Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το πρόγραμμα «Ανακαίνισηικίας» έχειχτεί πάνω από91.000 αιτήσεις και η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.
  • Έχουν δεσμευτεί περίπου 1,85 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό των 2 δισ. ευρώ, με ποσοστό απορρόφησης 95%.
  • Η επιδότηση καλύπτει από 70% έως 95% των δαπανών, με ανώτατο ποσό έως 46.000 ευρώ για δικαιούχους με δύο παιδιά.
  • Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες με οικοδομική άδεια έως το τέλος του 1990 και επιφάνεια έως 120 τ.μ. ή 150 τ.μ. για πολύτεκνες οικογένειες.
  • Τα εισοδηματικά κριτήρια χωρίζουν τους δικαιούχους σε δύο κατηγορίες με όρια εισοδήματος από 18.000 έως 45.000 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και προβλέπονται προσαυξήσεις για ειδικές περιπτώσεις.
Snapshot powered by AI

Πάνω από 91.000 αιτήσεις έχουν ήδη λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας», με τους ενδιαφερόμενους να έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περισσότερες από 11.200 κλειστές κατοικίες έχουν μέχρι στιγμής επιλεγεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ενώ οι αιτήσεις για κατοικίες που είναι ήδη ανοιχτές έχουν αγγίξει τις 80.000.

Η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων βρίσκεται στο 95%, καθώς έχουν δεσμευτεί περίπου 1,85 δισ. ευρώ από τον συνολικό προϋπολογισμό των 2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο το ενδεχόμενο ενίσχυσης του προγράμματος με επιπλέον κονδύλια, αλλά και η δημιουργία αντίστοιχης δράσης στο μέλλον.

Οι δικαιούχοι που έχουν ήδη λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας αναμένεται να υποβάλουν τις οριστικές αιτήσεις ένταξης μέσα στον Οκτώβριο.

Ποια ακίνητα αφορά

Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως το τέλος του 1990. Η επιδότηση μπορεί να καλύψει από 70% έως 95% των δαπανών, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τις 36.000 ευρώ και να αυξάνεται έως τις 46.000 ευρώ για δικαιούχους με δύο παιδιά.

Η ενίσχυση υπολογίζεται με ανώτατο όριο 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το ακίνητο μπορεί να έχει επιφάνεια έως 120 τ.μ., ενώ για πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται στα 150 τ.μ.

Δεν προβλέπεται αριθμητικός περιορισμός ως προς τον αριθμό των κατοικιών που μπορεί να ανακαινίσει ένας δικαιούχος, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με το εισόδημά τους:

Κατηγορία 1 - Επιδότηση 80%

Άγαμος: έως 18.000 ευρώ.Έγγαμος: έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Κατηγορία 2 - Επιδότηση 70%

Άγαμος: έως 25.000 ευρώ.Έγγαμος: έως 45.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Προβλέπεται, επίσης, προσαύξηση 5% για κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και για μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:30ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ξεσπά κι απαντά σε όσους προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών

11:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειρουργήθηκε ο Ελ Κααμπί - Το διάστημα που θα μείνει εκτός

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Το πλήρες χρονοδιάγραμμα των εξαγγελιών Μητσοτάκη – Από τα 400 ευρώ και τον κατώτατο μισθό έως τη στέγη και τις φοροελαφρύνσεις

11:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τανάγρα: Συλλυπητήρια για τους πεσότες πιλότους από το ΝΑΤΟ, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Κύπρο

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Κροκόδειλος κατασπαράζει εργαζόμενο σε ζωολογικό κήπο

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Φωτιά σε ταχύπλοο που ήταν αγκυροβολημένο - Βυθίστηκε το σκάφος

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στις Αφίδνες - Ενισχύονται οι δυνάμεις - Μήνυμα από το 112

10:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς

10:36WHAT THE FACT

Γλυκαντικό σε προϊόντα χωρίς ζάχαρη μπαίνει στο μικροσκόπιο

10:26ΕΘΝΙΚΑ

Πιλότοι Phantom: Τα δραματικά δύο λεπτά στον αέρα - Τα σενάρια για την τραγωδία στην Τανάγρα

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου: Να πάρουμε ποσοστά τέτοια στα οποία δεν θα μπλέξει η Ελλάδα σε περιπέτειες

10:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Φρέντι Μέρκιουρι «ζωντανεύει» στο Wembley - Η εντυπωσιακή τοιχογραφία για τα 80ά γενέθλιά του

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Αγελάδα 500 κιλών πέφτει από γκρεμό 60 μέτρων – Την διέσωσαν με... ελικόπτερο

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Με δικαιοσύνη και ευθύνη δώσαμε όσα περισσότερα γινόταν – H αντιπολίτευση θέλει να μας ξαναγυρίσει στο ’80»

09:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ 2026: Οι πρώτες αντιδράσεις για τα μέτρα - Θετικά για την κοινωνία, ανεπαρκή για την αγορά λένε έμποροι και μικρομεσαίοι

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριο ξύλο μέσα σε λεωφορείο στο Παγκράτι

09:45WHAT THE FACT

Τον προσέλαβαν για να φυλάει 52 μπουκάλια ουίσκι του 1912 και τελικά... τα ήπιε -Το DNA τον πρόδωσε

09:35WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανασύνθεσαν το πρόσωπο μιας «βαμπίρ» γυναίκας που θάφτηκε πριν από 400 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:03ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Κροκόδειλος κατασπαράζει εργαζόμενο σε ζωολογικό κήπο

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στις Αφίδνες - Ενισχύονται οι δυνάμεις - Μήνυμα από το 112

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

07:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με μπόρες, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας - Πότε γυρίζουν οι άνεμοι σε νοτιάδες

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Θρήνος σε Πύργο και Ήπειρο για τους δύο πιλότους του Phantom

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από τους 30 - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Καταδικάστηκε σε θάνατο δια απαγχονισμού παρουσιάστρια για υπόθεση ναρκωτικών

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Μας έμαθαν λάθος τον κόσμο: Γιατί αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης το 2026

09:35WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανασύνθεσαν το πρόσωπο μιας «βαμπίρ» γυναίκας που θάφτηκε πριν από 400 χρόνια

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ 2026: Το πακέτο μέτρων για δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες

10:26ΕΘΝΙΚΑ

Πιλότοι Phantom: Τα δραματικά δύο λεπτά στον αέρα - Τα σενάρια για την τραγωδία στην Τανάγρα

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν τα 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριο ξύλο μέσα σε λεωφορείο στο Παγκράτι

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Η μοιραία πτήση του Phantom – Σε λίγες μέρες θα βάφτιζε την κόρη του ο 37χρονος πιλότος

20:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει με το «πρόστιμο» αν δεν έχετε βγάλει

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Πιλότοι Phantom: Άφατη θλίψη στην Ήπειρο για τον χαμό του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου - Η ανάρτηση του δημάρχου Τζουμέρκων

08:07ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ναζιστικό πιστόλι βρέθηκε σε λίμνη - Το τετραπλό μακελειό που εξιχνιάζει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