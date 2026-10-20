Κλήρωση Τζόκερ 20/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2,7 εκατ.

Snapshot Στην κρωση του Τζόκερ στις 20 Οκτωβρίου 2026, το ποσό στην πρώτη κατηγορία ήταν τουλάχιστον 2.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι 2, 16, 1, 25, 43 και τζόκερ ο αριθμός (ο αριθμός τζόκερ δεν αναφέρεται).

Οι κληρώσεις του Τζόκερ γίνονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00. Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2,16,1,25,43 και τζόκερ ο αριθμός 10.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.