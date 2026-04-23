Δίκη Βαλυράκη: «Τα τραύματα θα οδηγούσαν σε θάνατο ακόμη και χωρίς πτώση στη θάλασσα»

Την εκτίμηση ότι ο Σήφης Βαλυράκης θα κατέληγε ακόμη και αν δεν είχε πέσει στο νερό διατύπωσε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας, καταθέτοντας στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού.

Τι κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας στη δίκη για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

«Το σημείο 6 και το σημείο 9 ήταν θλαστικά χτυπήματα θανατηφόρα, καθώς πρόκειται για διατομές στη σφαγίτιδα φλέβα και την καρωτίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εισαγγελέως. Στο ερώτημα αν ο θάνατος θα επερχόταν ακόμη και χωρίς την πτώση στη θάλασσα, απάντησε: «Ναι, θα είχαμε θάνατο εξαιτίας αυτών των δύο κακώσεων».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, στη σορό είχαν εντοπιστεί οκτώ κακώσεις που προκλήθηκαν από διαφορετικού τύπου όργανα. «Η σορός έφερε κακώσεις από θλον και τέμνον όργανο, καθώς και από θλον και αμβλύ όργανο, που θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα είτε πλήξης είτε πρόσκρουσης», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο πιθανό μέσο πρόκλησης των τραυμάτων, είπε: «Μπορεί να είναι προπέλα σκάφους, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω», διευκρινίζοντας ότι τα ευρήματα αφορούν τα χαρακτηριστικά του οργάνου και όχι την ταυτότητά του. Παράλληλα, υπογράμμισε: «Τα τραύματα δεν αποκλείουν ούτε το ατύχημα ούτε την εγκληματική ενέργεια».

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι ορισμένες κακώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κατάσταση του θύματος πριν την πτώση στη θάλασσα: «Υπάρχουν δύο τραύματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζάλη». Σε ό,τι αφορά την αιμορραγική διήθηση που καταγράφηκε στην έκθεση, εξήγησε: «Θα μπορούσε να είναι και από ένα μόνο χτύπημα».

Τέλος, απέκλεισε το ενδεχόμενο τα θανατηφόρα τραύματα να προκλήθηκαν από κοντάρι με γάντζο, επισημαίνοντας: «Δεν είναι θλον και τέμνον όργανο αυτό, είναι θλον και αμβλύ».

Κατά τη συνεδρίαση είχε κληθεί να καταθέσει και η ιατροδικαστής Χριστίνα Τσάκωνα, η οποία ενημέρωσε με επιστολή ότι τελεί σε αργία, με το δικαστήριο να επιφυλάσσεται για τη στάση που θα τηρηθεί στη συνέχεια.

