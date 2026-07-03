Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Οι αποκαλύψεις των ενοίκων και τα κρίσιμα ερωτήματα

Snapshot Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα συνδέεται με διαρροή λυμάτων που αποσταθεροποίησε το έδαφος και εργασίες εκσκαφής που ενδεχομένως προχώρησαν κάτω από το επίπεδο θεμελίωσης της γειτονικής οικοδομής.

Μαρτυρίες κατοίκων ανέφεραν πρώιμα σημάδια κλίσης και ρωγμών στην πολυκατοικία αρκετές ημέρες πριν την κατάρρευση.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες με βάση τις καταθέσεις, τα μηνύματα μηχανικών και τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων για να διαλευκάνουν τα αίτια και τυχόν παραλείψεις.

Έλεγχοι στατικών ζημιών πραγματοποιούνται σε γειτονικές πολυκατοικίες, με τους κατοίκους να παραμένουν εκτός των κατοικιών τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή της Περιφέρειας θα αξιολογήσει την καταλληλότητα των γύρω κτιρίων και θα αποφασίσει για την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων. Snapshot powered by AI

Ποια ήταν τα προειδοποιητικά σημάδια πριν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα; Ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά τις εργασίες εκσκαφής; Και ποιος θα λογοδοτήσει αν αποδειχθεί ότι υπήρξαν παραλείψεις; Στα ερωτήματα αυτά καλούνται να απαντήσουν οι έρευνες των Αρχών, με τις καταθέσεις των ενοίκων, τα μηνύματα των μηχανικών και τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων να θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι των γύρω πολυκατοικιών εξακολουθούν να ζουν στην αβεβαιότητα, περιμένοντας τα αποτελέσματα των στατικών ελέγχων που θα κρίνουν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι μαρτυρίες των ενοίκων

Η Βερονίκη, κόρη ενοίκου της διπλανής πολυκατοικίας, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν κατέρρευσε το κτίριο.

«Με παίρνει τηλέφωνο (σσ η μητέρα της) και μου λέει "πέφτει η πολυκατοικία". Της απάντησα "τι λες τώρα, δεν γίνεται αυτό". Έτρεξα αμέσως στο σημείο. Πρόλαβε να βγει από το σπίτι, όμως τραυματίστηκε στο πόδι, γιατί είχαν πέσει μπάζα και είχε ανοίξει τρύπα στο δάπεδο», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, μηχανικοί της Περιφέρειας πραγματοποίησαν αυτοψία στα διαμερίσματα της όμορης πολυκατοικίας, προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος των ζημιών και να αποφασίσουν πότε θα είναι ασφαλής η επιστροφή των ενοίκων.

Τα μηνύματα των μηχανικών

Νέα στοιχεία για όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης έρχονται στο φως μέσα από την επικοινωνία δύο πολιτικών μηχανικών λίγες ώρες πριν από το συμβάν.

Σύμφωνα με τα μηνύματα που αποκάλυψε το Mega ένας από τους μηχανικούς έγραφε:

«Καλημέρα, η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι».

Στην τεχνική ορολογία, το «ντουλάπι» είναι κιβώτιο αντιστήριξης, ενώ η διαρροή εκτιμάται ότι αφορούσε λύματα, τα οποία είχαν αποσταθεροποιήσει το έδαφος.

Οι εργασίες εκσκαφής στο μικροσκόπιο

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και οι εργασίες που εκτελούνταν στο γειτονικό υπό ανέγερση κτίριο.

Σύμφωνα με την τελευταία συμβολαιογραφική πράξη, προβλεπόταν εκσκαφή για τη δημιουργία τριών υπόγειων θέσεων στάθμευσης, σε βάθος τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων. Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι εργασίες προχώρησαν χαμηλότερα από το επίπεδο θεμελίωσης της γειτονικής πολυκατοικίας, η οποία είχε ανεγερθεί το 1970.

«Η πολυκατοικία είχε πάρει κλίση»

Σημαντική θεωρείται και η μαρτυρία της Ρίας Τσάπα, ενοικιάστριας του ισογείου, η οποία υποστηρίζει ότι τα πρώτα σημάδια είχαν εμφανιστεί αρκετές ημέρες πριν από την κατάρρευση.

«Το αλουμίνιο στη βασική πόρτα είχε στραβώσει. Τρεις ημέρες πριν ο πατέρας μου κατάλαβε ότι η πολυκατοικία είχε πάρει κλίση ενός με δύο εκατοστά. Το κάσωμα δεν ευθυγραμμιζόταν πλέον με την πόρτα. Το τελευταίο βράδυ είδε ρωγμές σε όλο το ημιυπόγειο», είπε στο Star.

Όπως αποκάλυψε, λίγο πριν από την κατάρρευση ο πατέρας της δέχθηκε τηλεφώνημα για να ελέγξει την αποχέτευση. «Τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν να κατέβει στην αποθήκη για να δει την αποχέτευση. Πιθανότατα ήταν οι εργάτες από το διπλανό εργοτάξιο», ανέφερε.

Αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού. «Το κινητό μου άρχισε να χτυπά ασταμάτητα. Έρχονταν ειδοποιήσεις ότι άνοιγε παράθυρο, έκλεινε πόρτα, ανιχνεύθηκε θραύση κρυστάλλου. Όλες καταγράφηκαν στις 11:58 και η τελευταία στις 11:59», περιέγραψε η Ρία Τσάπα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται

Μετά από εισαγγελική παραγγελία, κλιμάκια της Πολεοδομίας και της Περιφέρειας προχώρησαν σε νέο έλεγχο της στατικότητας της όμορης πολυκατοικίας, όπου εντοπίστηκαν φθορές στην τοιχοποιία.

Τις επόμενες ημέρες, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή της Περιφέρειας για τα ετοιμόρροπα κτίρια θα αξιολογήσει την καταλληλότητα όλων των γειτονικών οικοδομών.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, οι κάτοικοι παραμένουν εκτός των κατοικιών τους, περιμένοντας τις απαντήσεις για τα αίτια της κατάρρευσης και το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

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