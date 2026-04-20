Δίκη Βαλυράκη: Με καταθέσεις συγγενών τους προσπάθησαν να «χτίσουν» το άλλοθί τους οι κατηγορούμενοι

Με μαρτυρικές καταθέσεις στενών συγγενικών τους προσώπων, δηλαδή της συζύγου και του γιου του ενός κατηγορουμένου, προσπάθησαν οι δύο ψαράδες που κατηγορούνται για τη δολοφονία του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη να υποστηρίξουν την αθωότητά τους.

Στην κατάθεσή της, η σύζυγος του κατηγορουμένου ανέφερε ότι ο άντρας της δεν βγήκε εκείνη τη μέρα από το σπίτι, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι.

Η μάρτυρας, όμως, δεν είχε πειστικές απαντήσεις στην ερώτηση του προέδρου για το αν την παραξένεψε το ότι την κάλεσε το λιμενικό, καθώς και στο ερώτημα της συνηγόρου της οικογένειας Βαλυράκη, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για το γιατί μάρτυρες λένε ότι είδαν τους δύο κατηγορουμένους να ψαρεύουν εκείνη τη μέρα.

Πρόεδρος: Όταν σας κάλεσε το λιμενικό για κατάθεση, δεν παραξενευθήκατε; Δεν ρωτήσατε τον σύζυγό σας «από πού κι ως πού εμένα;»

Μάρτυρας: «Τους καλούν όλους», μου είπε.

Δικηγόρος: Μάρτυρες λένε ότι είδαν τους κατηγορουμένους εκείνη την ημέρα. Γιατί να το πουν; Έχουν προηγούμενα μαζί σας;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η κατάθεση του γιου του κατηγορουμένου, ο οποίος επέμενε ότι ο πατέρας του δεν πήγε για ψάρεμα εκείνη την ημέρα και ότι βγήκε από το σπίτι το απόγευμα, οπότε πήγαν οι δυο τους για κυνήγι.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμενες συνεδριάσεις του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, στις οποίες στο βήμα του μάρτυρα θα βρεθούν ιατροδικαστές.

Διαβάστε επίσης