχεί στο 60% των επιλέξιμων δαπανών, αναμένεται να καταβληθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Το υπόλοιπο 40% προβλέπεται να δοθεί με την αποπληρωμή των εργασιών, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες θα έχουν χρονικό περιθώριο 18 μηνών για την ολοκλήρωση της αποπληρωμής των παρεμβάσεων.

Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είναι καθοριστικό για τον οικονομικό προγραμματισμό των δικαιούχων, καθώς θα πρέπει να συντονίσουν τις εργασίες ανακαίνισης με τη διαδικασία εκταμίευσης της ενίσχυσης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες πριν ξεκινήσουν την ανακαίνιση

Σημαντική παράμετρος για την επιτυχή αξιοποίηση της επιδότησης είναι η επιλογή των επαγγελματιών που θα αναλάβουν τις εργασίες.

Πριν από την ανάθεση των εργασιών, συνιστάται να ελέγχουν την επαγγελματική αξιοπιστία των συνεργείων και των επιχειρήσεων με τις οποίες πρόκειται να συνεργαστούν.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν η ύπαρξη ενεργού ΑΦΜ, η επαγγελματική έδρα, τα στοιχεία επικοινωνίας, η προηγούμενη δραστηριότητα και οι διαθέσιμες αξιολογήσεις.

Επιπλέον, η σύγκριση διαφορετικών προσφορών μπορεί να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να διαπιστώσουν εάν το κόστος των προτεινόμενων εργασιών ανταποκρίνεται στις πραγματικές τιμές της αγοράς.

Τι ισχύει για τις κατοικίες που κατοικούνται ήδη

Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων, καθώς δυνατότητα συμμετοχής προβλέπεται και για κατοικίες που βρίσκονται ήδη σε χρήση.

Ωστόσο, για τη συγκεκριμένη κατηγορία θα εφαρμοστούν εισοδηματικά κριτήρια, ενώ η χρηματοδότηση θα πραγματοποιείται μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Αυτό σημαίνει ότι η προέγκριση αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα, αλλά δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την οριστική ένταξη στο πρόγραμμα.

Η τελική χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την τήρηση των όρων επιλεξιμότητας.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τη δεύτερη φάση

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης της δεύτερης φάσης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση της Δόμνας Μιχαηλίδου, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει σύντομα, έπειτα από την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο.

Οι 94.000 ιδιοκτήτες που έχουν ήδη λάβει προέγκριση καλούνται να προετοιμάσουν τα δικαιολογητικά τους, καθώς το επόμενο στάδιο θα είναι καθοριστικό για την οριστικοποίηση των αιτήσεων.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

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