Γεωργιάδης και Αγαπηδάκη σε Έβρο, Ροδόπη και Ξάνθη - Έργα ανακαίνισης άνω των 5,6 εκατ. ευρώ

Snapshot Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γωργιάδης εγκαινίασε τρία ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας (Δικαίων, Σουφλίου, Εχίνου) και ένα Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας.

Οι ανακαινίσεις περιλάμβαναν βελτιώσεις σε υποδομές, όπως θερμοπρόσοψη, κουφώματα, στέγη, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα, κέντρα διανομής οξυγόνου και εργαστηριακές αναβαθμίσεις.

Το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας στην Κομοτηνή προσφέρει δωρεάν εξειδικευμένη φροντίδα σε ασθενείς με άνοια και Alzheimer, καλύπτοντας σημαντικό κενό υπηρεσιών στην περιοχή.

Το Υπουργείο Υγείας ολοκλήρωσε την ανακαίνιση 157 κέντρων υγείας, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο και απορροφώντας πάνω από 1,75 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Snapshot powered by AI

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026, επίσκεψη σε Έβρο, Ροδόπη και Ξάνθη προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια τριών κέντρων υγείας και ενός κέντρου ημέρας ολικής φροντίδας, πρώτη ημέρα της περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του Υπουργού, ήταν το Κέντρο Υγείας Δικαίων στον Εβρο, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια και ο αγιασμός της πλήρως ανακαινισμένης δομής. Το «παρών» έδωσαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Βουλευτής Έβρου Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Αδαμάντιος Παπαδόπουλος και ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Μπογιατζίδης.

Στο Κέντρο Υγείας Δικαίων πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση, συνολικού προϋπολογισμού 1.879.136 ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την κατασκευή εξωτερικής θερμοπρόσοψης, την αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, νέα στέγη, νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και νέο σύστημα ψύξης και θέρμανσης. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα και κατασκευάστηκε κέντρο διανομής οξυγόνου. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, πλήρης ανακατασκευή των WC και των χώρων υγιεινής, καθώς και εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης στο μικροβιολογικό και το ακτινολογικό εργαστήριο.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας μετέβη στο Σουφλί, όπου εγκαινίασε το νέο Κέντρο Υγείας. Το «παρών» έδωσαν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, οι Βουλευτές Έβρου Χρήστος Δερμεντζόπουλος και Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, ο Μουφτής Διδυμοτείχου Εμίν Σερίφ, και ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Μπογιατζίδης.

Στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου ολοκληρώθηκε πλήρης ανακαίνιση, συνολικού προϋπολογισμού 2.030.552 ευρώ. Το έργο περιλάμβανε την κατασκευή εξωτερικής θερμοπρόσοψης, την αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, τη νέα στέγη, καθώς και νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα ψύξης και θέρμανσης, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα και κατασκευάστηκε κέντρο διανομής οξυγόνου. Πραγματοποιήθηκαν επίσης εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής και των WC, καθώς και εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης στο μικροβιολογικό και το ακτινολογικό εργαστήριο.

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για άτομα με Άνοια στην Κομοτηνή, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας δομής. Το «παρών» έδωσαν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Βουλευτής Ημαθίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Δήμαρχος Κομοτηνής Ιωάννης Γκαράνης, και ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Μπογιατζίδης, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων.

Το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας (Κ.Η.Ο.Φ.) στην Κομοτηνή λειτουργεί με φορέα την ΑμΚΕ «Άγιος Λουκάς» παρέχει δωρεάν εξειδικευμένη ημερήσια θεραπευτική φροντίδα σε ασθενείς με άνοια και νόσο Alzheimer, σε όλα τα στάδια της νόσου. Οι υπηρεσίες προσφέρονται τόσο στους χώρους του Κέντρου Ημέρας όσο και στο φυσικό περιβάλλον των ωφελούμενων, μέσω κατ’ οίκον παρεμβάσεων και κινητών κλιμακίων. Η δομή εξυπηρετεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση τους ασθενείς και τους φροντιστές τους, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό υπηρεσιών στην περιοχή. Στόχος είναι η διατήρηση της λειτουργικότητας των ωφελούμενων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, η πρόληψη της κοινωνικής απομόνωσης και η ουσιαστική στήριξη των οικογενειών τους.

Τελευταίος σταθμός της χθεσινής ημέρας, ήταν το Κέντρο Υγείας Εχίνου. Στο Κέντρο Υγείας Εχίνου ολοκληρώθηκε πλήρης ανακαίνιση, συνολικού προϋπολογισμού 1.766.157 ευρώ. Οι εργασίες περιλάμβαναν την κατασκευή εξωτερικής θερμοπρόσοψης, την αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, νέα στέγη, καθώς και νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα ψύξης και θέρμανσης, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα και κατασκευάστηκε κέντρο διανομής οξυγόνου. Πραγματοποιήθηκαν επίσης εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, πλήρης ανακατασκευή των WC και των χώρων υγιεινής, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις στο μικροβιολογικό και το ακτινολογικό εργαστήριο.

