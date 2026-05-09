Ηράκλειο: Εργατικό ατύχημα για υπάλληλο καθαριότητας - Έπεσε από το απορριμματοφόρο

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο, με τον τραυματισμό ενός υπαλλήλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο εργαζόμενος, ο οποίος ήταν στο πίσω μέρος του οχήματος της αποκομιδής, έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φρόντισε για τη διακομιδή του στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ του έγιναν και 20 ράμματα.

Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες.

