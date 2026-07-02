Πετράλωνα: Οι προειδοποιήσεις κατοίκων που αγνοήθηκαν πριν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Snapshot Οι κάτοικοι των Πετραλώνων είχαν εντοπίσει ανησυχητικά σημάδια σταθερότητας στην πολυκατοικία πριν την κατάρρευση, αλλά οι προειδοποιήσεις τους αγνοήθηκαν.

Η εκσκαφή σε γειτονικό οικόπεδο φαίνεται ότι προκάλεσε κινήσεις στο έδαφος και ζημιές στην πολυκατοικία που κατέρρευσε.

Ο Δήμος Αθηναίων σχεδιάζει να ενοικιάσει κατοικίες για τη στέγαση των πληγέντων και συνεργάζεται με Airbnb και ξενοδοχεία για την υποστήριξή τους.

Η κατασκευαστική εταιρεία δεν έχει αναλάβει ευθύνη και δεν είναι γνωστό αν το έργο ήταν ασφαλισμένο, παρά το σημαντικό της έργο σε άλλες περιοχές.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης και διαπιστώνουν ότι για το γειτονικό έργο είχε εκδοθεί νόμιμη άδεια χωρίς να απαιτείται γεωτεχνική μελέτη. Snapshot powered by AI

Όσο οι πραγματογνώμονες αναζητούν τις αιτίες της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα, οι κάτοικοι περιγράφουν σειρά από ανησυχητικές ενδείξεις που, όπως τονίζουν, προμήνυαν την καταστροφή. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ, στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται πλέον και τα γειτονικά κτήρια.

«H μαμά με τον μπαμπά μου μένουν στην διπλανή πολυκατοικία από αυτή που κατέρρευσε. Δεν είχε καμία ενημέρωση. Απλώς άκουσε το “μπαμ” και κατέβηκε κάτω και από τα μπάζα στην είσοδο χτύπησε το πόδι της. Τους φιλοξενώ εγώ. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Περνάω κάθε μέρα από εδώ για να δω τι θα γίνει», ανέφερε κόρη ενοίκων του διπλανού κτηρίου, μιλώντας στο MEGA.

Στην πολυκατοικία δίπλα από αυτήν που κατέρρευσε, η οποία έχει υποστεί ζημιές, βρέθηκε το πρωί ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος συνομίλησε με κατοίκους. Ο Δήμος φαίνεται πως είναι έτοιμος να προχωρήσει σε ενοικίαση κατοικιών, προκειμένου να μεταφερθούν οι πληγέντες.

«Ο Δήμος έχει έλθει σε επικοινωνία με Airbnb για να πάνε σε αυτά οι ένοικοι. Τέσσερις άνθρωποι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία. Οι κοινωνικές μας υπηρεσίες βοηθούν τους ανθρώπους να βγάλουν ό,τι έγγραφα χρειάζονται».

Η κατασκευαστική εταιρεία δεν έχει προβεί σε κάποια κίνηση, ενώ, είναι άγνωστο αν το έργο ήταν ασφαλισμένο. Το πορτφόλιο είναι εντυπωσιακό. Σκόπευε να χτίσει και στην Αλκμήνης 20, έχει χτίσει βίλα στη Νάξο το 2024, ξενοδοχείο και χώρο περιποίησης στα Λουτρά Πόζαρ. Άλλο ολοκληρωμένο έργο είναι ένα ξενοδοχείο 3 αστέρων στη Χαλκιδική. Πρόκειται για μία εντυπωσιακή συλλογή από εταιρεία που ιδρύθηκε το 2019 από δύο αρχιτέκτονες.

«Από τη στιγμή που ξεκίνησε η εκσκαφή, η πόρτα μου η κεντρική που έμπαινα μέσα, δεν άνοιγε καλά. Οπότε, κατάλαβα ότι αυτό είναι από την εκσκαφή. Ότι είχε πάρει μία μικρή κλίση η πολυκατοικία και το αλουμίνιο δεν εφάρμοζε καλά. Πρέπει να έχει κάτσει λίγο το χώμα από τα τραντάγματα και έγειρε λίγο η πολυκατοικία. Λέω “κοιτάχτε και το θέμα αυτό με την εκσκαφή δίπλα”», υποστηρίζει ένοικος της πολυκατοικίας που κατάρρευσε.

Όπως λένε οι κάτοικοι, όσα έγιναν είχαν δώσει σημάδια αλλά, όπως φαίνεται, αγνοήθηκαν. «Τη Δευτέρα μάλιστα, με φώναξαν και πήγα και τους άνοιξα και είδαν εκεί πέρα στο επίμαχο σημείο, δηλαδή που έσκαβαν και έγινε η ζημιά, υπήρχε διαρροή από την αποχέτευση και είχαν υγρανθεί τα χώματα και είδαν ότι στις κολόνες υπήρχε υγρασία. Τους είχα υποδείξει και κάποιες ρωγμές», συμπληρώνει.

«Θα μπορούσα να έχω χάσει τη ζωή μου. Πάνω από 15 ημέρες είχα καταλάβει ότι υπήρχε πρόβλημα. Κάθε φορά που άνοιγα την πόρτα, άνοιγα μια χαρά. Όταν άρχισε η θεμελίωση στο διπλανό οικόπεδο, πήγα να ανοίξω την πόρτα, αλλά δεν άνοιγε. Κατάλαβα εκεί ότι έφταιγε η εκσκαφή δίπλα.

Μας έλεγαν ότι είναι από τον σεισμό στην Εύβοια. Η πολυκατοικία ήταν πολύ γερή, δεν είχε πρόβλημα. Είχε αντέξει 50 χρόνια πόσους σεισμούς και θα άντεχε άλλα 50 αν δεν την πείραζαν. Όταν άρχισαν εργασίες στο μεσαίο κομμάτι που είχε μαλακό χώμα, κατέρρευσε. Είδαν το πρόβλημα, γιατί δεν σταμάτησαν; Γιατί δεν ειδοποίησαν τον κόσμο; Γιατί να κοιμηθεί ο κόσμος μέσα;», τόνισε ο Μπάμπης Τσαπάς, ενοικιαστής της αποθήκης της πολυκατοικίας.

Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας. Πραγματογνώμονες της περιφέρειας Αττικής διενεργούν αυτοψία στο σημείο και ελέγχουν την στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας που εκκενώθηκε μετά το συμβάν, ενώ, η Πολεοδομία διαπίστωσε ότι για την υπό ανέγερση οικοδομή είχε εκδοθεί νόμιμη άδεια ενώ δεν είχε εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη, καθώς δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία.

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