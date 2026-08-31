Με «μπαράζ» εγκαινίων πηγαίνει στη ΔΕΘ ο υπουργός Υγείας - Περιοδεία Γεωργιάδη σε Μακεδονία - Θράκη

«Πλέον η Θεσσαλονίκη έχει καλύτερα νοσοκομεία από την Αθήνα» δήλωσε ο υπουργός Υγείας 

Διονυσία Προκόπη

Με «μπαράζ» εγκαινίων πηγαίνει στη ΔΕΘ ο υπουργός Υγείας - Περιοδεία Γεωργιάδη σε Μακεδονία - Θράκη
ΥΓΕΙΑ
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  • Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, θα συμμετάσχει σε τελετές εγκαινίων ανακαινισμένων Κέντρων Υγείας και νοσοκομείων στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατά την περιοδεία του στη Βόρεια Ελλάδα.
  • Το Υπουργείο Υγείας πέτυχε πλήρη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
  • Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου θα παρουσιάσει απολογισμό των έργων του ΕΣΥ στη ΔΕΘ, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.
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Σε 13 τελετές εγκαινίων ανακαινισμένων Κέντρων Υγείας και τμημάτων Νοσοκομείων της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα παραστεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία θα καταλήξει στη Θεσσαλονίκη και την 90ή ΔΕΘ.

Η περιοδεία του κ. Γεωργιάδη ξεκινά αύριο, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, από τον Έβρο και διαδοχικά θα μεταβεί σε Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Σέρρες και Θεσσαλονίκη. Εκτός από επισκέψεις σε δομές υγείας, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα έχει και συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικούς φορείς.

«Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να εγκαινιάζω έργα στο ΕΣΥ»

Όπως ο ίδιος δήλωσε τη Δευτέρα (31/08/2026) στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, «από αύριο 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάει το ταξίδι μας, το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά μιας πολύ μεγάλης εκστρατείας σε όλη την ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχω πει πολλές φορές, ότι θα βαρεθείτε να με βλέπετε να εγκαινιάζω έργα στο ΕΣΥ. Έχουμε κάνει πραγματικά, τόσα πολλά πράγματα που θα χρειαζόμουν πολλούς μήνες να ταξιδεύω ανά την επικράτεια για να τα δείξω όλα. Είμαι υποχρεωμένος όμως να τα δείξω όλα, προκειμένου ο ελληνικός λαός να ενημερωθεί τι κάναμε με την εντολή που μας έδωσε, ιδιαίτερα στο ΕΣΥ».

Για τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι «σήμερα θα έχουμε το τελικό κλείσιμο όλων των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο οποίο πετύχαμε 100% απορρόφηση. Αμέσως μετά θα αναρτήσω μια δημόσια απάντησή μου, στα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Γερουλάνος εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ισχυρίστηκε - κατά τη γνώμη μου από λανθασμένη ενημέρωση ή από λανθασμένη κατανόηση του πώς λειτουργούσε το Ταμείο Ανάκαμψης- ότι χάσαμε χρήματα στο Υπουργείο Υγείας. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ, πετύχαμε 100% απορρόφηση. Όλα μας τα έργα ολοκληρώθηκαν μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έπρεπε να ολοκληρωθούν».

«Πλέον η Θεσσαλονίκη έχει καλύτερα νοσοκομεία από την Αθήνα»

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ένα από τα θέματα για τα οποία διαμαρτύρονταν επί σειρά ετών οι Θεσσαλονικείς ήταν το σύστημα υγείας, όμως «πλέον η Θεσσαλονίκη έχει καλύτερα νοσοκομεία από την Αθήνα. Την Παρασκευή θα εγκαινιάσουμε το Κέντρο Ανοσοθεραπείας στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, αρχές του 2027 θα παραλάβουμε το Παιδιατρικό Νοσοκομείο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παράλληλα έχουμε μηδενίσει τις λίστες αναμονής στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, που πριν από δύο χρόνια είχε αναμονή 13.000 και τώρα είναι 2.000. Άρα σε υγεία, δημόσια έργα και καθημερινότητα, η Θεσσαλονίκη πάει καλύτερα από ποτέ, αυτή είναι η αλήθεια».

Έναν συνολικό απολογισμό των έργων που έχουν υλοποιηθεί στο ΕΣΥ, θα παρουσιάσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας στην κεντρική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο του υπουργείου στη ΔΕΘ, το πρωί του Σαββάτου 5 Σέπτεμβρίου.

Αναλυτικά, ο υπουργός Υγείας θα παραβρεθεί στις παρακάτω τελετές εγκαινίων σε δομές υγείας:

Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου

11:30 Εγκαίνια- Κέντρο Υγείας Δικαίων

13:30 Εγκαίνια- Κέντρο Υγείας Σουφλίου

15:30 Εγκαίνια- Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Κομοτηνής

18:00 Εγκαίνια- Κέντρο Υγείας Εχίνου

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

10:45 Εγκαίνια - Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

13:00 Εγκαίνια - Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης

16:30 Εγκαίνια - Κέντρο Υγείας Νευροκοπίου

17:30 Εγκαίνια - Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης

19:00 Εγκαίνια- Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Δράμας

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

14:15 Εγκαίνια - Κέντρο Υγείας Σερρών

15:45 Εγκαίνια - Κέντρο Υγείας Στρυμωνικού

18:30 Εγκαίνια - Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

19:00 Εγκαίνια - Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

10:45 Εγκαίνια Περιπτέρου Υπουργείου Υγείας (Περίπτερο 14)

11:00 Κεντρική εκδήλωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας με θέμα "Το ΕΣΥ όπως το θες εσύ - Απολογισμός έργου" (Περίπτερο 14).

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