Ψυχραιμία λέει ο Χρυσοχοΐδης για τις διαδηλώσεις, 45.000 πράκτορες έχει ο Ράμα, Αλέξης ο νικητής

Ένας φόβος απλώνεται πάνω απ’ την πόλη καθώς φοιτητές και νεολαίοι στήνουν τις σκηνές στην πλατεία Συντάγματος. Μήπως μείνουν εκεί μέχρι τις γιορτές. Ο δυτικός άνεμος φέρνει τον αχό της Γαλλίας και στην Αθήνα, όπου κυβέρνηση και κόμματα στην αριστερή και δεξιά μπάντα ετοιμάζονται για όλα. Όμως δεν έχει μόνο το Παρίσι εμπειρία, έχει κι η Αθήνα. 2008, 2010-12, αλλά και με τις διαδηλώσεις για τα Τέμπη και τα κεράκια μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, και τα αγροτικά τρακτέρ. Γενικώς μπήκαμε στην σαιζόν.

Ψυχραιμία

Αυτή είναι η απάντηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που επίσης έχει εμπειρία. «Η απάντηση για τις διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί είναι απόλυτη ψυχραιμία. Υπάρχει το δημοκρατικό δικαίωμα της διαμαρτυρίας, αρκεί αυτό να συνοδεύεται από σεβασμό στη ζωή, στην περιουσία όλων και τελικώς να γίνονται με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους. Ταυτόχρονα, υποχρέωση της αστυνομίας είναι να διαφυλάξει τη συγκέντρωση αυτή, να γίνει όπως πρέπει να γίνει και να ολοκληρωθεί» είναι το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Διαφθορά όπως Λατινική Αμερική

Κι ενώ στην Αθήνα κρατάνε την ανάσα τους, το πελεκούδι δεν καίγεται μόνο στο Παρίσι αλλά και στην γειτονική Αλβανία. Τους λόγους τους εξήγησε όμορφα ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντυ Μπελέρης (ErtNews Radio 105,8).

«O κόσμος που είναι στους δρόμους επί σχεδόν 140 ημέρες διαμαρτύρεται για την κακή διακυβέρνηση και διαφθορά. Το μισό υπουργικό συμβούλιο είναι κατηγορούμενοι και δύο αντιπρόεδροι της κυβέρνησης. Υπάρχει τεράστια διαφθορά, μεγάλη φυγή του κόσμου. Η Αλβανία έχει εγγεγραμμένους στα ληξιαρχεία 4,5 εκατομμύρια. Σήμερα στην Αλβανία μένουν λιγότερα από 2 εκατ. Το 1.000.000 έχει φύγει κατά τη διακυβέρνηση του κ. Ράμα από το ’13 μέχρι σήμερα, ενώ υπάρχει μία ανάπτυξη στην Αλβανία, κυρίως βασιζόμενη στο μαύρο χρήμα. Η Αλβανία ολισθαίνει στο να γίνει μία χώρα Λατινικής Αμερικής με πολύ πλούσιους και πολύ φτωχούς. Σχεδόν σε καμία πόλη της Αλβανίας δεν μπορεί να είσαι σίγουρος ότι θα έχεις ρεύμα 24 ώρες ή νερό”.

Εκλογές;

Η κυβέρνηση Ράμα προτείνει εκλογές. Έχει τους λόγους της. «Στην κάλπη πάνε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο με 600.000 ψηφοφόρους» λέει ο κ.Μπελέρης. «Σε μία χώρα όπου οι 250.000 είναι δημόσιοι υπάλληλοι, 350.000 συνταξιούχοι και 45.000 μυστικοί πράκτορες του κ. Ράμα. Άρα μιλάμε για 700.000 οι οποίοι σιτίζονται από το κράτος. Αν πάμε αύριο στις εκλογές το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο και αυτό βολεύει τον κ. Ράμα».

Εκλογές στην Αττική

Η σύνθεση του εκλογικού σώματος είναι καταλυτική σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Για παράδειγμα στα δικά μας, το εκλογικό σώμα που ζει στην Αθήνα είναι διαφορετικό από την υπόλοιπη χώρα. Το πιστοποίησε και η έρευνα της Opinion Poll του Ζαχαρία Ζούπη για το Action24. Οχι για όλα τα κόμματα, καθώς η ΝΔ κρατάει το ποσοστό της.

