Ηλιούπολη: Στους δρόμους γονείς και εκπαιδευτικοί μετά τον θάνατο της διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου

Snapshot Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιούπολης οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 21 Οκτωβρίου για ζητήματα ασφάλειας των σχολικών εγκαταστάσεων μετά το περιστατικό πτώσης κεραυνού στο 2ο Γυμνάσιο.

Η κινητοποίηση στοχεύει στην άμεση διενέργεια τεχνικών ελέγχων και την αποκατάσταση των ελλείψεων, ιδιαίτερα στην αντικεραυνική προστασία και τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των σχολείων.

Η Ένωση ζητά σαφή και τεκμηριωμένη ενημέρωση από τη δημοτική αρχή σχετικά με την κατάσταση των σχολικών κτιρίων και τα μέτρα ασφάλειας που έχουν ληφθεί.

Επισημαίνεται η διαχρονική υποχρηματοδότηση της σχολικής στέγης, αλλά τονίζεται ότι αυτή δεν αναιρεί την ανάγκη για συστηματικούς ελέγχους και παρεμβάσεις.

Η διαμαρτυρία καλεί γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές να συμμετάσχουν για να διεκδικήσουν ασφαλή και σύγχρονα σχολεία με διαφάνεια και λογοδοσία από τη δημοτική αρχή. Snapshot powered by AI

Σε κινητοποίηση για την ασφάλεια και τη συντήρηση των σχολικών μονάδων της Ηλιούπολης προχωρά η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής, καλώντας γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και την πορεία προς το Δημαρχείο, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στη σκιά του τραγικού περιστατικού της 22ας Σεπτεμβρίου, όταν η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, Βασιλική Μαρία Τζούβελη, υπέστη καρδιακή ανακοπή έξω από το σχολείο. Η 50χρονη διευθύντρια νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου κατέληξε στις 3 Οκτωβρίου.

Η διευθύντρια Βασιλική Μαρία Τζούβελη

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 13:00, στη διασταύρωση των οδών Μεσσηνίας και Κεφαλληνίας. Από εκεί, οι συμμετέχοντες θα κινηθούν προς το Δημαρχείο, διεκδικώντας σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφάλεια των σχολείων.

Η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη έπειτα από συνάντηση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων με τα διοικητικά συμβούλια και τους συλλόγους γονέων των σχολείων της περιοχής που επηρεάστηκε από το περιστατικό. Σύμφωνα με την Ένωση, στη συνάντηση εκφράστηκαν έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της δημοτικής αρχής, τόσο αναφορικά με το συμβάν στο 2ο Γυμνάσιο όσο και για τη συνολικότερη κατάσταση των σχολικών υποδομών.

«Έχει ξεσηκωθεί η σχολική κοινότητα»

Μιλώντας στο Newsbomb, ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιούπολης, Βαγγέλης Μπαλάσκας, αναφέρθηκε στην αναστάτωση που έχει προκαλέσει το περιστατικό στη σχολική κοινότητα, δίνοντας έμφαση στα ζητήματα των κτιριακών εγκαταστάσεων και της αντικεραυνικής προστασίας.

Όπως σημείωσε, η ανησυχία γονέων και εκπαιδευτικών αφορά την ασφάλεια των σχολικών χώρων και την ανάγκη να υπάρξουν ουσιαστικοί έλεγχοι και παρεμβάσεις. Η κινητοποίηση της Τετάρτης αποτελεί, σύμφωνα με το κάλεσμα της Ένωσης, μια προσπάθεια να μεταφερθούν τα αιτήματα της σχολικής κοινότητας στη δημοτική αρχή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ερώτημα κατά πόσο οι σχολικές εγκαταστάσεις διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και αν έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι αναγκαίοι τεχνικοί έλεγχοι, ιδιαίτερα μετά το περιστατικό με τον κεραυνό.

Στο επίκεντρο η αντικεραυνική προστασία και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Η Ένωση Γονέων επισημαίνει ότι το πρόσφατο συμβάν ανέδειξε σοβαρά ερωτήματα για την αντικεραυνική προστασία και την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί σαφείς και έγγραφες διαβεβαιώσεις που να τεκμηριώνουν την ασφαλή λειτουργία των σχολείων.

Η Ένωση αναφέρει ακόμη ότι γονείς και εκπαιδευτικοί επισημαίνουν εδώ και χρόνια ελλείψεις στη συντήρηση των κτιρίων, στους τεχνικούς ελέγχους και στα μέτρα προστασίας. Παράλληλα, ασκεί κριτική στη στάση της δημοτικής αρχής, ζητώντας διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία για τους χειρισμούς της υπόθεσης.

«Είναι προσβολή για τα παιδιά, τις οικογένειες και ολόκληρη την κοινωνία να αντιμετωπίζεται η αγωνία τους με επικοινωνιακά παιχνίδια αντί με διαφάνεια και λογοδοσία», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Τι ζητούν από τον Δήμο

Με βασικό αίτημα τη διασφάλιση της προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιούπολης ζητά την άμεση διενέργεια πλήρων τεχνικών ελέγχων στις σχολικές μονάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τις γειώσεις και τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας.

Παράλληλα, διεκδικεί την αποκατάσταση των ελλείψεων που θα εντοπιστούν, τη δημιουργία ολοκληρωμένων τεχνικών φακέλων για κάθε σχολείο και την καταγραφή των αναγκαίων παρεμβάσεων, με συγκεκριμένο προγραμματισμό.

Ζητά, επίσης, να υπάρξει έγγραφη και τεκμηριωμένη ενημέρωση προς τη σχολική κοινότητα για την κατάσταση των εγκαταστάσεων και τα μέτρα που έχουν ληφθεί.