Land Rover Defender Sport: Έρχεται το μικρό Defender με ηλεκτρική και υβριδική έκδοση

Snapshot Η Land Rover θα παρουσιάσει το 2027 ένα μικρότερο Defender, γνωστό ως Defender Sport ή Defender 80, με μήκος περίπου 4,50 μέτρα.

Το νέο μοντέλο θα διαθέτει ηλεκτρική και υβριδική έκδοση, βασισμένες στην πλατφόρμα EMA που υποστηρίζει και τους δύο τύπους συστημάτων κίνησης.

Η ηλεκτρική έκδοση θα έχει αρχιτεκτονική 800 Volt και δυνατότητα ταχυφόρτισης έως 350 kW, με επιλογές τετρακίνησης μέσω δύο ηλεκτροκινητήρων.

Η παραγωγή θα γίνει στο εργοστάσιο Halewood της Αγγλίας, με μπαταρίες από τη μονάδα της Tata στο Somerset.

Αντίπαλος του μικρού Defender θα είναι η μελλοντική μικρή Mercedes G-Class, που επίσης θα προσφέρεται σε ηλεκτρική και υβριδική μορφή. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η γκάμα του Land Rover Defender ετοιμάζεται να αποκτήσει ένα νέο, μικρότερο μέλος, το οποίο θα διευρύνει την παρουσία της βρετανικής μάρκας στην κατηγορία των premium SUV. Το μοντέλο, που προς το παρόν αναφέρεται ως Defender Sport ή Defender 80, αναμένεται να παρουσιαστεί το 2027, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η εμπορική του ονομασία.

Παρά τον χαρακτηρισμό «Baby Defender», δεν θα πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μικρό αυτοκίνητο. Το μήκος του υπολογίζεται περίπου στα 4,50 μέτρα, με πλάτος κοντά στα 2,0 και ύψος κάτω από 1,80 μέτρα. Η σχεδίαση θα διατηρεί τα χαρακτηριστικά στοιχεία του μεγαλύτερου Defender, όπως τις τετραγωνισμένες γραμμές, τα έντονα φτερά και την σχεδόν κάθετη πίσω πόρτα.

Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά τα μηχανικά σύνολα. Αν και αρχικά προοριζόταν αποκλειστικά για ηλεκτρική έκδοση, η JLR επιβεβαίωσε ότι η νέα πλατφόρμα EMA (Electric Modular Architecture) θα υποστηρίζει και πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης.

Για την ηλεκτρική έκδοση προβλέπεται αρχιτεκτονική 800 Volt, με δυνατότητα ταχυφόρτισης έως 350 kW. Παράλληλα, αναμένονται τετρακίνητες εκδόσεις με δύο ηλεκτροκινητήρες, αν και το μικρότερο Defender θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην καθημερινή χρήση παρά στις ακραίες εκτός δρόμου δυνατότητες.

Η παραγωγή του προγραμματίζεται στο εργοστάσιο Halewood της Αγγλίας, ενώ οι μπαταρίες θα προέρχονται από τη νέα μονάδα της Tata στο Somerset.

Απέναντί του θα βρει τη μικρότερη Mercedes G-Class, η οποία επίσης προετοιμάζεται με ηλεκτρικά και υβριδικά σύνολα, δημιουργώντας έναν νέο ανταγωνισμό στην κατηγορία των premium SUV.