Στο λεκανοπέδιο λοιπόν η έρευνα επιβεβαιώνει την μεγάλη απόσταση που έχει να διανύσει το ΠΑΣΟΚ για να φτάσει τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα της ΕΛΑΣ, να τον προσπεράσει και να περάσει και τη ΝΔ με μια ψήφο, όπως είναι διακηρυγμένος στόχος.

Τα ποιοτικά

Τα ποιοτικά δίνουν αέρα στον Αλέξη, κι ας εμφανίζεται στάσιμος μετά την ΔΕΘ. Έχει καλύτερη παράσταση νίκης για την δεύτερη θέση. Εάν φτάσει έτσι μέχρι τις εκλογές αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζοριστεί να βγάλει δεύτερους βουλευτές στο Νότιο, Δυτικό, Βόρειο τομέα και την Α’ Αθήνας, θα ζοριστεί να βγάλει έδρα σε Α’ και Β’ Πειραιά και ίσως και στην Ανατολική Αττική.

Το καμπανάκι (ξανά και ξανά) αφορά προσωπικά την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ καθώς στην συνείδηση του κόσμου στην ίδια έρευνα, ο Αλέξης εμφανίζεται ικανότερος να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κινητικότητα

Κι όλ’ αυτά σε μια συγκυρία όπου η Αμαλίας εξακολουθεί να ψάχνεται οργανωτικά, αλλά και προγραμματικά. Η παρουσία του Αλέξη στην Λάρισα σκόρπισε χαμόγελα στο cabinet, αλλά γνωρίζουν πως ο δρόμος είναι μακρύς. Κινητικότητα υπάρχει και στο μέτωπο των βουλευτών που επιθυμούν να δώσουν την μάχη στο πλευρό του κ. Τσίπρα, όμως κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ο Χάρης Μαμουλάκης την παρέδωσε την έδρα, στον Βαρδάκη που θα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για τους επόμενους 6-8 μήνες που θα ανοίξουν οι κάλπες. Το ίδιο θέλουν πολύ να κάνουν και ο Μίλτος Ζαμπάρας της Αιτωλοακαρνανίας που θ’ ανοίξει την βουλευτική έδρα για τον Γιώργο Βαρεμένο που αν την αποποιηθεί θ’ ανοίξει για τον Θάνο Μωραΐτη,

που αλήθεια, σε κόμμα είν’ αυτό το παιδί σήμερα; Μήπως γύρισε στο ΠΑΣΟΚ; Μήπως πάει Αλέξη; Αν αφήσουν τις έδρες η Όλγα Γεροβασίλη στην Άρτα κι ο Γ. Γαβρήλος στην Αργολίδα, τότε υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρχει κανείς να την παραλάβει, καθώς από ‘κει και κάτω πήγαν ήδη στην ΕΛΑΣ. Στην Μαγνησία αν φύγει ο Μεϊκόπουλος, παραλαμβάνει η Κατερίνα Παπανάτσιου, η οποία είχε πάει Νέα Αριστερά αλλά αποχώρησε πριν λίγους μήνες.

Η Αμαλίας εν τω μεταξύ εμμένει στην θέση: δεν θα γίνει Κοινοβουλευτική Ομάδα στην παρούσα Βουλή, δεν δέχεται βουλευτές, μόνο απλά μέλη. Κι όλοι μαζί είναι στο σκοτάδι για τα ψηφοδέλτια τα οποία θα εμφανιστούν κάποια στιγμή.

Εκεί που φουντώνουν οι φήμες είναι για το Επικρατείας του Αλέξη που θα έχει δυο, ίσως και τρεις εκλόγιμες αν αγγίξει το 17%. Ο ένας στόχος είναι ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας. Ο άλλος, πασίγνωστη κυρία της δημοσιογραφίας με κύρος και πολιτική ταυτότητα.

Σας φιλώ

Η Πυθία