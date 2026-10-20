Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός μετά από τροχαίο 5 οχημάτων

Snapshot Σοβαρό τροχαίο με 5 οχήματα προκάλεσε μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Νέα Φιλαδέλφεια.

Η κυκλοφορία περιορίστηκε σε δύο λωρίδες, με οχήματα ακινητοποιημένα από την οδό Αχαρνών στη Νέα Χαλκηδόνα έως την Καλλιθέα.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει και στη Λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, λόγω πρόσκρουσης φορτηγού στον Ασπρόπυργο.

Καθυστερήσεις σημειώνονται σε όλο το μήκος του Κηφισού και στα δύο ρεύματα από Αιγάλεω έως Μεταμόρφωση.

Τροχαία ατυχήματα στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο έχουν προκαλέσει προβλήματα κυκλοφορίας από Ζεφύρι έως Μαρούσι. Snapshot powered by AI

Απίστευτο μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος 5 οχημάτων, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει περιορισμό της κυκλοφορίας σε δύο λωρίδες από το συγκεκριμένο σημείο, ωστόσο τα οχήματα είναι «ακινητοποιημένα» για χιλιόμετρα, από το ύψος της οδού Αχαρνών στη Νέα Χαλκηδόνα, μέχρι και την Καλλιθέα.

Συγκεκριμένα, 3 οχήματα βρίσκονται ακινητοποιημένα στη ΛΕΑ και ακόμη δύο στην αριστερά λωρίδα, ενώ στο σημείο βρίσκεται και αστυνομία για να ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το ύψος των διυλιστηρίων, στην περιοχή του Ασπροπύργου λόγω πρόσκρουσης φορτηγού στις διαχωριστικές γραμμές.

Καθυστερήσεις καταγράφονται σε όλο το μήκος του Κηφισού και στα δύο ρεύματα από το Αιγάλεω έως τη Μεταμόρφωση.

Τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του Ζεφυρίου και της Μεταμόρφωσης, προκαλώντας προβλήματα κυκλοφορίας έως το Μαρούσι.

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