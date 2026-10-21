Καιρός: Με αραιές νεφώσεις και καλές θερμοκρασίες η Τετάρτη – Πού και πότε θα σημειωθούν βροχές

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

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Καιρός: Με αραιές νεφώσεις και καλές θερμοκρασίες η Τετάρτη – Πού και πότε θα σημειωθούν βροχές
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  • Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά καλός με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά, το Ιόνιο και την Ήπειρο.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου ανά περιοχή.
  • Την Πέμπτη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
  • Την Παρασκευή θα υπάρχουν τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και δυτικά.
  • Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και την Κρήτη, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τετάρτη, στα βορειοδυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ανατολικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 βαθμούς, κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 25 και στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

  • Θράκη: 10 – 22°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 11 – 22°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 12 – 23°C
  • Δυτική Μακεδονία: 8 – 20°C
  • Ήπειρος: 9 – 21°C
  • Θεσσαλία: 10 – 24°C
  • Νησιά Ιονίου: 17 – 24°C
  • Δυτική Στερεά: 12 – 25°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 12 – 25°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 14 – 23°C
  • Κυκλάδες: 16 – 23°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 11 – 23°C
  • Κρήτη: 13 – 24°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 13 – 24°C
  • Δωδεκάνησα: 17 – 26°C
  • Αττική: 14 – 23°C
  • Θεσσαλονίκη: 13 – 23°C

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Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

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