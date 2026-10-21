Λύθηκε έπειτα από 150 χρόνια το μυστήριο με τον σκελετό που βρέθηκε στο Αβαείο του Ουέστμινστερ

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι τα οστά που ανακαλύφθηκαν το 1869 μέσα σε ρωμαϊκή σαρκοφάγο ανήκουν σε έναν υψηλόβαθμο μεσαιωνικό μοναχό. Δύο είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για την ταυτότητά του

Μίλτος Τσεκούρας

Λύθηκε έπειτα από 150 χρόνια το μυστήριο με τον σκελετό που βρέθηκε στο Αβαείο του Ουέστμινστερ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα οστά που βρέθηκαν το 1869 σε ρωμαϊκή σαρκοφάγο στο Αβαείο του Ουέστμινστερ ανήκουν πιθανότατα σε υψηλόβαθμο μεσαιωνικό μοναχό.
  • Η ταφή χρονολογείται στον 10ο ή 11ο αιώνα, λόγω του λατινικού σταυρού που είναι χαραγμένος στο κάλυμμα της σαρκοφάγου.
  • Οι δύο πιθανοί κάτοχοι των οστών είναι οι μεσαιωνικοί ηγούμενοι Άελφγουιγκ και Γουλνοθ, με στοιχεία που ταιριάζουν στα ιστορικά δεδομένα.
  • Η σαρκοφάγος είναι επιμελημένη και περιείχε ξύλινο φέρετρο, ενώ το κάλυμμά της τροποποιήθηκε για να προστεθεί ο σταυρός, υποδεικνύοντας χριστιανική ταφή.
  • Η σαρκοφάγος εκτίθεται σήμερα στις Queen's Diamond Jubilee Galleries του Αβαείου του Ουέστμινστερ.
Snapshot powered by AI

Ένα μυστήριο που παρέμενε άλυτο για περισσότερα από 150 χρόνια ενδέχεται να βρίσκει τη λύση του, καθώς αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι τα ανθρώπινα οστά που ανακαλύφθηκαν στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, στο Λονδίνο, ανήκουν σε έναν υψηλόβαθμο μοναχό του Μεσαίωνα.

Τα λείψανα εντοπίστηκαν το 1869 στο εσωτερικό μιας ρωμαϊκής σαρκοφάγου, στον χώρο του ιστορικού αβαείου. Μια επιγραφή στον τάφο είχε αρχικά οδηγήσει στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για τον Βαλέριο Αμανδίνο (Valerius Amandinus), έναν εύπορο άνδρα που φέρεται να έζησε στο Λονδίνο μεταξύ του 300 και του 400 μ.Χ.

Ωστόσο, ένας λατινικός σταυρός χαραγμένος στο κάλυμμα της σαρκοφάγου, ο οποίος χρονολογείται στον 10ο ή τον 11ο αιώνα, υποδηλώνει ότι η ταφή πραγματοποιήθηκε αρκετούς αιώνες αργότερα. Το στοιχείο αυτό οδήγησε τους ερευνητές να επανεξετάσουν την αρχική εκτίμηση για την ταυτότητα του νεκρού.

Έπειτα από εκτενή μελέτη των ευρημάτων, οι αρχαιολόγοι θεωρούν πλέον ότι ο σκελετός ενδέχεται να ανήκει σε έναν από δύο μεσαιωνικούς ηγουμένους του Αβαείου του Ουέστμινστερ: τον Άελφγουιγκ (Aelfwig) ή τον Γουλνοθ (Wulnoth).

«Έχουμε δύο πιθανούς υποψηφίους για τον ένοικο της σαρκοφάγου», δήλωσε ο καθηγητής Γουόργουικ Ρόντγουελ (Warwick Rodwell), σύμβουλος αρχαιολόγος του αβαείου.

Τα δύο επικρατέστερα ονόματα

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ρόντγουελ και την ερευνητική ομάδα του, ο σκελετός ανήκει σε άνδρα με εκτιμώμενο ύψος περίπου 1,75 μέτρων, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μεταξύ 35 και 49 ετών.

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι συμβατά με τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία για τους δύο υποψήφιους.

Ο Άελφγουιγκ ήταν μοναχός του Μεσαίωνα που ανέλαβε καθήκοντα ηγουμένου στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, το οποίο τότε λειτουργούσε ως βενεδικτινό μοναστήρι. Πέθανε περίπου το 1020.

