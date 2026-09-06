Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Snapshot Το πρόγραμμα «Ανακαίνισηικίας» έχειχτεί πάνω από91.000 αιτήσεις και η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Έχουν δεσμευτεί περίπου 1,85 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό των 2 δισ. ευρώ, με ποσοστό απορρόφησης 95%.

Η επιδότηση καλύπτει από 70% έως 95% των δαπανών, με ανώτατο ποσό έως 46.000 ευρώ για δικαιούχους με δύο παιδιά.

Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες με οικοδομική άδεια έως το τέλος του 1990 και επιφάνεια έως 120 τ.μ. ή 150 τ.μ. για πολύτεκνες οικογένειες.

Τα εισοδηματικά κριτήρια χωρίζουν τους δικαιούχους σε δύο κατηγορίες με όρια εισοδήματος από 18.000 έως 45.000 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και προβλέπονται προσαυξήσεις για ειδικές περιπτώσεις. Snapshot powered by AI

Πάνω από 91.000 αιτήσεις έχουν ήδη λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας», με τους ενδιαφερόμενους να έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περισσότερες από 11.200 κλειστές κατοικίες έχουν μέχρι στιγμής επιλεγεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ενώ οι αιτήσεις για κατοικίες που είναι ήδη ανοιχτές έχουν αγγίξει τις 80.000.

Η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων βρίσκεται στο 95%, καθώς έχουν δεσμευτεί περίπου 1,85 δισ. ευρώ από τον συνολικό προϋπολογισμό των 2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο το ενδεχόμενο ενίσχυσης του προγράμματος με επιπλέον κονδύλια, αλλά και η δημιουργία αντίστοιχης δράσης στο μέλλον.

Οι δικαιούχοι που έχουν ήδη λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας αναμένεται να υποβάλουν τις οριστικές αιτήσεις ένταξης μέσα στον Οκτώβριο.

Ποια ακίνητα αφορά

Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως το τέλος του 1990. Η επιδότηση μπορεί να καλύψει από 70% έως 95% των δαπανών, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τις 36.000 ευρώ και να αυξάνεται έως τις 46.000 ευρώ για δικαιούχους με δύο παιδιά.

Η ενίσχυση υπολογίζεται με ανώτατο όριο 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το ακίνητο μπορεί να έχει επιφάνεια έως 120 τ.μ., ενώ για πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται στα 150 τ.μ.

Δεν προβλέπεται αριθμητικός περιορισμός ως προς τον αριθμό των κατοικιών που μπορεί να ανακαινίσει ένας δικαιούχος, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με το εισόδημά τους:

Κατηγορία 1 - Επιδότηση 80%

Άγαμος: έως 18.000 ευρώ.Έγγαμος: έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Κατηγορία 2 - Επιδότηση 70%

Άγαμος: έως 25.000 ευρώ.Έγγαμος: έως 45.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Προβλέπεται, επίσης, προσαύξηση 5% για κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και για μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

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