Διασαφηνίσεις Πιερρακάκη για τον «Κουμπαρά για τη νέα γενιά» - Έως €60.000 οι αποδόσεις

Oι κανόνες για το άνοιγμα του λογαριασμού στα πρώτα 2 χρόνια, η αύξηση της κρατικής συμμετοχής κατά 10% ανά πενταετία και τα τελικά κεφάλαια

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Διασαφηνίσεις Πιερρακάκη για τον «Κουμπαρά για τη νέα γενιά» - Έως €60.000 οι αποδόσεις
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  • Ο «Κουμπαράς για τη νέα γενιά» είναι ειδικός επενδυτικός λογαριασμός που ανοίγουν οι γονείς μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, με στόχο τη δημιουργία κεφαλαίου έως τα 18 έτη.
  • Η κρατική συνεισφορά διπλασιάζει κάθε ευρώ που καταθέτει η οικογένεια, ενώ το ανώτατο ετήσιο όριο των 1.200 ευρώ αυξάνεται κατά 10% κάθε πέντε χρόνια.
  • Η συνολική κρατική συνεισφορά μπορεί να φτάσει τα 24.652 ευρώ και το συνολικό κεφάλαιο μαζί με τις οικογενειακές καταθέσεις τις 49.304 ευρώ έως την ενηλικίωση.
  • Λόγω των επενδυτικών αποδόσεων, το τελικό ποσό μπορεί να υπερβεί τα 60.000 ευρώ, ξεπερνώντας την ονομαστική αξία των καταθέσεων.
  • Ο βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προσφέρει ένα ισχυρό οικονομικό ξεκίνημα σε κάθε παιδί, επενδύοντας στο μέλλον του χωρίς δανεισμό.
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Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ​ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσιάζει αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας της πρωτοβουλίας «Κουμπαράς για τη νέα γενιά», αποσαφηνίζοντας ποιοι ισχυρισμοί ισχύουν και ποιοι αποτελούν παρανοήσεις. Μέσα από ερωταπαντήσεις, εξηγεί τον μηχανισμό της κρατικής συνεισφοράς, την αυξητική κλιμάκωση των καταβολών και τις προσδοκώμενες επενδυτικές αποδόσεις μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.

​Στο ενημερωτικό βίντεο το οποίο ανήρτησε ο κ. Πιερρακάκης επιλέγει μια άμεση προσέγγιση για να αναλύσει τις παραμέτρους της πρωτοβουλίας «Κουμπαράς για τη νέα γενιά». ​Το πρώτο ζήτημα που θέτει η παρουσίαση αφορά στη νομική και χρηματοοικονομική φύση του εργαλείου. Στην υπόθεση ότι ο κουμπαράς «είναι απλώς ένας λογαριασμός αποταμίευσης», ο κ. Πιερρακάκης απαντά «Όχι». Όπως εξηγεί, «είναι ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, που μπορούν να ανοίξουν οι γονείς μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, με στόχο να δημιουργηθεί σταδιακά ένα κεφάλαιο μέχρι τα 18 του χρόνια». Με τη δήλωση αυτή καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται για μια στατική τραπεζική κατάθεση, αλλά για μια επενδυτική δομή με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και ηλικιακά κριτήρια έναρξης.

Διπλασιασμός των καταθέσεων

​Στη συνέχεια, η προσοχή στρέφεται στον μηχανισμό της κρατικής ενίσχυσης, δηλαδή «για κάθε 1 ευρώ του γονέα, το κράτος βάζει άλλο 1 ευρώ». Ο κ. Πιερρακάκης επιβεβαιώνει απόλυτα την πρόταση αυτή, δηλώνοντας: «Ακριβώς, 1 ευρώ βάζει ο γονιός, ο νονός ή ο παππούς, 1 ευρώ θα βάζει και το κράτος».

Ένα επιπλέον σημείο που αποσαφηνίζεται αφορά το ανώτατο ετήσιο όριο της κρατικής συνεισφοράς. Στην θέση ότι «το κράτος βάζει μέχρι 1.200 ευρώ τον χρόνο και αυτό δεν αλλάζει», ο κ. Πιερρακάκης διορθώνει: «Αντιθέτως αλλάζει». Εξηγεί ότι το αρχικό ποσό των 1.200 ευρώ δεν παραμένει αμετάβλητο σε βάθος χρόνου, αλλά αναπροσαρμόζεται αυξητικά, καθώς «τα 1.200 ευρώ αυξάνονται κατά 10% κάθε 5 χρόνια». Η περιοδική αυτή αύξηση εξασφαλίζει τη δυναμική εξέλιξη της κρατικής ενίσχυσης κατά τη διάρκεια των 18 ετών.

Ακολούθως γίνεται η εξέταση των συνολικών ποσών που δύνανται να συγκεντρωθούν έως την ενηλικίωση. ​Ο κ. Πιερρακάκης παραθέτει τους ακριβείς υπολογισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, εφόσον πραγματοποιηθούν οι μέγιστες προβλεπόμενες καταβολές μέχρι τα 18 έτη, η συνολική συμμετοχή του κράτους ανέρχεται συγκεκριμένα στο ποσό των 24.652 ευρώ. Προσθέτει δε ότι, αν στο ποσό αυτό υπολογιστούν και τα αντίστοιχα χρήματα που καταθέτει η οικογένεια, το συνολικό συσσωρευμένο κεφάλαιο των εισφορών φτάνει τις 49.304 ευρώ.

​Ο κ. Πιερρακάκης απορρίπτει την αντίληψη ότι το όφελος περιορίζεται αποκλειστικά στο άθροισμα των καταβολών, απαντώντας «Όχι». Όπως διευκρινίζει, λόγω του ότι πρόκειται για επενδυτικό προϊόν, «με τις αυξημένες αποδόσεις το ποσό μπορεί να αγγίξει τις 60.000 ευρώ ή ακόμα παραπάνω». Η επενδυτική υπεραξία είναι αυτή που επιτρέπει στο τελικό διαθέσιμο κεφάλαιο να ξεπεράσει σημαντικά την ονομαστική αξία των καταθέσεων.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του, ο κ. Πιερρακάκης διατυπώνει τον θεμελιώδη στόχο του «Κουμπαρά για τη νέα γενιά», που είναι να προσφέρει «ένα δυνατό οικονομικό ξεκίνημα για κάθε παιδί». Συνοψίζοντας τη φιλοσοφία του μέτρου, καταλήγει με τη χαρακτηριστική αναφορά: «Δεν δανειζόμαστε απ' το μέλλον των παιδιών μας, επενδύουμε σε αυτό».

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