Δίκη Βαλυράκη: Η φωτογραφία από την ημέρα της δολοφονίας και οι αντιφάσεις του ερασιτέχνη ψαρά

Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι είδε το μαύρο αυτοκίνητο των κατηγορουμένων και το σκάφος τους δεμένο στο λιμάνι την επίμαχη ημέρα.

Νέα πρόσωπα βρέθηκαν σήμερα στο βήμα του μάρτυρα στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας εστίασε σήμερα την προσοχή του στην κατάθεση μίας γυναίκας, η οποία τη μοιραία ημέρα για τον πρώην υπουργό είχε τραβήξει μία φωτογραφία.

Μάρτυρας: «Εκείνη την ημέρα είχα πάει με τα παιδιά μου και μια φίλη μου με τα δικά της παιδιά για περπάτημα σε ένα λόφο. Η ώρα ήταν δώδεκα και κάτι. Εκεί που περπατάγαμε έβγαλα δύο φωτογραφίες. Την άλλη ημέρα άκουσα στις ειδήσεις για τον Βαλυράκη και σκέφτηκα τις φωτογραφίες. Όταν έκανα ζουμ στη φωτογραφία, φαινόταν μια κουκίδα μέσα στη θάλασσα δεξιά και άλλη μια κουκίδα αριστερά. Η ώρα ήταν 12:25».

Οι φωτογραφίες που ανέφερε η μάρτυρας είναι σημαντικές, καθώς έρχονται να προστεθούν και σε άλλες φωτογραφίες που αποτυπώνουν ποιοι βρίσκονταν στην περιοχή το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Ο μάρτυρας με τις αντιφάσεις

Κατέθεσε επίσης σήμερα ένας ερασιτέχνης ψαράς, ο οποίος επέμενε ότι το σκάφος των κατηγορουμένων ήταν δεμένο στο λιμάνι. Ο μάρτυρας όμως έχει πέσει σε αντιφάσεις. Άλλα κατέθεσε στον ανακριτή και άλλα σήμερα στο δικαστήριο. Στην ανάκριση έλεγε ότι την επίμαχη ημέρα συνομιλούσε με τον πατέρα των κατηγορουμένων. Σήμερα το πήρε πίσω και είπε ότι τον συνάντησε την προηγούμενη ημέρα.

Τις αντιφάσεις του μάρτυρα επισήμανε ο δικηγόρος της πλευράς Βαλυράκη:

«Έχετε επιλεκτική μνήμη και έχετε κληθεί ως ύποπτος για ψευδορκία».

Στη συνέχεια ο ίδιος μάρτυρας απάντησε στον πρόεδρο του δικαστηρίου για το αυτοκίνητο των κατηγορουμένων.

Μάρτυρας: Εκείνη την ημέρα ήμουν στο λιμανάκι στις έντεκα με εντεκάμιση το πρωί. Καθόμουν στο παγκάκι και είδα ένα μαύρο αυτοκίνητο.

Πρόεδρος: Οι κατηγορούμενοι τι χρώμα αυτοκίνητο έχουν;

Μάρτυρας: Μαύρο.

Πρόεδρος: Το σκάφος τους ήταν εκεί;

Μάρτυρας: Ναι, το είδα δεμένο.

