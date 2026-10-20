Λεωφόρος Αθηνών: Φορτηγό προσέκρουσε στις διαχωριστικές μπάρες και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα
Η κίνηση στο σημείο διεξάγεται με καθυστέρηση
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- ορτηγό εξετρά της πορείας του στη Λεωφόρο Αθηνών και προσέκρουσε στις διαχωριστικές μπάρες.
- Τοχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύ κυκλοφορίας ύψος των διυλιστηρίων στον Ασπρόπυργο.
- Το βαρέο όχημα ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.
- Η κίνηση στο σημείο διεξάγεται με καθυστέρηση και δυσκολία.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 20/10 στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στην περιοχή του Ασπρόπυργου, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το korinthostv φορτηγό εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις διαχωριστικές μπάρες του δρόμου και να καταλήξει στο αντίθετο ρεύμα (ρεύμα ανόδου).
Το περιστατικό συνέβη στο ύψος των διυλιστηρίων, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του βαρέος οχήματος.
H κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία αυτή την ώρα.
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