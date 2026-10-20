Θεσσαλονίκη: Ανήλικος παρασύρθηκε έξω από το σχολείο του - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ο ανήλικος φέρει κάκωση κεφαλής
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ένας ανήλικος παρασύρθηκε από Ι.Χ. έξω από το Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.
- Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
- Ο ανήλικος φέρει κάκωση κεφαλής, αλλά η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης έξω από σχολείο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα την παράσυρση ενός ανηλίκου.
Σύμφωνα με το thestival.gr, στις 14:20, έξω από το Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμαριάς, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, ανήλικος παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Ο ανήλικος φέρει κάκωση κεφαλής, ωστόσο η κατάσταση του κρίνεται καλή.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:55 ∙ WHAT THE FACT
Τσερνόμπιλ: 40 χρόνια μετά, 6 ραδιενεργά σωματίδια κρύβουν μια απρόσμενη ανακάλυψη
15:50 ∙ SCENARIO
Η βία δεν ρίχνει την ακρίβεια, ούτε χτίζει το αύριο
15:37 ∙ ANNOUNCEMENTS
Από το λιμάνι μέχρι τον τερματισμό: Μια νύχτα γεμάτη Θεσσαλονίκη
15:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στη Φολέγανδρο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
15:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εντοπισμός και διάσωση 55 αλλοδαπών νότια της Κρήτης
05:36 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