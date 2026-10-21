Διακοπές νερού την Τετάρτη (21/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α)
Εθνάρχου Μακαρίου και Λιδωρικίου
- ΑΛΙΜΟΣ
Σολωμού και Δεληγιώργη
- ΙΛΙΟΝ (ΦΛΕΒΑ)
Ιλίου και Σκοπέλου
- ΙΛΙΟΝ
Πρωταγόρα και Κερασόβου ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ)
Μαυρομιχάλη Πετρόμπεη και Λακωνίας
- ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Πρωταγόρα και Ορεστιάδος
- ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
Βύρωνος και Ναυπλίου
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