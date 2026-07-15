Πετράλωνα - κατάρρευση πολυκατοικίας: Στο Δήμο Αθηναίων ανατέθηκε η αποκομιδή των μπάζων

Snapshot Η εισαγγελική Αρχή διέταξε την άμεση αποκομιδή των μπάζων από την κατεστραμμένη πολυκατοικία στα Πετράλωνα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, ο δήμαρχος Αθηναίων και ο περιφερειάρχης Αττικής.

Η αποκομιδή των μπάζων ανατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, με πιθανή συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής.

Η γρήγορη απομάκρυνση των υλικών είναι απαραίτητη για να έχουν πρόσβαση οι πραγματογνώμονες και να εξετάσουν τα αίτια της κατάρρευσης. Snapshot powered by AI

Την άμεση αποκομιδή των μπάζων από την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα δρομολογεί η εισαγγελική Αρχή, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Αριστείδη Κορέα, του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση διήρκεσε περίπου μισή ώρα και πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η απομάκρυνση των μπάζων, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στόχος είναι να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η αποκομιδή των υλικών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο σημείο οι πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την εισαγγελική Αρχή και να προχωρήσουν στη διερεύνηση των αιτίων της κατάρρευσης του κτιρίου.

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