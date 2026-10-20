Οδηγός Tesla αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και έπεσε πάνω σε περιπολικό- Σοβαρά τραυματίες δύο αστυνομικοί

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια, καταγράφει το Tesla, το οποίο οδηγούσε ένας 22χρονος άνδρας από το Σακραμέντο, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, προτού προσκρούσει με σφοδρότητα στο πίσω μέρος ενός περιπολικού οχήματος, στο οποίο επέβαιναν οι αστυνομικοί

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Οδηγός Tesla αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και έπεσε πάνω σε περιπολικό- Σοβαρά τραυματίες δύο αστυνομικοί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 22χρονος οδηγός Tesla αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ενώ το όχημα ήταν υπό τον έλεγχο του συστήματος Full Self-Driving (FSD) και συγκρούστηκε με σταθμευμένο περιπολικό στην Καλιφόρνια.
  • Δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στο περιπολικό τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.
  • Ο οδηγός αγνόησε προειδοποιητικά σημάδια όπως φωτοβολίδες, κώνους και φάρους έκτακτης ανάγκης στον τόπο του συμβάντος.
  • Η Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια τόνισε ότι το σύστημα Full Self-Driving δεν είναι πλήρως αυτόνομο και απαιτεί συνεχή επίβλεψη από τον οδηγό.
  • Το ατύχημα συνέβη στις 13 Οκτωβρίου στον αυτοκινητόδρομο I-80, όπου είχαν σταματήσει περιπολικά για έρευνα προηγούμενου τροχαίου.
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Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Καλιφόρνια, όταν ένα αυτοκίνητο Tesla έπεσε πάνω σε περιπολικό στην πόλη Φέρφιλντ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο οδηγός του ηλεκτρικού οχήματος παραδέχθηκε ότι τον είχε πάρει ο ύπνος στο τιμόνι όσο το αυτοκίνητο κινούνταν υπό τον έλεγχο του συστήματος υποβοήθησης οδήγησης Full Self-Driving (FSD), με αποτέλεσμα να εμβολίσει σταθμευμένο περιπολικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Οκτωβρίου στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο I-80, όπου περιπολικά της Αστυνομίας Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια (CHP) είχαν σταματήσει, καθώς διεξήγαγαν έρευνα για ένα προηγούμενο τροχαίο.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια, καταγράφει το Tesla, το οποίο οδηγούσε ένας 22χρονος άνδρας από το Σακραμέντο, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, προτού προσκρούσει με σφοδρότητα στο πίσω μέρος ενός περιπολικού οχήματος, στο οποίο επέβαιναν οι αστυνομικοί.

Δείτε το βίντεο:

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο οδηγός «αγνόησε πλήρως τις προειδοποιητικές φωτοβολίδες, τους κώνους σήμανσης και τους αναμμένους φάρους έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν στον τόπο του συμβάντος».

Οι δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου δέχονται την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Από το συμβάν, τραυματίστηκε και ο 22χρονος οδηγός, αν και ελαφρά.

Με αφορμή το περιστατικό, η Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια εξέδωσε μια ανακοίνωση προειδοποιώντας το κοινό. «Παρά την ονομασία του, το σύστημα "Full Self-Driving" δεν είναι πλήρως αυτόνομο. Πρόκειται για ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού, το οποίο απαιτεί συνεχή επίβλεψη», ανάφερε η CHP σε ανακοίνωσή της.

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