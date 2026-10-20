Αλλαγή ώρας: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου επιστρέφουμε στη χειμερινή ώρα

Snapshot Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 04:00, θα γυρίσουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Η αλλαγή της ώρας γίνεται δύο φορές τον χρόνο για καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και εξοικονόμηση ενέργειας.

Η εφαρμογή της αλλαγής ώρας ακολουθεί κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο από το 1996, με θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Η πρακτική της αλλαγής ώρας προκαλεί αντιπαραθέσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στον ύπνο και τον βιολογικό ρυθμό, καθώς και την αποτελεσματικότητα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Παρά τις προτάσεις για κατάργηση της αλλαγής ώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ισχύον σύστημα παραμένει σε εφαρμογή. Snapshot powered by AI

Η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή της ώρας έχει ξεκινήσει, καθώς την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο. Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, τα ρολόγια θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω, ώστε να δείξουν 03:00.

Με την αλλαγή αυτή, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μία επιπλέον ώρα ύπνου το συγκεκριμένο βράδυ, ενώ παράλληλα διαφοροποιείται η κατανομή του φυσικού φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Γιατί αλλάζει η ώρα δύο φορές τον χρόνο

Η εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας καθιερώθηκε με βασικό στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η μετακίνηση των δεικτών επιδιώκει να προσαρμόσει τις καθημερινές δραστηριότητες στις ώρες ηλιοφάνειας, περιορίζοντας, σύμφωνα με τη σχετική λογική του μέτρου, την ανάγκη για τεχνητό φωτισμό.

Η ιδέα της αξιοποίησης περισσότερου φυσικού φωτός είχε διατυπωθεί ήδη από τον 18ο αιώνα και συνδέεται με τον Βενιαμίν Φραγκλίνο. Αργότερα, το 1907, ο Βρετανός επιχειρηματίας Γουίλιαμ Γουίλετ επανέφερε το ζήτημα, προτείνοντας αλλαγές στην ώρα κατά τους θερινούς μήνες. Σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση της σχετικής ιδέας είχε και ο Νεοζηλανδός εντομολόγος Τζορτζ Χάντσον, ο οποίος το 1895 πρότεινε την αξιοποίηση της μεγαλύτερης διάρκειας της ημέρας για τις δραστηριότητές του.

Η ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 1970 έδωσε νέα ώθηση στην εφαρμογή του μέτρου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς αναζητούνταν τρόποι περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας.

Τι ισχύει στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Στην Ελλάδα, η αλλαγή της ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά το καλοκαίρι του 1932, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου, όταν τα ρολόγια είχαν μετακινηθεί μία ώρα μπροστά.

Από το 1996 εφαρμόζεται κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη-μέλη μεταβαίνουν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και επιστρέφουν στη χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Ωστόσο, η πρακτική της αλλαγής ώρας εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαραθέσεις. Επιστήμονες και επικριτές του μέτρου επισημαίνουν τις πιθανές επιπτώσεις στην καθημερινότητα, στον ύπνο και στον βιολογικό ρυθμό των ανθρώπων, ενώ παράλληλα τίθεται υπό συζήτηση το κατά πόσο η εναλλαγή εξακολουθεί να προσφέρει ουσιαστικό ενεργειακό όφελος.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόταση για τον τερματισμό της υποχρεωτικής αλλαγής ώρας είχε τεθεί προς συζήτηση, χωρίς ωστόσο να οδηγήσει στην κατάργηση του ισχύοντος συστήματος.

Έτσι, και φέτος, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, με την Ελλάδα να περνά και επίσημα στη χειμερινή ώρα.