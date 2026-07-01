Πετράλωνα: Ο μηχανικός είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο - Το μήνυμα που έστειλε - «Έχουν διαρροή»

Snapshot Ο μηχανικός έστειλε μήνυμα στις 08:45 το πρωί, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο από την αρχική εκτίμηση.

Η πολυκατοικία εκκενώθηκε εγκαίρως και κατέρρευσε λίγη ώρα αργότερα κατά τη διάρκεια εργασιών σε διπλανό οικόπεδο.

Για την κατάρρευση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργαζόμενοι, με την εισαγγελική έρευνα να συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι υπήρχαν προειδοποιητικές ενδείξεις για τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιώτης πολιτικός μηχανικός που είχε κληθεί να εξετάσει το κτήριο από συγγενικό πρόσωπο ενοίκου, αντιλήφθηκε από νωρίς το πρωί ότι η κατάσταση ήταν πιο σοβαρή από ό,τι αρχικά εκτιμούσε.

Μάλιστα, στις 08:45 το πρωί, αφού φωτογράφισε τη διαρροή και την κατάσταση που επικρατούσε στο σημείο, έστειλε το ακόλουθο μήνυμα, όπως μεταδόθηκε από το MEGA.

«Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι».

Διευκρινίζεται πως το «ντουλάπι» στη γλώσσα των μηχανικών είναι ένα κιβώτιο αντιστήριξης όπου θα στήριζε τη διπλανή πολυκατοικία για να μην πέσει. Αυτό που καλείται ως «διαρροή» είναι ενδεχομένως ότι βρήκαν κάποια μαύρα λύματα, τα οποία είχαν κάνει το έδαφος ακόμα πιο σαθρό.

Το μήνυμα του μηχανικού Mega

Το μήνυμα αυτό καταγράφει ότι ο μηχανικός είχε ήδη εντοπίσει πως το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο από την αρχική εκτίμηση και εξέφραζε την ανησυχία του για την εξέλιξη της κατάστασης.

Η έγκαιρη εκκένωση της πολυκατοικίας απέτρεψε μια τραγωδία, καθώς λίγη ώρα αργότερα το κτήριο κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, την ώρα που εκτελούνταν εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής στο διπλανό οικόπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργαζόμενοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας. Μετά την απολογία τους αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε πτυχή που θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμβάν.

«Τα κτίρια δεν καταρρέουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα πρέπει να δούμε τι έφταιξε και δημιουργήθηκε πρόβλημα στην στατικότητα του κτιρίου», αναφέρει ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας δήμου Αθηναίων.

Πετράλωνα: Δεν απαιτούνται εργασίες αντιστήριξης, αναφέρει η τεχνική έκθεση κατεδάφισης του κτηρίου

Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα έχουν μπει ήδη οι άδειες οικοδομής και οι τεχνικές εκθέσεις κατεδάφισης της νεοανεγειρόμενης οικοδομής.

Ανάμεσα στα στοιχεία που ήρθαν στο φως βρίσκεται η Τεχνική Έκθεση Κατεδάφισης της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 20, η οπόία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του το Star. Στο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «δεν απαιτείται αντιστήριξη των όμορων κτηρίων και ειδικότερα μέτρα ασφαλείας, πέραν των αναγραφόμενων στους κανονισμούς». Το κείμενο φέρει την υπογραφή αρχιτέκτονα μηχανικού, έχει ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2024 και έχει θεωρηθεί από την Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, σημειώνει ότι το πιθανότερο είναι να συνέβη κάποια αστοχία κατά την εκσκαφή του υπογείου, τη θεμελίωση ή την εφαρμογή του οπλισμού, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το διπλανό κτήριο. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι πρόκειται για αποκλειστικά ιδιωτικό έργο και πως την ευθύνη φέρουν οι υπογράφοντες μηχανικοί, μελετητές, κατασκευαστές και επιβλέποντες.

Στο φως έρχεται επίσης η οικοδομική άδεια της πενταώροφης πολυκατοικίας, η οποία εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου 2026 και έχει ισχύ έως τον Μάρτιο του 2030. Την ίδια ώρα, το διάγραμμα κάλυψης, που θεωρείται βασικό στοιχείο για κάθε οικοδομή, εμφανίζεται ως κατεστραμμένο αρχείο.

Την εικόνα συμπληρώνει το γεγονός ότι η κατασκευαστική εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο προέβαλλε ήδη τη νέα πολυκατοικία, με τρισδιάστατη αρχιτεκτονική απεικόνιση, ως πενταώροφη κατασκευή με υπόγειο, πυλωτή και σοφίτα.

