Γκίλφοϊλ: Η Σαμάνθα από το «Sex and the city» και οι nudes - Δημοσιογράφος του Fox News αποκαλύπτει

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Λίσα «Κένεντι» Μοντγκόμερι, όταν η Γκίλφοϊλ εργαζόταν στο Fox News, «υπερηφανευόταν ανοιχτά για τη σεξουαλική της ζωή, έδειχνε δημόσια επίμαχες φωτογραφίες του τότε συντρόφου της, αλλά και εικόνες της πιστωτικής του κάρτας»

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Γκίλφοϊλ: Η Σαμάνθα από το «Sex and the city» και οι nudes - Δημοσιογράφος του Fox News αποκαλύπτει
ΚΟΣΜΟΣ
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Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση της από την θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Λίσα «Κένεντι» Μοντγκόμερι, όταν η Γκίλφοϊλ εργαζόταν στο Fox News, «υπερηφανευόταν ανοιχτά για τη σεξουαλική της ζωή, έδειχνε δημόσια επίμαχες φωτογραφίες του τότε συντρόφου της, αλλά και εικόνες της πιστωτικής του κάρτας».

Σε άρθρο της στην Daily Mail, η Μοντγκόμερι αναφέρει ότι είχε έρθει αρχικά κοντά με την Γκίλφοϊλ λόγω της κοινής τους αντιπάθειας για τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, πρώην σύζυγο της τέως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Ωστόσο, στη συνέχεια, και όσο περισσότερο την γνώριζε, η Μοντγκόμερι άρχισε να αισθάνεται «λιγότερο άνετα» με την Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με την πρώην παρουσιάστρια, η Γκίλφοϊλ μιλούσε ανοιχτά για τη σεξουαλική της ζωή και παρουσίαζε σε φίλους φωτογραφίες που αφορούσαν έναν άνδρα, τον οποίο αποκαλούσε «Λεξ Λούθορ» και περιέγραφε ως «ερωτευμένη πηγή εσόδων» για την ίδια.

«Η Κίμπερλι έδειξε σε εμένα και σε πολλούς από τους φίλους μας, φωτογραφίες της μαύρης πιστωτικής κάρτας American Express του "Λεξ" — τόσο από την μπροστινή μεριά όσο και από την πίσω», έγραψε η ίδια στο άρθρο της. «Οι εικόνες συνοδεύονταν από φωτογραφίες των γεννητικών οργάνων του, ενώ υπήρχαν τουλάχιστον τρία αντίστοιχα ζευγάρια φωτογραφιών», τόνισε η Μοντγκόμερι.

Η Κένεντι αποκάλυψε, επίσης, ότι οι φερόμενες σεξουαλικές «περιπέτειες» της Γκίλφοϊλ της χάρισαν πολλαπλά παρατσούκλια – συμπεριλαμβανομένων των «Seabiscuit» και «USO» – όσο εργαζόταν στο Fox News.

«Στην πραγματικότητα, η Κίμπερλι μιλούσε για το σεξ με τόση αδιαφορία που έκανε τη Σαμάνθα από το "Sex and the City" να μοιάζει με τη Γκρέτα Τούνμπεργκ», σχολίασε ειρωνικά.

Η πρώην παρουσιάστρια του Fox Business περιέγραψε τη Γκίλφοϊλ ως «απίστευτα γοητευτική» αλλά και ως ένα «τέρας που κυνηγάει το κύρος», που πάσχει από «αμείλικτο ναρκισσισμό».

Η Γκίλφοϊλ αποχώρησε από το Fox News το 2018 για να εργαστεί στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2020.

Εκείνη την χρονιά, το περιοδικό New Yorker αποκάλυψε ότι η Γκίλφοϊλ εμπλεκόταν σε «αποκαλυπτικές σεξουαλικές συζητήσεις» και «συχνά μοιραζόταν άσεμνες εικόνες», συμπεριλαμβανομένων «φωτογραφιών ανδρικών γεννητικών οργάνων», όσο εργαζόταν στο Fox News. Η Γκίλφοϊλ έχει έκτοτε αρνηθεί κάθε κατηγορία σχετικά με το δημοσίευμα.

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