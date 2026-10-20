Η μετά- Ελλάδα εποχή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - 100.000 δολάρια ανά ομιλία στο Παλμ Μπιτς

Εξαψήφια νούμερα για μια ομιλία, αλλά πολλοί αμφισβητούν τι θα προσφέρει στο κοινό

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Η μετά- Ελλάδα εποχή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - 100.000 δολάρια ανά ομιλία στο Παλμ Μπιτς
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απολύθηκε από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα λόγω καταγγελιών για οικονομικά παραπτώματα.
  • Συνεχίζει να εμφανίζεται σε ιστοσελίδες ομιλητών με αμοιβές που φτάνουν έως και 100.000 δολάρια ανά ομιλία.
  • Υπάρχει αμφιβολία για το εάν έχει εξασφαλίσει πληρωμένες κρατήσεις ή αν μπορεί να απαιτήσει τις διαφημιζόμενες αμοιβές.
  • Κριτικές χαρακτηρίζουν το μοντέλο αυτό ως «πολιτική απάτη» που εκμεταλλεύεται τη φήμη και τις διασυνδέσεις της.
  • Η βιογραφία της στις πλατφόρμες ομιλητών δεν έχει ενημερωθεί με τον διορισμό της στην Ελλάδα και το προφίλ της σε κάποιες πλατφόρμες δεν είναι πλέον ενεργό.
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Η απόλυση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με συνοπτικές διαδικασίες από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εν μέσω καταγγελιών για οικονομικά παραπτώματα, την αναγκάζει να ξανασκεφτεί το επαγγελματικό της μέλλον.

Η 57χρονη πρώην εισαγγελέας και τηλεοπτική προσωπικότητα, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της New York Post, εξακολουθεί να εμφανίζεται στον ιστότοπο της Speaker Booking Agency με εκτιμώμενες αμοιβές — για εμφανίσεις σε εταιρικές εκδηλώσεις, ομιλίες, διαδικτυακές εκδηλώσεις, ανεπίσημες συζητήσεις και συναντήσεις με το κοινό — που κυμαίνονται από 50.000 έως 100.000 δολάρια.

Μια πηγή χαρακτήρισε στην εφημερίδα τις πιθανές αμοιβές για ομιλίες, ύψους έξι ψηφίων, ως «την απόλυτη πολιτική απάτη», εξηγώντας πως «περνάς χρόνια συναναστρεφόμενος με ισχυρούς ανθρώπους, χτίζεις το προφίλ σου και, στη συνέχεια, γυρνάς και χρεώνεις έως και 100.000 δολάρια για το προνόμιο να σε ακούσουν να μιλάς».

Στο προφίλ της Γκίλφοϊλ αναφέρεται ότι είναι «διαθέσιμη» για κρατήσεις, με σημείο αναχώρησης το Δυτικό Παλμ Μπιτς της Φλόριντα — αν και η βιογραφία της είναι παλιά και δεν αναφέρει τον διορισμό της στην Ελλάδα. Δεν είναι γνωστό πότε καταχωρήθηκε για πρώτη φορά στην «Speakers Booking Agency».

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Ένα ανταγωνιστικό πρακτορείο, το All American Speakers, είχε προηγουμένως διαφημίσει την Γκίλφοϊλ με αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για δια ζώσης εμφανίσεις και 20.000 έως 30.000 δολάρια για εικονικές εκδηλώσεις, αλλά το προφίλ της εκεί δεν είναι πλέον ενεργό.

Είναι ασαφές αν η Γκίλφοϊλ έχει εξασφαλίσει πληρωμένες κρατήσεις ή αν μπορεί πράγματι να απαιτήσει τις διαφημιζόμενες αμοιβές.

«Είναι ένα αρκετά ασυνήθιστο επιχειρηματικό μοντέλο. Πλησιάζεις τον Πρόεδρο, χτίζεις το όνομά σου πάνω στο πολιτικό του κίνημα και μετά βλέπεις πόσα θα πληρώσει ο κόσμος για να σε ακούσει», ανέφερε μια πηγή.

«Ο κύκλος του Τραμπ έχει εξελιχθεί σε μια ξεχωριστή βιοτεχνία».

Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς ανάρμοστο στο να δέχεται μια πρώην δημόσια προσωπικότητα αμοιβές για ομιλίες, αλλά αμφισβήτησε το τι πραγματικά θα προσφέρει η Γκίλφοϊλ στο κοινό και στους διοργανωτές.

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