Διακοπές νερού την Τετάρτη (21/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού την Τετάρτη (21/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α)
    Εθνάρχου Μακαρίου και Λιδωρικίου
  • ΑΛΙΜΟΣ
    Σολωμού και Δεληγιώργη
  • ΙΛΙΟΝ (ΦΛΕΒΑ)
    Ιλίου και Σκοπέλου
  • ΙΛΙΟΝ
    Πρωταγόρα και Κερασόβου ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
  • ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ)
    Μαυρομιχάλη Πετρόμπεη και Λακωνίας
  • ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Πρωταγόρα και Ορεστιάδος
  • ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
    Βύρωνος και Ναυπλίου
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