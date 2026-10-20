Τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ προσέκρουσε σε μάντρα - Τραυματίας ο 17χρονος οδηγός

Snapshot Στην Ερέτρια Εύβοιας σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο με 17χρονο οδηγό που τραυματίστηκε στα πόδια.

Ο 17χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο συγγενικού προσώπου και ήταν κάτοχος διπλώματος οδήγησης.

Το όχημα έφυγε εκτός δρόμου για άγνωστους λόγους, χωρίς να έχει συνοδηγό όπως απαιτεί ο ΚΟΚ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο του ατυχήματος για την καταγραφή και διερεύνηση των συνθηκών. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 20 Οκτωβρίου στην Ερέτρια Εύβοιας, με έναν 17χρονο οδηγό να τραυματίζεται .

Σύμφωνα με το evia online, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 17χρονος έφυγε εκτός δρόμου, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός στα πόδια.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον ανήλικο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Σημειώνεται ότι ο 17χρονος ήταν κάτοχος διπλώματος οδήγησης, ωστόσο δεν είχε μαζί του συνοδηγό, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ήταν συγγενικού του προσώπου.

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