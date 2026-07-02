Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Ετοίμαζαν υπόγειο γκαράζ στην υπό ανέγερση οικοδομή

Snapshot Στην υπό ανέγερση πολυκατοικία στα Πετράλωνα προγραμματιζόταν υπόγειο γκαράζ με έξι θέσεις στάθμευσης, απαιτώντας εκσκαφή βάθους τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων.

Οι εργασίες εκσκαφής πιθανώς προχώρησαν βαθύτερα από τα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας που κατασκευάστηκε το 1970.

Η νέα πενταώροφη πολυκατοικία είχε ήδη πουλήσει τρία διαμερίσματα, ενώ οι ιδιοκτήτες είχαν κατεδαφίσει την προϋπάρχουσα κατοικία.

Οι συλληφθέντες ισχυρίζονται ότι δεν είχαν λάβει καμία προειδοποίηση ή καταγγελία σχετικά με κίνδυνο από τις εργασίες πριν την κατάρρευση.

Οι ένοικοι της κατεστραμμένης πολυκατοικίας βρίσκονται σε αβεβαιότητα και ορισμένοι πέρασαν τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους λόγω έλλειψης στέγης. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση αβεβαιότητας και χωρίς στέγη βρίσκονται οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης, στα Πετράλωνα, με ορισμένους να περνούν τη νύχτα μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Το Star εξασφάλισε την τελευταία συμβολαιογραφική πράξη που αφορά την υπό ανέγερση οικοδομή, στην οποία καταγράφεται ρητά ότι προβλεπόταν εκσκαφή για τη δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης.

Η πράξη συντάχθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026 και συνοδεύεται από σχεδιαγράμματα, τα οποία είχαν εκπονήσει οι δύο ιδιοκτήτες, αρχιτέκτονες μηχανικοί, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πράξης, προβλέπεται η δημιουργία έξι θέσεων στάθμευσης, τριών στην πυλωτή και τριών στο υπόγειο, με επιφάνεια 10,12 τετραγωνικά μέτρα η καθεμία. Για την κατασκευή των υπόγειων θέσεων απαιτείται εκσκαφή σε βάθος τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων, ενώ εκτιμάται ότι οι εργασίες προχώρησαν βαθύτερα από το επίπεδο των θεμελίων της όμορης πολυκατοικίας, η οποία έχει ανεγερθεί το 1970.

Στην ίδια συμβολαιογραφική πράξη αναφέρεται ότι οι ιδιοκτήτες είχαν ήδη προχωρήσει στην κατεδάφιση της προϋπάρχουσας κατοικίας.

Η νέα πολυκατοικία επρόκειτο να είναι πενταώροφη και, σύμφωνα με πληροφορίες, τρία από τα διαμερίσματα είχαν ήδη πωληθεί.

Παράλληλα, οι συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι τις προηγούμενες ημέρες δεν είχαν λάβει καμία προειδοποίηση, ένδειξη ή καταγγελία που να υποδηλώνει κίνδυνο από τις εργασίες στην υπό ανέγερση οικοδομή.

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