Νέο Ηράκλειο: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε λύκειο
Έπεσαν σοβάδες στην είσοδο του σχολείου
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- Κατέρρευσε τμήμα οροφής στον εξωτερικό χώρο του 1ου Λυκείου Νέου Ηρακλείου.
- Σοβάδες έπεσαν στο πάτωμα στην είσοδο του σχολείου, όπως φαίνεται σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Facebook.
- Η φωτογραφία συνοδεύτηκε από σχόλιο που εκφράζει ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών.
Τμήμα οροφής εξωτερικού χώρου κατέρρευσε στο 1ο Λύκειο του Νέου Ηρακλείου.
Όπως φαίνεται σε σχετική φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Facebook, σοβάδες έχουν πέσει στο πάτωμα από την οροφή, σε χώρο που βρίσκεται στην είσοδο του σχολείου.
Η γυναίκα που ανάρτησε τη σχετική φωτογραφία, μάλιστα, σχολίασε δηκτικά: «Ωραία εικόνα ε; Πηγαίνεις στη δουλειά το πρωί και είσαι σίγουρος ότι γυρίζοντας θα βρεις το παιδί σου σπίτι».
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