«Ελ Νίνιο»: Οι 5 τρόποι με τους οποίους επηρεάζει τον καιρό σε όλο τον κόσμο

Snapshot Το φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να ενταθεί και ναρκέσει τουλάχιστον μέχρι το 2027, προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις στα παγκόσμια καιρικά πρότυπα.

Η Ινδονησία βιώνει τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών από το 2015, με μεγάλες εκτάσεις καμένες και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού.

Η σεζόν τυφώνων στον ανατολικό Ειρηνικό είναι ιδιαίτερα έντονη, με 22 καταιγίδες και 12 τυφώνες μέχρι τώρα, ξεπερνώντας τον μέσο όρο.

Στον Ατλαντικό, η περίοδος των τυφώνων παραμένει ασυνήθιστα ήσυχη λόγω της επίδρασης του Ελ Νίνιο που περιορίζει τον σχηματισμό καταιγίδων.

Η μειωμένη βροχόπτωση των μουσώνων στην Ινδία, ιδιαίτερα στις ανατολικές και νότιες περιοχές, απειλεί τη γεωργία και αυξάνει την ευπάθεια των αποδόσεων. Snapshot powered by AI

Το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» πλήττει εδώ και αρκετούς μήνες τον πλανήτη και τελευταία στοιχεία από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό είναι ανησυχητικά, καθώς αναμένεται να ενταθεί, και να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το 2027.

Η ένταση του φαινομένου, που θα είναι αυξητική, έχει προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στα παγκόσμια καιρικά πρότυπα με χώρες όπως η Ινδονησία, η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αντιμέτωπες με ξηρασίες, πλημμύρες και καύσωνες.

Highlights from September #C3S Climate Bulletin: second warmest September on record globally, record-high average sea surface temperature over the extra-polar ocean, widespread dryness across parts of Europe, record-low September river flows in parts of major rivers, & more. ⬇️ https://t.co/rdRZSnDcT3 — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) October 14, 2026

Ακολουθούν πέντε τρόποι με τους οποίους οι επιπτώσεις του γίνονται ήδη αισθητές σε όλο τον κόσμο.

Η Ινδονησία αντιμετωπίζει τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών από το 2015

Η Ινδονησία, όπου συνήθως επικρατούν ξηρότερες και θερμότερες συνθήκες τα έτη του Ελ Νίνιο, αντιμετωπίζει τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών από το 2015. Φέτος, από τον Ιανουάριο, έχουν καεί τουλάχιστον 895.657 εκτάρια γης – σχεδόν έξι φορές η έκταση του Μεγάλου Λονδίνου. Αυτή η έκταση είναι υπερδιπλάσια από εκείνη που κάηκε πέρυσι, χωρίς την επίδραση του Ελ Νίνιο.

Οι πυρκαγιές έχουν οδηγήσει σε κλείσιμο σχολείων και αύξηση των εισαγωγών σε νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ινδονησία. Εκατομμύρια άνθρωποι στη Σουμάτρα και το Καλιμαντάν έχουν εκτεθεί σε τοξική ομίχλη από τις πυρκαγιές και περίπου 175.000 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από αναπνευστικές παθήσεις. Πάνω από 40.000 περιπτώσεις – που κυμαίνονται από βήχα έως βρογχίτιδα και πιο σοβαρές παθήσεις όπως η πνευμονία – αφορούν νήπια.

Γυναίκες περπατούν, ενώ η ομίχλη από τις πυρκαγιές καλύπτει την πόλη Μεντάν, στη Βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 AP

Ο Ανατολικός Ειρηνικός κατακλύζεται από τυφώνες

Στον ανατολικό Ειρηνικό, όπου το φαινόμενο Ελ Νίνιο τείνει να εντείνει τη δραστηριότητα των τυφώνων, η σεζόν έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής πολύ έντονη. Έχουν καταγραφεί 22 καταιγίδες με όνομα και 12 τυφώνες, συμπεριλαμβανομένων 10 μεγάλων τυφώνων. Ο αριθμός αυτός υπερβαίνει ήδη τον αριθμό που συνήθως αναπτύσσεται σε ολόκληρη μια μέση σεζόν, ενώ απομένουν δύο μήνες μέχρι το τέλος της. Εδώ, το φαινόμενο Ελ Νίνιο παρέχει τις συνθήκες για υψηλότερες θερμοκρασίες των ωκεανών και ασθενέστερους ανέμους στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, διευκολύνοντας την ενίσχυση των καταιγίδων. Ο τυφώνας «Πόλο» αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Ο τυφώνας εντάθηκε ραγδαία, προκαλώντας ριπές ανέμου 285 km/h, τροφοδοτούμενος από τα πολύ θερμά νερά που δημιούργησε το φαινόμενο «Ελ Νίνιο».

Ο «Πόλο» ήταν επίσης ένας από τους τρεις τυφώνες που μαίνονταν ταυτόχρονα στην ίδια λεκάνη, μαζί με τους «Οντάλις» και «Νόλο». Επιπλέον, αυτό έχει συμβεί δύο φορές μέσα σε ένα μήνα. Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, η ενέργεια που παρήχθη από την εξαιρετική θερμότητα των ωκεανών οδήγησε στη δημιουργία τριών ταυτόχρονων τυφώνων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό: των «Λόουελ», «Καρίνα» και «Μαρί».

