Δίκη Βαλυράκη: Με καταθέσεις συγγενών τους προσπάθησαν να «χτίσουν» το άλλοθί τους οι κατηγορούμενοι

Οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τη δολοφονία του πρώην υπουργού προσπάθησαν να στηρίξουν την αθωότητά τους με καταθέσεις συγγενικών τους προσώπων

  • Η σύζυγος ενός κατηγορουμένου κατέθεσε ότι ο σύζυγός της δεν βγήκε από το σπίτι μέχρι το μεσημέρι της ημέρας του συμβάντος.
  • Η μάρτυρας δεν έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις σχετικά με την κλήση από το λιμενικό και τις μαρτυρίες που τους είδαν να ψαρεύουν εκείνη τη μέρα.
  • Ο γιος του κατηγορουμένου υποστήριξε ότι ο πατέρας του βγήκε το απόγευμα για κυνήγι και όχι για ψάρεμα.
  • Στις επόμενες συνεδριάσεις του δικαστηρίου αναμένεται η κατάθεση ιατροδικαστών.
Με μαρτυρικές καταθέσεις στενών συγγενικών τους προσώπων, δηλαδή της συζύγου και του γιου του ενός κατηγορουμένου, προσπάθησαν οι δύο ψαράδες που κατηγορούνται για τη δολοφονία του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη να υποστηρίξουν την αθωότητά τους.

Στην κατάθεσή της, η σύζυγος του κατηγορουμένου ανέφερε ότι ο άντρας της δεν βγήκε εκείνη τη μέρα από το σπίτι, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι.

Η μάρτυρας, όμως, δεν είχε πειστικές απαντήσεις στην ερώτηση του προέδρου για το αν την παραξένεψε το ότι την κάλεσε το λιμενικό, καθώς και στο ερώτημα της συνηγόρου της οικογένειας Βαλυράκη, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για το γιατί μάρτυρες λένε ότι είδαν τους δύο κατηγορουμένους να ψαρεύουν εκείνη τη μέρα.

Πρόεδρος: Όταν σας κάλεσε το λιμενικό για κατάθεση, δεν παραξενευθήκατε; Δεν ρωτήσατε τον σύζυγό σας «από πού κι ως πού εμένα;»

Μάρτυρας: «Τους καλούν όλους», μου είπε.

Δικηγόρος: Μάρτυρες λένε ότι είδαν τους κατηγορουμένους εκείνη την ημέρα. Γιατί να το πουν; Έχουν προηγούμενα μαζί σας;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η κατάθεση του γιου του κατηγορουμένου, ο οποίος επέμενε ότι ο πατέρας του δεν πήγε για ψάρεμα εκείνη την ημέρα και ότι βγήκε από το σπίτι το απόγευμα, οπότε πήγαν οι δυο τους για κυνήγι.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμενες συνεδριάσεις του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, στις οποίες στο βήμα του μάρτυρα θα βρεθούν ιατροδικαστές.

