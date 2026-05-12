Δίκη Βαλυράκη: Πραγματογνώμονας παραδέχθηκε ότι παρέλειψε κατάθεση αυτόπτη για δεύτερο σκάφος

Snapshot Ο διορισμένος πραγματογνώμονας παραδέχθηκε ότι απέκρυψε την κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα για δεύτερο σκάφος στην έκθεσή του.

Η απόφαση να μη συμπεριληφθεί η μαρτυρία βασίστηκε στην εκτίμηση των πραγματογνωμόνων ότι η περιγραφή ήταν αφύσικη και ασύμβατη με τα ευρήματα.

Δεν πραγματοποιήθηκε έρευνα για τον εντοπισμό του δεύτερου σκάφους, παρά τη μαρτυρία που υπήρχε.

Η συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας ανέφερε ότι το δεύτερο σκάφος είχε εντοπιστεί, αλλά οι πραγματογνώμονες δεν το εξέτασαν.

Ο πραγματογνώμονας τόνισε ότι αντιμετώπισαν την υπόθεση ως πιθανή εγκληματική ενέργεια και θα προχωρούσαν σε περαιτέρω έρευνα αν υπήρχαν σαφή στοιχεία.

Σημαντικές αναφορές έγιναν σήμερα στο δικαστήριο της Αθήνας κατά τη διάρκεια της δίκης για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, μέσα από την κατάθεση ενός εκ των δύο διορισμένων πραγματογνωμόνων της υπόθεσης.



Ο μάρτυρας, ναυπηγός στο επάγγελμα, παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι στην έκθεση που παρέδωσαν στις αρχές δεν συμπεριλήφθηκε η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος είχε αναφερθεί σε δεύτερο σκάφος και σε χτύπημα που φέρεται να προηγήθηκε του θανάτου του πρώην υπουργού, παρότι – όπως είπε – γνώριζαν τη συγκεκριμένη μαρτυρία.



Σε ερώτηση του προέδρου του δικαστηρίου για ποιο λόγο δεν ενσωματώθηκε η συγκεκριμένη αναφορά στην πραγματογνωμοσύνη, ο μάρτυρας απάντησε ότι επρόκειτο για κοινή απόφαση των δύο πραγματογνωμόνων, καθώς η περιγραφή του αυτόπτη τους είχε φανεί «αφύσικη» και μη συμβατή με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνάς τους.

Ο Σήφης Βαλυράκης





Ο πραγματογνώμονας ανέφερε ακόμη ότι δεν πραγματοποιήθηκε έρευνα για τον εντοπισμό άλλου σκάφους, παρά το γεγονός ότι υπήρχε σχετική μαρτυρία. «Υπήρχε μαρτυρία για σκάφος που είχε παρενοχλήσει τον Βαλυράκη. Ρωτούσαμε αν τον βρήκαν και μας έλεγαν ότι δεν το έχουν εντοπίσει», κατέθεσε χαρακτηριστικά.



Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι το συγκεκριμένο σκάφος είχε τελικά εντοπιστεί και ότι είχε ζητηθεί από τους πραγματογνώμονες να το εξετάσουν, με τον μάρτυρα να απαντά πως κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ.





Ο διάλογος ανάμεσα στην δικηγόρο και το μάρτυρα είναι χαρακτηριστικός:



Μάρτυρας: αυτό που θυμάμαι ότι η περιγραφή του αυτόπτη για την κίνηση των σκαφών μου φάνηκε αφύσικη

Ζωή Κωνσταντοπουλου:Είναι επιτρεπτό να εξαιρείς αποδεικτικό υλικό!

Μάρτυρας: Δεν έχω κάνει παράλειψη.



Ο ίδιος υποστήριξε πάντως ότι από την αρχή αντιμετώπισαν την υπόθεση και ως πιθανή εγκληματική ενέργεια, προσθέτοντας ότι αν είχαν σαφή κατεύθυνση και τα απαραίτητα στοιχεία, θα είχαν προχωρήσει και σε περαιτέρω έρευνα για το δεύτερο σκάφος.