Μέχρι φέτος, η τελευταία φορά που είχαν παρατηρηθεί ταυτόχρονα τρεις τυφώνες στον Ειρηνικό ήταν το 2015.

Η περίοδος των τυφώνων στον Ατλαντικό παραμένει ανησυχητικά ήσυχη

Αντίθετα, ο Ατλαντικός Ωκεανός παραμένει ανησυχητικά ήσυχος. Το φαινόμενο Ελ Νίνιο έχει την τάση να αυξάνει τη διάτμηση των ανέμων στον Βόρειο Ατλαντικό, ένας παράγοντας που διαλύει τις καταιγίδες και περιορίζει τον σχηματισμό τους. Υπήρξε μόνο ένας τυφώνας — ο Ισαΐας — ο οποίος έπληξε τις ακτές της χερσονήσου της Φλόριντα και της Αλαμπάμα. Αυτός ήταν ο πιο αργά σχηματισμένος τυφώνας που έχει καταγραφεί στην εποχή των δορυφόρων (από τη δεκαετία του 1960 και μετά).Πριν από φέτος, το ρεκόρ ήταν η 11η Σεπτεμβρίου, που είχε σημειωθεί το 2002 και το 2013. Σε μια μέση περίοδο, μέχρι αυτή τη στιγμή θα είχαν καταγραφεί 10 ονομαστικές καταιγίδες, πέντε τυφώνες και δύο μεγάλοι τυφώνες.

Φέτος, ωστόσο, έχουν σημειωθεί μόνο οκτώ τροπικές καταιγίδες: ο Άρθουρ, η Μπέρθα, ο Κριστόμπαλ, η Ντόλι, ο Εδουάρδος, η Φέι, ο Γκονζάλο και η Χάννα.

Oι μειωμένες βροχοπτώσεις των μουσώνων απειλούν τη γεωργία στην Ινδία

Το κλίμα ξηρότητας και υψηλότερων θερμοκρασιών έχει επικρατήσει και στην Ινδία, όπου οι ζωτικής σημασίας βροχοπτώσεις του μουσώνα ήταν 13% κάτω από τον μέσο όρο. Αν και η Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία (IMD) θεωρεί ότι αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται εντός του «φυσιολογικού» εύρους, ο συνολικός μέσος όρος δεν αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις των βροχοπτώσεων σε ολόκληρη την Ινδία. Ενώ η Κεντρική Ινδία είχε βροχοπτώσεις κοντά στα αναμενόμενα φυσιολογικά επίπεδα, η ανατολική και η βορειοανατολική περιοχή ήταν περίπου 26% ξηρότερες από τον μέσο όρο και βρέθηκαν σε κατάσταση «εξαιρετικής» ξηρασίας. Οι νότιες πολιτείες της Ινδίας ήταν 24% ξηρότερες από τον μέσο όρο. Ακόμη και στις περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις ήταν πιο κοντά στον μέσο όρο, η βροχή δεν έπεφτε συνεχώς, όπως είναι τυπικό κατά τη διάρκεια του μουσώνα, αλλά εναλλασσόταν μεταξύ μακρών περιόδων ξηρασίας και ακραίων βροχοπτώσεων. Αυτό αυξάνει την πίεση και την ευπάθεια των γεωργικών αποδόσεων. Η Ινδία επηρεάζεται από διάφορα καιρικά φαινόμενα που μπορούν να επηρεάσουν την περίοδο των μουσώνων και, ως εκ τούτου, οι επιστήμονες υποδεικνύουν ότι το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» ενδέχεται να μην ήταν ο μόνος παράγοντας.

Ισχυροί τυφώνες στοχεύουν την ανατολική Κίνα και την Ιαπωνία

Πιο δυτικά στον Ειρηνικό, η εποχή ήταν επίσης έντονη στην ανατολική Κίνα και την Ιαπωνία, καθώς καταιγίδες όπως οι «Maysak» και «Dujuan» προκάλεσαν πρόσφατα εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σχηματίστηκαν 10 τροπικοί κυκλώνες στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό — ο υψηλότερος αριθμός σε μια εποχή από το 1966. Κατά τη διάρκεια του Ελ Νίνιο, ο θερμότερος Ειρηνικός επιφέρει αλλαγές στα μοτίβα των ανέμων, πράγμα που σημαίνει ότι οι κυκλώνες τείνουν να σχηματίζονται πιο ανατολικά, μακριά από την Ιαπωνία και την ανατολική Κίνα. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση και περισσότερος χρόνος κατά τον οποίο οι καταιγίδες μπορούν να τροφοδοτηθούν από τα θερμότερα νερά, αποκτώντας ενέργεια για να εξελιχθούν σε πιο έντονους τυφώνες πριν χτυπήσουν την ξηρά.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι είναι πιθανό να αναπτυχθούν επιπλέον τυφώνες φέτος, με πιθανότητα περαιτέρω επιπτώσεων στην Ιαπωνία ή την ανατολική Κίνα.

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