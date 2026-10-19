Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός - Ποιοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

Με υπομονή θα πρέπει να «οπλιστούν» οι οδηγοί

Δημήτρης Δρίζος

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός - Ποιοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κυκλοφορία στον Κηφισό παρουσιάζει σοβαρές καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
  • Αυξημένη ροή και προβλήματα παρατηρούνται στη Λεωφόρο Αθηνών, τη Λεωφόρο Καρέα και το κέντρο της Αθήνας, με επιδείνωση κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  • Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος σημειώθηκε σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο στον Άγιο Κοσμά, προκαλώντας κυκλοφοριακές δυσχέρειες.
  • Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών προς το αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών προς Ελευσίνα, καθώς και 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία.
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Με σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο ξεκίνησε η εβδομάδα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων εστιάζονται στη Λεωφόρο Κηφισού. Τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στο τμήμα από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την κίνηση να παραμένει πυκνή και να προκαλεί έντονες καθυστερήσεις.

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Εκτός από τον Κηφισό, σοβαρή επιβάρυνση παρατηρείται σε αρκετές ακόμη κεντρικές αρτηρίες:

Λεωφόρος Αθηνών: Αυξημένη ροή και προβλήματα στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Λεωφόρος Καρέα: Δυσκολίες στην κυκλοφορία από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Κέντρο Αθήνας: Αυξημένη κίνηση στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, με την κατάσταση να επιβαρύνεται όσο περνάει η ώρα.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος (ρεύμα προς Γλυφάδα), στο ύψος του Αγίου Κοσμά στην περιοχή του Αλίμου, λόγω σύγκρουσης ενός Ι.Χ. φορτηγού με λεωφορείο, προκαλώντας δυσχέρεια στη διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα κυμαίνονται μεταξύ 10 και 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Παράλληλα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται και στις εξόδους για τη Λαμία.

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