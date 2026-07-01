Δήμος Αθηναίων: 3.000 ευρώ ανά οικογένεια στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

Snapshot Ο δήμος Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα να δώσει έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ ανά οικογένεια στους κατοίκους της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε έκτακτα με πρωτοβουλία του δημάρχου Χάρη Δούκα για τη στήριξη των πληγέντων.

Ο δήμος τοποθέτησε κιγκλιδώματα και λαμαρίνες για τον πλήρη αποκλεισμό του σημείου και διενεργείται έκθεση επικινδυνότητας από τη Διεύθυνση Δόμησης.

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες και το Σημείο Εξυπηρέτησης Δημότη της 3ης Δημοτικής Κοινότητας βοηθούν τους πληγέντες στην έκδοση δικαιολογητικών για την οικονομική ενίσχυση.

Ο δήμος δεσμεύεται να στηρίξει συνεχώς τις οικογένειες που επλήγησαν, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Snapshot powered by AI

Τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων του κτιρίου που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων.

Η απόφαση για τη στήριξη των πληγέντων έγινε έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων.

Το Τμήμα Ειδικών Εργασιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου τοποθέτησε κιγκλιδώματα και η Διεύθυνση Οδοποιίας λαμαρίνες από τρέχουσα εργολαβία, ώστε να αποκλειστεί πλήρως η πρόσβαση στο σημείο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δόμησης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία και θα συντάξουν έκθεση επικινδυνότητας.

Παράλληλα, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και το Σημείο Εξυπηρέτησης Δημότη της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, στην οδό Τριών Ιεραρχών 74, βρίσκονται δίπλα στους πληγέντες, διευκολύνοντας την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Ο δήμος Αθηναίων διαβεβαιώνει πως θα βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες κατοίκους της εν λόγω πολυκατοικίας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών του τραγικού περιστατικού και τη στήριξη των οικογενειών που δοκιμάζονται.

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