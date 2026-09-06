Τι είναι ο «κουμπαράς» για τη νέα γενιά - Πώς θα μπορεί ένα παιδί στα 18 να έχει 60.000 ευρώ

Snapshot Οι γονείς θα μπορούν να ανοίξουν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για το παιδί μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη γέννησή του, με το κράτος να συνεισφέρει ίσο ποσό έως 1.200 ευρώ ετησίως.

Το ανώτατο ποσό επιδότησης αυξάνεται κατά 10% κάθε πέντε χρόνια και σε 18 χρόνια το κεφάλαιο μπορεί να φτάσει πάνω από 60.000 ευρώ με αποδόσεις από 3% έως 5%.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο «κουμπαράς» θα αποτελέσει χρηματοδοτική βάση για την ενήλικη ζωή του παιδιού.

Εφαρμόζεται μηδενικός φόρος για 87.000 τρίτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ και αυξάνεται το επίδομα γέννησης κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Το επίδομα γέννησης θα ισχύει αναδρομικά από τις γεννήσεις του Ιανουαρίου 2026. Snapshot powered by AI

Τη θέσπιση ειδικού επενδυτικού λογαριασμού που μπορούν να ανοίξουν οι γονείς μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ.

Πρόκειται για ένα μέτρο για το Δημογραφικό το οποίο θα λειτουργεί ως εξής:

Για κάθε ευρώ που βάζει ο γονέας, βάζει ένα ευρώ και το κράτος, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, μέχρι την ενηλικίωση. Το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ αυξάνεται κατά 10% κάθε πέντε χρόνια.

Με τις μέγιστες καταβολές, σε 18 χρόνια θα έχουν τοποθετηθεί 49.304 ευρώ, εκ των οποίων 24.652 ευρώ από το κράτος.

Με απόδοση 3%, το κεφάλαιο μπορεί να φτάσει τα 64.109 ευρώ και με απόδοση 5% τα 77.062 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι για ένα παιδί, στα 18 του έτη, ο κουμπαράς θα ξεπερνά τις 60.000 ευρώ, αν κατατίθεται από τους γονείς το μέγιστο ύψος του ποσού που κάθε φορά θα μπορεί να επιδοτείται εξίσου από το κράτος.

«Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Σημαίνει ότι ένα παιδί σε 18 χρόνια, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί με πάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Στο ίδιο πεδίο του δημογραφικού αποφασίσαμε ότι θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Μηδέν φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος γέννησης κατά 1.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί. «Αυτό το μέτρο ζήτησα να ισχύσει και για τις γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026», τόνισε.

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