Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις έως 25' στην Αττική Οδό

Snapshot Σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται το πρωί της Τετάρτης στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με έντονο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, τη λεωφόρο Αθηνών και την Κηφισίας.

Ο Κηφισός παρουσιάζει μεγάλη συμφόρηση από το Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα κοντά στον κόμβο της λεωφόρου Αθηνών.

Σημαντικά προβλήματα υπάρχουν στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, και στη λεωφόρο Κηφισίας, ειδικά σε Νέο Ψυχικό και Αγία Βαρβάρα.

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φυλής και Κηφισίας.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει επίσης στις λεωφόρους Κατεχάκη και Μεσογείων, με επιβαρυμένη κυκλοφορία κοντά σε νοσοκομεία και σημαντικές διασταυρώσεις. Snapshot powered by AI

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (21/10) στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονο μποτιλιάρισμα σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με την εικόνα που αποτυπώνεται στους χάρτες κυκλοφορίας, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Αθηνών και σε τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας, όπου εκτεταμένα σημεία εμφανίζονται με κόκκινη σήμανση, υποδηλώνοντας ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

Δυσκολίες παρατηρούνται επίσης στη λεωφόρο Κατεχάκη, στη Μεσογείων και σε δρόμους γύρω από το Νέο Ψυχικό και το Χαλάνδρι.

Κηφισός: Μεγάλη συμφόρηση από το Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στον Κηφισό, όπου παρατηρείται εκτεταμένο μποτιλιάρισμα στο τμήμα από την περιοχή του Αιγάλεω και των Σεπολίων προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στον χάρτη διακρίνονται συνεχόμενα κόκκινα και σκούρα κόκκινα τμήματα κοντά στον κόμβο της λεωφόρου Αθηνών, στα Σεπόλια και στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ η κυκλοφορία παρουσιάζει επιβάρυνση και στις συνδέσεις με γειτονικούς δρόμους.

Λεωφόρος Αθηνών: Καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα στο τμήμα που συνδέει το Χαϊδάρι με τον Σκαραμαγκά.

Ο χάρτης εμφανίζει μεγάλα τμήματα με κόκκινη σήμανση κοντά στο ύψος του Δαφνίου, ενώ κυκλοφοριακή συμφόρηση διακρίνεται και στην περιοχή του Σκαραμαγκά, κοντά στη σύνδεση με τη λεωφόρο Σχιστού.

Κηφισίας: Μποτιλιάρισμα σε Νέο Ψυχικό και Αγία Βαρβάρα

Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα τμήματα που διέρχονται από το Νέο Ψυχικό και την Αγία Βαρβάρα.

Στο ύψος του Φάρου Ψυχικού και της λεωφόρου Κατεχάκη παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κατά τόπους με χαμηλές ταχύτητες.

Επιβαρυμένη εμφανίζεται επίσης η εικόνα στη λεωφόρο Κατεχάκη, κυρίως κοντά στη διασταύρωση με την Κηφισίας και στην περιοχή του Νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς».

Μεσογείων: Αυξημένη κίνηση σε Χολαργό και Νομισματοκοπείο

Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Μεσογείων, όπου τμήματα του δρόμου εμφανίζονται με κόκκινη σήμανση.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται κυρίως μεταξύ Χολαργού και της περιοχής κοντά στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», ενώ τοπικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στις συνδέσεις με τη λεωφόρο Κατεχάκη.

Αντίθετα, σε αρκετούς παράπλευρους δρόμους του Χαλανδρίου και του Νέου Ψυχικού η κυκλοφορία εμφανίζεται συγκριτικά πιο ομαλή.

Αττική Οδός: Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που δόθηκε για την κυκλοφορία.

Ειδικότερα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 5 έως 10 λεπτά από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται και στις εξόδους για Λαμία.

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