Τα δύο σενάρια

Δύο είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται για τα αίτια της κατάρρευσης. Το πρώτο θέλει κατά τη διάρκεια της εκσκαφής να κατέβηκαν κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης της γειτονικής οικοδομής, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το υπέδαφος, καθώς δεν είχαν προβλεφθεί έργα αντιστήριξης.

Το δεύτερο εστιάζει σε ενδεχόμενες κακοτεχνίες στο κτήριο που κατέρρευσε, με μια μικρή αστοχία στη νεοανεγειρόμενη πολυκατοικία να αποδεικνύεται καθοριστική.

Η μαρτυρία της τοπογράφου

Σοκαρισμένη από την κατάρρευση δηλώνει και η τοπογράφος μηχανικός που είχε συντάξει το τοπογραφικό σχέδιο για το υπό ανέγερση κτήριο, αλλά και για την κατεδάφιση του προϋπάρχοντος διώροφου ακινήτου στο ίδιο οικόπεδο.

Μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι στις επισκέψεις της στον χώρο δεν είχε διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα στο έδαφος και υποστήριξε πως η παλαιότερη κατεδάφιση δεν φαίνεται να σχετίζεται με το σημερινό συμβάν.

«Είχα δει τις εργασίες πριν ξεκινήσουν οι εκσκαφές. Η προηγούμενη πολυκατοικία ήταν οικογενειακή και έχει πολύ καιρό που έχει κατεδαφιστεί. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την παλιά κατεδάφιση αυτό που έγινε σήμερα. Αλλά εγώ τοπογράφος είμαι, δεν είμαι πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας».

Η ίδια πρόσθεσε ότι, μέχρι την τελευταία φορά που βρέθηκε στο σημείο, δεν υπήρχε καμία ένδειξη καθίζησης.

«Όταν είχα πάει την τελευταία φορά... δεν είχε υποχωρήσει κανένα έδαφος. Ήταν στο φυσικό έδαφος, όπως είναι οι άλλες πολυκατοικίες. Δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα. Άδεια έχουν κανονική για να κάνουν και την πενταώροφη πολυκατοικία που είχαν σχεδιάσει».

Παράλληλα, εξέφρασε τη θλίψη της για τους ενοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας πως είναι ιδιαίτερα αναστατωμένη από όσα συνέβησαν.

«Είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένη και δεν ξέρω πραγματικά και τι έχει συμβεί. Λυπάμαι πάρα πολύ και για τους ανθρώπους που έμεναν στην πολυκατοικία τη συγκεκριμένη, που ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτια».

Τέλος, μίλησε και για τους ανθρώπους που εργάζονταν στο έργο, σημειώνοντας ότι, από τη δική της εμπειρία συνεργασίας μαζί τους, ήταν τυπικοί και επαγγελματίες.

«Λυπάμαι πολύ και για τους ανθρώπους που δουλεύανε... τους μηχανικούς, τους ιδιοκτήτες. Γιατί ξέρω ότι είναι παιδιά τα οποία προσπαθούσαν για το καλύτερο και θεωρώ ότι κάτι συνέβη που δεν το περίμεναν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πραγματικά. Είναι πάρα πολύ τυπικοί από όσο τους γνωρίζω, όσο διάστημα είχα τύχει να συνεργαστώ μαζί τους».

Πετράλωνα: Φωτογραφία-ντοκουμέντο - Η πολυκατοικία είχε ξεκινήσει να παίρνει κλίση την προηγούμενη

Φωτογραφία ντοκουμέντο αποτυπώνει ξεκάθαρα ότι ο διαχωρισμός της πολυκατοικίας στο νούμερο 22 της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα, από το διπλανό κτήριο στον αριθμό 24, είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη ημέρα, που άρχισαν οι εργασίες σκαψίματος στο οικόπεδο, στο οποίο θα ανεγειρόταν νέα πολυκατοικία.

Ευτυχώς, έγινε ορατή από τους ένοικους, οι οποίοι κάλεσαν μηχανικό, και τους είπε να εγκαταλείψουν άμεσα το κτήριο, όπως κι έγινε. Γι αυτό και δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα την ώρα της κατάρρευσης. Μάλιστα, μέχρι να φτάσει στο σημείο, η μηχανικός διαπίστωσε ότι το κενό ανάμεσα στα κτήρια είχε μεγαλώσει, φτάνοντας περίπου τα 15 εκατοστά, γεγονός που προμήνυε το κακό που θα συνέβαινε.

Έτσι θα γινόταν η νέα πολυκατοικία

Εξάλλου, στο διπλανό οικόπεδο είχε εκπονηθεί σχέδιο για ανέγερση ενός νέου, πολυτελούς πενταώροφου συγκροτήματος κατοικιών με υπόγειο, σοφίτα και πυλωτή, το οποίο θα ήταν μεσοτοιχία με το κτήριο που κατέρρευσε.

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