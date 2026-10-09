Ηλιούπολη: Το αντίο των μαθητών στην διευθύντρια - Έγραψαν με τις τσάντες τους «Καλό Παράδεισο»

Snapshot Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης αποχαιρέτησαν συγκινητικά τη διευθύντριά τους Βασιλική Μαρία Τζούβελη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Στη διάρκεια των τριών ετών της θητείας της, η διευθύντρια ενίσχυσε την κουλτούρα συνεργασίας, δικαιοσύνης, ενσυναίσθησης και σεβασμού στο σχολείο.

Υπό την ηγεσία της, το σχολείο ανέπτυξε σχέσεις με την τοπική κοινωνία και οργάνωσε καλλιτεχνικές και φιλανθρωπικές δράσεις.

Το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης αξιολογήθηκε με «Άριστα» σε όλες τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Η σχολική κοινότητα δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο και την κληρονομιά της Βασιλικής Μ. Τζούβελη, διατηρώντας τη μνήμη της ζωντανή. Snapshot powered by AI

Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρέτησαν οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης τη διευθύντριά τους, Βασιλική Μαρία Τζούβελη, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα μεγάλο κενό στη σχολική κοινότητα.

Στον προαύλιο χώρο του σχολείου, οι μαθητές ενώθηκαν σε μια ανθρώπινη αλυσίδα, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Με τις σχολικές τους τσάντες σχημάτισαν το δικό τους συμβολικό μήνυμα αποχαιρετισμού, γράφοντας «Καλό παράδεισο» για τη γυναίκα που στάθηκε δίπλα τους.

«Ήρθε στο σχολείο μας ως Τζούβελη και φεύγει ως η δική μας Κική»

Με λόγια γεμάτα αγάπη και οδύνη αποχαιρέτησε τη διευθύντρια και η εκπαιδευτική κοινότητα του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, μέσα από ανάρτηση στη σελίδα του σχολείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, η Βασιλική Μαρία Τζούβελη έφυγε από τη ζωή έπειτα από σύντομη νοσηλεία, αφήνοντας πίσω της μια παρακαταθήκη που ξεπερνά τα στενά όρια της εκπαιδευτικής της ιδιότητας.

«Ήρθε στο σχολείο μας ως Τζούβελη και φεύγει ως η δική μας Κική», σημειώνουν, περιγράφοντας τη βαθιά σχέση που κατάφερε να αναπτύξει με τους συναδέλφους και τους μαθητές της μέσα σε μόλις τρία χρόνια. Όπως τονίζουν, η παρουσία και η ηγετική της στάση συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής κουλτούρας στο σχολείο, με επίκεντρο τη συνεργασία, τη δικαιοσύνη, την ενσυναίσθηση και τον αλληλοσεβασμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σχολείου, η εργατικότητα, το χιούμορ, το αίσθημα δικαιοσύνης και η ενσυναίσθησή της αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της καθημερινής της παρουσίας. Κατάφερε να εμπνεύσει εκπαιδευτικούς και μαθητές, να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ τους και να καλλιεργήσει ένα κλίμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης.

Παράλληλα, συνέβαλε στο άνοιγμα του σχολείου προς την τοπική κοινωνία, προωθώντας δράσεις και συνεργασίες με φορείς του Δήμου Ηλιούπολης, μεταξύ των οποίων και η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Υπό τη διεύθυνσή της οργανώθηκαν δημιουργικές πρωτοβουλίες, ζωγραφικοί όμιλοι, εικαστικές δραστηριότητες και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, δίνοντας στους μαθητές περισσότερες ευκαιρίες έκφρασης, συμμετοχής και συνεργασίας.

Η σχολική κοινότητα επισημαίνει ακόμη ότι το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης διαμόρφωσε τα τελευταία χρόνια μια ισχυρή ταυτότητα, βασισμένη στη μάθηση, τη συμπερίληψη, τη ζωντάνια και την εξωστρέφεια. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, το σχολείο αξιολογήθηκε με «Άριστα» σε όλες τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Υπενθυμίζεται ότι η Διευθύντρια έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Η άτυχη εκπαιδευτικός νοσηλεύτηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όμως οι βλάβες που είχαν προκληθεί στον οργανισμό της μετά την ανακοπή που υπέστη, ήταν ανεπανόρθωτες και παρότι επανήλθε μετά από ΚΑΡΠΑ, δεν τα κατάφερε βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της και σύσσωμη τη σχολική κοινότητα της Ηλιούπολης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και το βοηθητικό προσωπικό με θλίψη και οδύνη αποχαιρετούν τη Δ/ντρια του σχολείου μας Βασιλική Μαρία Τζούβελη, που κατέληξε ύστερα από σύντομη νοσηλεία. Ήρθε στο σχολείο μας ως Τζούβελη και φεύγει ως η δική μας Κική. Μέσα σε τρία χρόνια άλλαξε το ήθος και την κουλτούρα όλων μας, η ηγεσία της ήταν «αλλαγή παραδείγματος».Στη διάρκεια της σύντομης θητείας της κατάφερε πάρα πολλά. Με την εργατικότητα και την ηγετική της προσωπικότητα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.

Ανέδειξε το καλύτερο κομμάτι από τον καθένα και την καθεμίααπό εμάς, μας ένωσε και μας πρόσφερε ένα κλίμα σταθερότητας και ασφάλειας, με την άοκνη παρουσία της, το βαθύ αίσθημα δικαιοσύνης που την κατείχε, το χιούμορ και την ενσυναίσθησή της. Το σχολείο ανοίχτηκε στην τοπική κοινωνία, σχεδίασε και υλοποίησε εξαιρετικά σχέδια δράσης, δημιούργησε και λειτούργησε ζωγραφικούς ομίλους, ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς του Δήμου όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη, οργάνωσε και στήριξε εικαστικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Όλα αυτά τα χρόνια, με τη στήριξη της «δικής μας Κικής», το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, το δικό μας σχολείο διαμόρφωσε τη δική του κουλτούρα μάθησης, ζωντάνιας, συμπερίληψης και εξωστρέφειας. Κέρδισε το στοίχημα της αξιοπιστίας από την σχολική και τοπική κοινότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι αξιολογήθηκε με «Άριστα» σε όλες τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης.Το σχολείο βρίσκεται σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (Δήμο Ηλιούπολης, ΔΙΔΕ Α Αθήνας, Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής) για να παράσχει βοήθεια και στήριξη σε όποιον/α μαθητή/τρια τη χρειαστεί.

Σε όλους εμάς, όσοι και όσες τη γνωρίσαμε και τη ζήσαμε και την αγαπήσαμε, απομένει η βαριά ευθύνη όχι μόνο της διατήρησης της μνήμης της αλλά και της συνέχισης του έργου της και της πολύτιμης εμπειρίας και κληρονομιάς που αφήνει πίσω. Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη θα λείψει πολύ και απ’ όλους/όλες. Λιγότερα

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