Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (21/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (21/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

21/10/2026 7:30:00 πμ21/10/2026 12:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ - ΛΕΒΕΙΔΙΟΥ - ΚΗΦΙΣΟΥ - ΛΟΥΒΑΡΗ469Λειτουργία
21/10/2026 7:30:00 πμ21/10/2026 6:00:00 μμΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ απο κάθετο: ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ έως κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 07:30 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΩΣ ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ από: 07:30 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ έως: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 07:30 πμ έως: 06:00 μμ1193Λειτουργία
21/10/2026 8:00:00 πμ21/10/2026 10:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΣΟΥΤΣΟΥ 36 - 38 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ1184Λειτουργία
21/10/2026 8:00:00 πμ21/10/2026 10:30:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΑΚΗ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ1395Κατασκευές
21/10/2026 8:00:00 πμ21/10/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΡΙΑΝΚΟΥΡ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ έως κάθετο: ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1185Λειτουργία
21/10/2026 8:00:00 πμ21/10/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. Β. ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1186Λειτουργία
21/10/2026 8:00:00 πμ21/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 15 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΙΚΑΡΑΝΣΟΥ 9 - 11 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 6 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1403Κατασκευές
21/10/2026 8:00:00 πμ21/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΠΙΤΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 63, 65, 67 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1402Κατασκευές
21/10/2026 8:00:00 πμ21/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 15 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΙΚΑΡΑΝΣΟΥ 9 - 11 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 6 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1403Κατασκευές
21/10/2026 8:00:00 πμ21/10/2026 12:30:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΖυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 20, 24, 28 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1405Κατασκευές
21/10/2026 8:00:00 πμ21/10/2026 2:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ απο κάθετο: ΡΕΤΣΙΝΑ έως κάθετο: ΠΛΑΤΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΤΣΙΝΑ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έως κάθετο: ΖΑΛΕΥΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
21/10/2026 8:00:00 πμ21/10/2026 3:00:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 34 ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ. Συντήρηση
21/10/2026 8:00:00 πμ21/10/2026 3:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΟΥΚΑ ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
21/10/2026 8:00:00 πμ21/10/2026 3:00:00 μμΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ, ΥΔΡΑΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε, ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΠΡΟΥΣΗΣ, ΒΙΤΣΙ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΡΜΟΥ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΝΑΟΥΣΗΣ, ΣΤΡ.ΛΕΚΚΑ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ.675Κατασκευές
21/10/2026 8:00:00 πμ21/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΤΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
21/10/2026 8:00:00 πμ21/10/2026 5:00:00 μμΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΛΟΥΤΣΑ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΚΟΥΡΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ - Λ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΕΛΕΙΩΝ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΕΦΡΟΣΥΝΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ΓΑΥΔΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΝΑΞΟΥ - ΑΝΑΦΗΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΔΑΦΝΩΝ - ΣΑΜΟΥ - ΣΥΡΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΙΝΔΟΥ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΙΟΡΔΑΝΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΛΕΡΟΥ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΓΙΑΝΝΑ - ΣΤΥΛΙΔΟΣ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΥΘΗΡΩΝ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ - ΒΑΘΗΣ - ΤΕΓΕΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. Λειτουργία
21/10/2026 8:30:00 πμ21/10/2026 1:30:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ απο κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Κατασκευές
21/10/2026 9:00:00 πμ21/10/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΖυγά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ 2 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ 7 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ1398Κατασκευές
21/10/2026 10:00:00 πμ21/10/2026 12:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ1396Κατασκευές
21/10/2026 11:00:00 πμ21/10/2026 4:00:00 μμΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΡΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
21/10/2026 11:30:00 πμ21/10/2026 4:30:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ έως κάθετο: ΝΑΙΑΔΩΝ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ1399Κατασκευές
21/10/2026 11:30:00 πμ21/10/2026 4:30:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΖυγά οδός:ΝΑΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΖΑΙΜΗ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΑΝΤΟΣ 54 από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ1399Κατασκευές
21/10/2026 4:00:00 μμ21/10/2026 6:00:00 μμΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΜονά/Ζυγά οδός:ΕΔΕΣΣΗΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛ.ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΑΛ.ΠΑΠΑΓΟΥ ΤΕΡΜΑ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ απο κάθετο: ΑΛ.ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΑΛ.ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΕΔΕΣΣΗΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ι.ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Συντήρηση
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