Φρίκη στο Μεξικό: Κάθειρξη 67 ετών σε δύο άνδρες για την απαγωγή και δολοφονία 8χρονης

Η 8χρονη εξαφανίστηκε στις 27 Μαρτίου 2024 και βρέθηκε νεκρή σε μαύρη σακούλα λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της

Μιχάλης Παπαδάκος

Φρίκη στο Μεξικό: Κάθειρξη 67 ετών σε δύο άνδρες για την απαγωγή και δολοφονία 8χρονης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο άνδρες καταδικάστηκαν σε 67,5 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της 8χρονης Καμίλα Γκόμες το 2024 στο Μεξικό.
  • Οι καταδικασθέντες πρέπει να πληρώσουν αποζημίωση 5 εκατομμυρίων πέσος ο καθένας στην οικογένεια του παιδιού.
  • Η 8χρονη εξαφανίστηκε στις 27 Μαρτίου 2024 και βρέθηκε νεκρή σε μαύρη σακούλα λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της.
  • Η τοπική κοινωνία αντέδρασε με βίαια επεισόδια και λιντσάρισμα των υπόπτων, χωρίς παρέμβαση της αστυνομίας.
  • Το φαινόμενο της αυτοδικίας στο Μεξικό συνδέεται με την ατιμωρησία και την έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη.
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Δύο άνδρες καταδικάστηκαν από δικαστήριο στο Μεξικό σε ποινή κάθειρξης 67 ετών και έξι μηνών ο καθένας για τη δολοφονία της 8χρονης Καμίλα Γκόμες, το 2024. Παράλληλα, σύμφωνα με την εισαγγελία της πολιτείας Γκερέρο, οι δύο καταδικασθέντες καλούνται να καταβάλουν αποζημίωση ύψους 5 εκατομμυρίων πέσος έκαστος, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 242.000 ευρώ, στην οικογένεια του παιδιού.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στην πόλη Τάσκο, στην πολιτεία Γκερέρο. Η μικρή Καμίλα εξαφανίστηκε στις 27 Μαρτίου 2024, όταν έφυγε από το σπίτι της για να παίξει. Λίγο αργότερα, η μητέρα της άρχισε να δέχεται ανώνυμα τηλεφωνήματα από άτομα που απαιτούσαν λύτρα για την απελευθέρωση του κοριτσιού.

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Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό των υπόπτων έπαιξαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της, η 8χρονη εντοπίστηκε νεκρή, μέσα σε μαύρη σακούλα, στην άκρη ενός δρόμου.

Η είδηση του θανάτου της πυροδότησε οργή στην τοπική κοινωνία. Δεκάδες κάτοικοι απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους της πόλης και περικύκλωσαν το σπίτι όπου βρίσκονταν οι ύποπτοι. Στη συνέχεια, τους έβγαλαν διά της βίας από το σπίτι και τους ξυλοκόπησαν με ρόπαλα, χωρίς να υπάρξει παρέμβαση της αστυνομίας.

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Από την επίθεση, μια γυναίκα που κατηγορούνταν για την απαγωγή της μικρής υπέκυψε στα τραύματά της. Δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και στη συνέχεια οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Τα περιστατικά αυτοδικίας και τα λιντσαρίσματα ατόμων που κατηγορούνται για ειδεχθή εγκλήματα καταγράφονται συχνά στο Μεξικό. Ειδικοί συνδέουν το φαινόμενο με το έντονο αίσθημα ατιμωρησίας που επικρατεί σε τμήματα της κοινωνίας, καθώς και με την έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στην απονομή δικαιοσύνης.

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