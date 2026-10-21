Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (21/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|21/10/2026 7:30:00 πμ
|21/10/2026 12:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ - ΛΕΒΕΙΔΙΟΥ - ΚΗΦΙΣΟΥ - ΛΟΥΒΑΡΗ
|469
|Λειτουργία
|21/10/2026 7:30:00 πμ
|21/10/2026 6:00:00 μμ
|ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ απο κάθετο: ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ έως κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 07:30 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΩΣ ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ από: 07:30 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ έως: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 07:30 πμ έως: 06:00 μμ
|1193
|Λειτουργία
|21/10/2026 8:00:00 πμ
|21/10/2026 10:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΣΟΥΤΣΟΥ 36 - 38 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|1184
|Λειτουργία
|21/10/2026 8:00:00 πμ
|21/10/2026 10:30:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΑΚΗ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|1395
|Κατασκευές
|21/10/2026 8:00:00 πμ
|21/10/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΡΙΑΝΚΟΥΡ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ έως κάθετο: ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1185
|Λειτουργία
|21/10/2026 8:00:00 πμ
|21/10/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. Β. ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1186
|Λειτουργία
|21/10/2026 8:00:00 πμ
|21/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 15 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΙΚΑΡΑΝΣΟΥ 9 - 11 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 6 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1403
|Κατασκευές
|21/10/2026 8:00:00 πμ
|21/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΠΙΤΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 63, 65, 67 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1402
|Κατασκευές
|21/10/2026 8:00:00 πμ
|21/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 15 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΙΚΑΡΑΝΣΟΥ 9 - 11 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 6 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1403
|Κατασκευές
|21/10/2026 8:00:00 πμ
|21/10/2026 12:30:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 20, 24, 28 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1405
|Κατασκευές
|21/10/2026 8:00:00 πμ
|21/10/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ απο κάθετο: ΡΕΤΣΙΝΑ έως κάθετο: ΠΛΑΤΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΤΣΙΝΑ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έως κάθετο: ΖΑΛΕΥΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|21/10/2026 8:00:00 πμ
|21/10/2026 3:00:00 μμ
|ΜΕΓΑΡΕΩΝ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 34 ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ.
|Συντήρηση
|21/10/2026 8:00:00 πμ
|21/10/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΥΚΑ ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|21/10/2026 8:00:00 πμ
|21/10/2026 3:00:00 μμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ, ΥΔΡΑΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε, ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΠΡΟΥΣΗΣ, ΒΙΤΣΙ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΡΜΟΥ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΝΑΟΥΣΗΣ, ΣΤΡ.ΛΕΚΚΑ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ.
|675
|Κατασκευές
|21/10/2026 8:00:00 πμ
|21/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΤΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|21/10/2026 8:00:00 πμ
|21/10/2026 5:00:00 μμ
|ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΛΟΥΤΣΑ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΚΟΥΡΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ - Λ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΕΛΕΙΩΝ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΕΦΡΟΣΥΝΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ΓΑΥΔΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΝΑΞΟΥ - ΑΝΑΦΗΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΔΑΦΝΩΝ - ΣΑΜΟΥ - ΣΥΡΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΙΝΔΟΥ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΙΟΡΔΑΝΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΛΕΡΟΥ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΓΙΑΝΝΑ - ΣΤΥΛΙΔΟΣ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΥΘΗΡΩΝ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ - ΒΑΘΗΣ - ΤΕΓΕΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|Λειτουργία
|21/10/2026 8:30:00 πμ
|21/10/2026 1:30:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ απο κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ
|Κατασκευές
|21/10/2026 9:00:00 πμ
|21/10/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ 2 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΠΕΛΟΠΟΣ 7 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1398
|Κατασκευές
|21/10/2026 10:00:00 πμ
|21/10/2026 12:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1396
|Κατασκευές
|21/10/2026 11:00:00 πμ
|21/10/2026 4:00:00 μμ
|ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΡΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|21/10/2026 11:30:00 πμ
|21/10/2026 4:30:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ έως κάθετο: ΝΑΙΑΔΩΝ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ
|1399
|Κατασκευές
|21/10/2026 11:30:00 πμ
|21/10/2026 4:30:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΝΑΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΖΑΙΜΗ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΑΝΤΟΣ 54 από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ
|1399
|Κατασκευές
|21/10/2026 4:00:00 μμ
|21/10/2026 6:00:00 μμ
|ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΔΕΣΣΗΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛ.ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΑΛ.ΠΑΠΑΓΟΥ ΤΕΡΜΑ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ απο κάθετο: ΑΛ.ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΑΛ.ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΕΔΕΣΣΗΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ι.ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ
|Συντήρηση
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:58 ∙ ANNOUNCEMENTS
Η υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος και το κυκλοφοριακό ζήτημα στην Νότια Αθήνα
08:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Διάσωση 46 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων
07:45 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί γελάμε μέχρι δακρύων και δεν μπορούμε να σταματήσουμε; Νευροεπιστήμονες απαντούν
05:38 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
06:52 ∙ ΕΥ ΖΗΝ