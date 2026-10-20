Θεσσαλονίκη: Ανήλικος παρασύρθηκε έξω από το σχολείο του - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Snapshot Ένας ανήλικος παρασύρθηκε από Ι.Χ. έξω από το Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Ο ανήλικος φέρει κάκωση κεφαλής, αλλά η κατάσταση της υγείας του είναι καλή. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης έξω από σχολείο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα την παράσυρση ενός ανηλίκου.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στις 14:20, έξω από το Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμαριάς, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, ανήλικος παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Ο ανήλικος φέρει κάκωση κεφαλής, ωστόσο η κατάσταση του κρίνεται καλή.

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