Κλήρωση Τζόκερ 20/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2,7 εκατ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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- Στην κρωση του Τζόκερ στις 20 Οκτωβρίου 2026, το ποσό στην πρώτη κατηγορία ήταν τουλάχιστον 2.700.000 ευρώ.
- Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι 2, 16, 1, 25, 43 και τζόκερ ο αριθμός (ο αριθμός τζόκερ δεν αναφέρεται).
- Οι κληρώσεις του Τζόκερ γίνονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.700.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2,16,1,25,43 και τζόκερ ο αριθμός 10.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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