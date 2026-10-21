Καιρός: Με αραιές νεφώσεις και καλές θερμοκρασίες η Τετάρτη – Πού και πότε θα σημειωθούν βροχές

Snapshot Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά καλός με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά, το Ιόνιο και την Ήπειρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου ανά περιοχή.

Την Πέμπτη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή θα υπάρχουν τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και δυτικά.

Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και την Κρήτη, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τετάρτη, στα βορειοδυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ανατολικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 βαθμούς, κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 25 και στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 10 – 22°C

Ανατολική Μακεδονία: 11 – 22°C

Κεντρική Μακεδονία: 12 – 23°C

Δυτική Μακεδονία: 8 – 20°C

Ήπειρος: 9 – 21°C

Θεσσαλία: 10 – 24°C

Νησιά Ιονίου: 17 – 24°C

Δυτική Στερεά: 12 – 25°C

Δυτική Πελοπόννησος: 12 – 25°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 14 – 23°C

Κυκλάδες: 16 – 23°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 11 – 23°C

Κρήτη: 13 – 24°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 13 – 24°C

Δωδεκάνησα: 17 – 26°C

Αττική: 14 – 23°C

Θεσσαλονίκη: 13 – 23°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

Νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως στην ηπειρωτική χώρα. Στα δυτικά, στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές έως και τις βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νοτιοανατολικοί 4 με 5 τοπικά 6, στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς 3 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 23 με 25 βαθμούς, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα με τοπικές βροχές και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο και σποραδικές καταιγίδες ως τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα στα βορειοανατολικά πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές κυρίως ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την ανατολική νησιωτική χώρα και την Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στο νότιο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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