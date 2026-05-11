Πάτρα: Διασωληνώθηκε εργάτης που τραυματίστηκε στο κεφάλι σε ανέγερση πολυκατοικίας

Ο άνδρας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση - Υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Ένας εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πτώση ξύλινου μαδεριού σε οικοδομή στην Πάτρα.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και διασωληνώθηκε.
  • Υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Η έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Πάτρα, όταν άνδρας δέχτηκε μαδέρι στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια εργασιών σε υπό ανέγερση πολυκατοικία.

Σύμφωνα με το pelop.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε οικοδομή της πόλης στη συμβολή των οδών Ευρώτα και Ενιπέως, όταν το ξύλινο μαδέρι έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και χτύπησε τον εργαζόμενο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου οι γιατροί, αξιολογώντας τη σοβαρότητα της κατάστασής του, προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Ακολούθως υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, ενώ το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της υγείας του, με τον άνδρα να παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Η διερεύνηση του περιστατικού είναι σε εξέλιξη, ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

