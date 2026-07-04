Πετράλωνα: Αναφορές ότι αγνοήθηκαν σημάδια πριν την κατάρρευση της πολυκατοικίας

«Θέλουμε βοήθεια να ανακτήσουμε τα κειμήλιά μας» λένε ένοικοι της πολυκατοικίας

Μίλτος Τσεκούρας

Πετράλωνα: Αναφορές ότι αγνοήθηκαν σημάδια πριν την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα 

Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα κατέρρευσε και οι έλεγχοι για τα αίτια και τη στατική επάρκεια συνεχίζονται.
  • Οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας έχουν εγκαταλείψει προληπτικά τα διαμερίσματά τους μέχρι να ληφθεί τελική απόφαση επιστροφής.
  • Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι υπήρχαν ρωγμές και φθορές που δεν αξιολογήθηκαν σωστά πριν την κατάρρευση, και η εισαγγελική έρευνα εξετάζει τυχόν εφησυχασμό.
  • Οι κάτοικοι ζητούν βοήθεια για την ανάκτηση προσωπικών αντικειμένων και έχουν κινηθεί νομικά λόγω της απώλειας.
  • Η κατασκευαστική εταιρεία που σχετίζεται με το κτίριο δεν έχει κάνει επίσημη δήλωση για το συμβάν.
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Αναπάντητα παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης, στα Πετράλωνα, την ώρα που οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και η αγωνία των κατοίκων κορυφώνεται και η κατασκευαστική εταιρεία που φέρεται να εμπλέκεται δεν έχει προβεί σε επίσημη τοποθέτηση για το περιστατικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ένοικοι της γειτονικής πολυκατοικίας έχουν εγκαταλείψει προληπτικά το κτίριο, ενώ συνεχίζονται οι αυτοψίες για τη στατική του επάρκεια. Την ίδια στιγμή, οι πληγέντες περιμένουν να απομακρυνθούν τα προστατευτικά μέτρα ώστε να μπορέσουν να αναζητήσουν στα συντρίμμια προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα και αναμνήσεις που, όπως λένε, δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

Συνεργεία του δήμου ολοκλήρωσαν την απομάκρυνση των μπάζων από το διπλανό κτίριο, ωστόσο η τελική απόφαση για την επιστροφή των ενοίκων δεν έχει ακόμη ληφθεί, παρά τα πρώτα ενθαρρυντικά στοιχεία από τους ελέγχους. Στους πληγέντες διανεμήθηκαν είδη πρώτης ανάγκης, μια στήριξη που κρίνεται αναγκαία, αλλά δεν επαρκεί μπροστά στο μέγεθος της απώλειας.

Καθοριστικό ερώτημα παραμένει τι οδήγησε στην κατάρρευση, με μαρτυρίες κατοίκων να κάνουν λόγο για προειδοποιητικά σημάδια που δεν αξιολογήθηκαν εγκαίρως. Όπως ανέφεραν είχαν επισημάνει ρωγμές και φθορές, ωστόσο τους αποδόθηκε σε παλαιότερη σεισμική δραστηριότητα. Το ενδεχόμενο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας, που εξετάζει αν υπήρξε εφησυχασμός απέναντι σε ενδείξεις επικινδυνότητας.

«Θέλουμε βοήθεια να ανακτήσουμε τα κειμήλιά μας»

Τέσσερις ημέρες μετά το περιστατικό, οι εικόνες παραμένουν έντονες και οι κάτοικοι προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες. «Έχουν περάσει 4 ημέρες, ζούμε έναν εφιάλτη», δηλώνει στο Live News συγγενής ενοίκων, περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνουν. Κρατώντας τη μοναδική φωτογραφία που κατάφερε να διασώσει, εκφράζει την ελπίδα να ανακτηθούν έστω κάποια από τα υπάρχοντα: «Θέλουμε κάποιος να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να ανακτήσουμε κάποια κειμήλια», ενώ σημειώνει ότι «Όλα έχουν πάρει τη νομική οδό».

Από την πλευρά των αρχών, οι έλεγχοι συνεχίζονται, με τον αντιδήμαρχο Αθηναίων Πάρη Χαρλαύτη να εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, επισημαίνοντας ότι «Έγινε αυτοψία, τα πρώτα σημάδια είναι ενθαρρυντικά». Την ίδια ώρα, ειδικοί κάνουν λόγο για πιθανή αλληλουχία τεχνικών σφαλμάτων κατά την ανέγερση γειτονικής οικοδομής, με αναφορές σε παραγνώριση των γεωτεχνικών δεδομένων της περιοχής.

Μέχρι στιγμής, η κατασκευαστική εταιρεία που φέρεται να εμπλέκεται δεν έχει προβεί σε επίσημη τοποθέτηση για το περιστατικό.

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