Διάδοχός του ήταν ο Γουλνοθ, ο οποίος πέθανε το 1049 και θεωρείται ότι τάφηκε επίσης στο αβαείο.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής Ρόντγουελ, δεν είναι γνωστές οι ημερομηνίες γέννησης κανενός από τους δύο. Ωστόσο, και οι δύο θα μπορούσαν να ταιριάζουν στα ευρήματα, εφόσον ανέλαβαν το αξίωμα του ηγουμένου στις αρχές της τρίτης δεκαετίας της ζωής τους και πέθαναν κοντά στην ηλικία των 50 ετών.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το γεγονός πως ο Άελφγουιγκ ήταν ήδη μοναχός στο συγκεκριμένο αβαείο ενδέχεται να ενισχύει την πιθανότητα να πρόκειται για εκείνον, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η ταυτοποίηση με τον Γουλνοθ.

Η σαρκοφάγος και τα ίχνη της ταφής

Ένα από τα στοιχεία που ενισχύουν την εκτίμηση ότι ο νεκρός ήταν πρόσωπο υψηλής εκκλησιαστικής θέσης είναι η ίδια η σαρκοφάγος στην οποία τοποθετήθηκε.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ρόντγουελ, ο νεκρός φαίνεται πως τιμήθηκε με μια ιδιαίτερα επιμελημένη πέτρινη λάρνακα. Στο εσωτερικό της είχε τοποθετηθεί ξύλινο φέρετρο, πρακτική που ενδέχεται να αποτελεί πρώιμο παράδειγμα επαναχρησιμοποίησης ενός παλαιότερου αντικειμένου.

Στη συνέχεια, το κάλυμμα της ρωμαϊκής σαρκοφάγου λαξεύτηκε εκ νέου, ώστε να προστεθεί ένας μεγάλος λατινικός σταυρός, στοιχείο που υποδεικνύει τη μεταγενέστερη χρήση της για χριστιανική ταφή.

Η ιστορία της σαρκοφάγου είναι, πάντως, παλαιότερη από την επίσημη ανακάλυψή της. Είχε εντοπιστεί ήδη το 1820, όταν εργάτες που εκτελούσαν εργασίες στη βόρεια πλευρά του αβαείου έσπασαν κατά λάθος το κάλυμμά της σε έξι κομμάτια. Η ζημιά αποκαταστάθηκε, ενώ η σαρκοφάγος καταγράφηκε επίσημα ως εύρημα το 1869.

Οι νεότερες έρευνες αποκάλυψαν επίσης τα ίχνη μιας ορθογώνιας κατασκευής, τα οποία διακρίνονταν χάρη σε λευκά υπολείμματα ασβέστη, υλικού που χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά στις ταφές.

«Παρότι δεν έχουν διασωθεί φυσικά κατάλοιπα αυτής της κατασκευής, θα πρέπει να επρόκειτο για ξύλινο φέρετρο, το οποίο αποσυντέθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια των περίπου επτά αιώνων που η σαρκοφάγος παρέμεινε θαμμένη στην αυλή του σκευοφυλακίου», ανέφερε ο καθηγητής Ρόντγουελ.

Σήμερα, η σαρκοφάγος εκτίθεται στο κοινό στις Queen's Diamond Jubilee Galleries του Αβαείου του Ουέστμινστερ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:09ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα ονομαστεί η αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη; Ανοιχτή πρόσκληση από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος για ιδέες

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα, Αθήνα και άλλες 12 ελληνικές πόλεις στο 30% της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Έβρισε κι απείλησε δημοσιογράφο ο Τραμπ: «Δεν ξέρω ποιος διάολο είσαι, αλλά να προσέχεις»

08:58ANNOUNCEMENTS

Η υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος και το κυκλοφοριακό ζήτημα στην Νότια Αθήνα

08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αλλαγές σε προσλήψεις και μισθούς από 1η Νοεμβρίου - Τι θα ισχύει

08:40LIFESTYLE

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η δυναστεία που άγγιξε την κορυφή του κόσμου και βυθίστηκε στην τραγωδία - Από το τελευταίο αντίο στον JFK μέχρι την απώλεια της Κάιλ Κένεντι

08:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μουσείο Ακρόπολης: Το Άγαλμα του Ιππέα επέστρεψε στις προθήκες μετά τη συντήρησή του - Εντυπωσιακές Εικόνες

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνει ο σταθμός Πανεπιστήμιο στις 10:00 ενόψει του συλλαλητηρίου

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διάσωση 46 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έλον Μασκ ετοιμάζεται για απογείωση: Τα σχέδια για τη συγχώνευση SpaceX και Tesla

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις έως 25' στην Αττική Οδό

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Land Rover Defender Sport: Έρχεται το μικρό Defender με ηλεκτρική και υβριδική έκδοση

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Επικό αυτοτρολάρισμα Γεωργιάδη: Αναδημοσίευσε AI βίντεο στο οποίο χορεύει breakdance μετά τα «α και ου» στα Ιωάννινα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (21/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «άγνωστος» Διονύσης Σαββόπουλος: Ένας χρόνος μετά - Οι άνθρωποι που τον έζησαν μιλούν στο Newsbomb για τον «Νιόνιο» πίσω από τον μύθο

07:45WHAT THE FACT

Γιατί γελάμε μέχρι δακρύων και δεν μπορούμε να σταματήσουμε; Νευροεπιστήμονες απαντούν

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Λύθηκε έπειτα από 150 χρόνια το μυστήριο με τον σκελετό που βρέθηκε στο Αβαείο του Ουέστμινστερ

07:38ΜΑΝΤΕΙΟ

Ψυχραιμία λέει ο Χρυσοχοΐδης για τις διαδηλώσεις, 45.000 πράκτορες έχει ο Ράμα, Αλέξης ο νικητής της Αθήνας

07:34ΚΑΙΡΟΣ

«Ελ Νίνιο»: Οι 5 τρόποι με τους οποίους επηρεάζει τον καιρό σε όλο τον κόσμο

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύσκολα τα βγάζουν πέρα οικονομικά πάνω από 7 στους 10 Έλληνες – Πόσο κοστίζει το μηνιαίο «καλάθι» στο σούπερ μάρκετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Η μετά- Ελλάδα εποχή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - 100.000 δολάρια ανά ομιλία στο Παλμ Μπιτς

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Λύθηκε έπειτα από 150 χρόνια το μυστήριο με τον σκελετό που βρέθηκε στο Αβαείο του Ουέστμινστερ

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Κλείνουν σταθμοί μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Επικό αυτοτρολάρισμα Γεωργιάδη: Αναδημοσίευσε AI βίντεο στο οποίο χορεύει breakdance μετά τα «α και ου» στα Ιωάννινα

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνει ο σταθμός Πανεπιστήμιο στις 10:00 ενόψει του συλλαλητηρίου

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιχορήγηση έως 95% και €36.000 – Ποιες εργασίες καλύπτονται, οι προϋποθέσεις

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Η επόμενη μέρα της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου: Η πολιτική «Μία Λιβύη» και ο ρόλος της Τουρκίας

08:40LIFESTYLE

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η δυναστεία που άγγιξε την κορυφή του κόσμου και βυθίστηκε στην τραγωδία - Από το τελευταίο αντίο στον JFK μέχρι την απώλεια της Κάιλ Κένεντι

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Κάθειρξη 67 ετών σε δύο άνδρες για τη δολοφονία 8χρονης - Είχαν λιντσάρει μέχρι θανάτου την τρίτη κατηγορούμενη

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια κόμματα στηρίζουν τα σημερινά συλλαλητήρια

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Η Αθήνα σηκώνει διπλωματική ασπίδα– Πώς θα μπλοκάρει τις τουρκικές επιδιώξεις

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου επιστρέφουμε στη χειμερινή ώρα

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (21/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Τιμάται με τον Αστυνομικό Σταυρό ο αρχιφύλακας που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει οδηγό ταξί

06:52ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να ρίξετε το ουρικό οξύ: Παράδειγμα μενού 3 ημερών

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αλλαγές σε προσλήψεις και μισθούς από 1η Νοεμβρίου - Τι θα ισχύει

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύσκολα τα βγάζουν πέρα οικονομικά πάνω από 7 στους 10 Έλληνες – Πόσο κοστίζει το μηνιαίο «καλάθι» στο σούπερ μάρκετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