Στο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:«Μαζί με την Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη αναλάβαμε την ευθύνη να παραδώσουμε ανακαινισμένα, πλην των νοσοκομείων, 157 κέντρα υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας πίστευε και σε διάφορες φάσεις των διαπραγματεύσεων ήθελε να μειώσουμε το στόχο αυτόν για να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια διότι πίστευε ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ στο στόχο των 157. Τώρα που το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε και καταφέραμε και πετύχαμε το 100% της απορρόφησης και παραπάνω στο Υπουργείο Υγείας, πρέπει να σας πω ότι τελικά θα κάνουμε περισσότερα από 157. Όχι μόνο δηλαδή διαψεύσαμε τις ανησυχίες που είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά πήγαμε πολύ καλύτερα. Γενικά από το Ταμείο Ανάκαμψης το Υπουργείο Υγείας όχι μόνο πέτυχε να απορροφήσει το 1.480.000.000 που είχε αρχικά πιστωθεί αλλά ξεπέρασε τελικά σε απορρόφηση το 1.750.000.000. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που όταν θα αποχωρήσουμε από το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος μετά την ολοκλήρωση της αποστολής μας θα παραδώσουμε στους όποιους διαδόχους μας επιλέξει ο ελληνικός λαός ένα πολύ καλύτερο ΕΣΥ από αυτό που παραλάβαμε. Ειδικά στον Έβρο θα έχουμε πλήρως ανακαινίσει και τα δύο νοσοκομεία και το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και το νοσοκομείο Διδυμότειχου και θα έχουμε ανακατασκευάσει όλα τα κέντρα υγείας. Θέλω να κάνω και μια ξεχωριστή αναφορά στο προσωπικό των κέντρων υγείας. Όλες αυτές τις δεκαετίες τα κέντρα υγείας μείνανε όρθια, χάρη στο προσωπικό τους, το οποίο δούλευε και ταυτόχρονα φρόντιζε τα κέντρα υγείας, τα οποία η ελληνική πολιτεία δυστυχώς τα είχε σχεδόν ξεχάσει, όσον αφορά τις υποδομές. Εμπιστευόμαστε λοιπόν σε αυτό το εξαίρετο προσωπικό μας τα νέα ανακατασκευασμένα κέντρα υγείας».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε:«Σήμερα, εγκαινιάζοντας τα Κέντρα Υγείας Δικαίων και Εχινού, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα καμία περιοχή της πατρίδας μας δεν είναι μόνη, κανένας πολίτης δεν είναι μόνος. Παραδίδουμε στους υγειονομικούς και τους κατοίκους δυο χώρους πλήρως ανακαινισμένους, σύγχρονους και λειτουργικούς, αντάξιους της φροντίδας που δικαιούνται. Όμως οι τοίχοι από μόνοι τους δεν θεραπεύουν. Για εμένα, η μεγαλύτερη δικαίωση είναι τους ενισχύουμε και με ανθρώπινο δυναμικό. Στα Δίκαια, που καλύπτουν περισσότερους από 6.000 συμπολίτες μας μαζί με τα 4 Περιφερειακά Ιατρεία της περιοχής, ενισχύουμε σταθερά τις δομές μας με νέες θέσεις και διορισμούς ιατρικού προσωπικού, όπως στην Οδοντιατρική, την Παθολογία, τη Γενική Ιατρική και την Παιδιατρική, εξασφαλίζοντας την 24ωρη ετοιμότητα του Κέντρου Υγείας. Στον Εχινό, μια κομβική δομή που εξυπηρετεί πάνω από 37.000 κατοίκους και στηρίζεται από 8 Περιφερειακά Ιατρεία, η προσπάθειά μας αποδίδει ήδη καρπούς. Μετά τις επιτυχείς προσλήψεις Γενικών Ιατρών και Παθολόγων, βλέπουμε το τεράστιο ενδιαφέρον της υγειονομικής κοινότητας, με 43 υποψηφιότητες για τη νέα θέση Οδοντιάτρου. Συνολικά 75 εργαζόμενοι, γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό στα δύο αυτά Κέντρα Υγείας. Εμείς είμαστε δίπλα τους, στηρίζοντας την προσπάθειά τους στην πράξη. Τα προβλήματα δεκαετιών δεν εξαφανίζονται ως δια μαγείας, αλλά είμαστε εδώ, στην πρώτη γραμμή, κάθε μέρα, για να παλεύουμε μαζί με την κοινωνία για μια δημόσια υγεία με ανθρώπινο πρόσωπο και αξιοπρέπεια για όλους».