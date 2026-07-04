Πετράλωνα: «Βρήκα μόνο μια φωτογραφία του πατέρα μου μέσα στα χαλάσματα», λέει κόρη ενοίκου

Snapshot Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα έχει αφήσει τους ενοίκους σε κατάσταση αβεβαιότητας και απώλειας κατοικίας και αναμνήσεων.

Ο δήμος έχει παράσχει οικονομική ενίσχυση, είδη πρώτης ανάγκης και προσωρινή διαμονή μέσω voucher, αλλά οι αποζημιώσεις δεν έχουν ακόμη καταβληθεί πλήρως.

Η πολυκατοικία παρουσίαζε προβλήματα σταθερότητας πριν την κατάρρευση, πιθανώς λόγω σεισμού στην Εύβοια.

Υπάρχει 24ωρη φύλαξη στον χώρο και σχεδιάζεται η απομάκρυνση των μπαζών, ενώ οι κάτοικοι ζητούν επιχείρηση ανάκτησης προσωπικών αντικειμένων που κοστίζει περίπου 25.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής, το μόνο ανακτημένο προσωπικό αντικείμενο είναι μια φωτογραφία, παραληφθείσα από την ΕΜΑΚ. Snapshot powered by AI

Θλίψη προκαλεί, πέντε ημέρες μετά, η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τους ενοίκους να προσπαθούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Οι κάτοικοι έχουν χάσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα σπίτια και τις προσωπικές τους αναμνήσεις, ενώ παραμένουν στην περιοχή υπό συνθήκες αγωνίας και αβεβαιότητας.

Παρά τη βοήθεια που έχει δοθεί μέχρι στιγμής από τον δήμο, με οικονομική ενίσχυση και προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης και ρούχων, η ανησυχία των πληγέντων δεν έχει εκλείψει. Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι συνεχίζονται και στη γειτονική πολυκατοικία για λόγους ασφάλειας.

Μιλώντας στο Newsbomb, η Νεκταρία Βικάτου, κόρη ενοίκου της πολυκατοικίας, περιέγραψε την κατάσταση και τη στήριξη που έχουν λάβει έως τώρα: «Η μητέρα μου μένει στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας. Είναι ιδιοκτήτρια και τώρα τη φιλοξενώ εγώ. Τα 3.000 ευρώ που είναι οι αρχικές αποζημιώσεις δεν τα έχουμε λάβει ακόμη. Από την Τρίτη μέχρι σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου, έχουμε λάβει μόνο ένα voucher για δέκα ημέρες σε Airbnb, αξίας 700 ευρώ. Χθες μας έφεραν μία κούτα με ρούχα και κάποια τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Ευχαριστούμε τον δήμο, την ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική. Λάβαμε επίσης δωροεπιταγή 50 ευρώ για σούπερ μάρκετ».

Η ίδια αναφέρθηκε και στο περιστατικό της ημέρας της κατάρρευσης, στις 30 Ιουνίου, σημειώνοντας πως το κτίριο είχε ήδη παρουσιάσει προβλήματα:

«Την ημέρα που έπεσε, την Τρίτη 30 Ιουνίου, η πολυκατοικία είχε πάρει κλίση. Ο κηπουρός της πολυκατοικίας είχε αφήσει κάποια εργαλεία στην αποθήκη και πήγε να τα πάρει, αλλά δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα. Τότε φώναξε τη μητέρα μου, που είναι ιδιοκτήτρια, για να το αναφέρει. Εκείνη κάλεσε μάστορες, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η πόρτα άνοιγε με δυσκολία. Οι μηχανικοί είπαν τότε ότι το πρόβλημα προερχόταν από τον σεισμό της Εύβοιας. Ευτυχώς η πόρτα δεν άνοιξε και ο κηπουρός δεν μπήκε μέσα, γιατί θα βρισκόταν στο εσωτερικό την ώρα της κατάρρευσης».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στο σημείο υπάρχει 24ωρη φύλαξη από τον δήμο, ενώ αναμένεται η απομάκρυνση των μπαζών. Οι κάτοικοι ζητούν να υπάρξει διαδικασία ώστε να μπορέσουν να αναζητήσουν προσωπικά αντικείμενα μέσα στα ερείπια, ωστόσο το κόστος μιας τέτοιας επιχείρησης εκτιμάται περίπου στις 25.000 ευρώ, κάτι που, όπως λένε, δεν μπορούν να καλύψουν.

Όπως ανέφερε η ίδια, «το μόνο προσωπικό αντικείμενο που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής είναι μια φωτογραφία του πατέρα της, την οποία παρέλαβε από την ΕΜΑΚ».

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