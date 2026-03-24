Κρίσιμες καταθέσεις σήμερα στη δίκη Βαλυράκη: Τι κατέθεσε μάρτυρας

Τι κατέθεσαν ψαράδες ως μάρτυρες στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού

Με κρίσιμες καταθέσεις συνεχίστηκε σήμερα η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας για το θάνατο του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη.

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε ο ιδιοκτήτης μια οικίας μπροστά στην θάλασσα όπου στο παρελθόν είχε έρθει σε έντονη αντιπαράθεση με τους κατηγορούμενους.

«Η θάλασσα είναι δικιά μας»: Αυτό κατέθεσε ο μάρτυρας ότι του είπαν οι δυο ψαράδες οταν τους ρώτησε γιατί ψαρεύουν με το σκάφος τόσο κοντά στην ακτή.

Συνεχίζοντας την κατάθεση του, είπε: «Μπροστά από το σπίτι μου είχε έρθει ένα αλιευτικό τόσο κοντά, σχεδόν εκεί που κάνουμε μπάνιο. Πού να περιμένω ότι οι αλιείς θα διαπληκτιστούν και θα ακουστούν τέτοιες κουβέντες. Το συγκεκριμένο σκάφος έπεσε στο σημείο που ψαρεύουν οι άλλοι και για αυτό το λόγο έγινε ο κακός χαμός».

Σημαντική ήταν η κατάθεση ενός κατοίκου - ερασιτέχνη ψαρά της περιοχής όπου απάντησε σε ερωτήσεις για το αν είδε το αμάξι των κατηγορουμένων στο λιμάνι εκείνη την κρίσιμη μέρα.

«Ψαρεύω με μπετονιά και μένω στο Νησί των Ονείρων. Τους κατηγορούμενους τους ξέρω. Κυριακή πρωί κατέβηκα στο λιμανάκι και καθόμουν στο παγκάκι μαζί με κάποιον άλλον στην πλώρη ενός καϊκιού. Εκείνη την ημέρα υπήρχε ένα αυτοκίνητο. Κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν υπήρχε. Υπήρχε μόνο ένα μαύρο. Δεν ήξερα όμως ποιανού ήταν».

Πρόεδρος: Είδατε αυτοκίνητο;

Μάρτυρας: Ναι

Πρόεδρος: Τι χρώμα ήταν;

Μάρτυρας: Μαύρο

Πρόεδρος: Οι κατηγορούμενοι τι χρώμα αυτοκίνητο έχουν;

Μάρτυρας: Μαύρο.

Νωρίτερα κατέθεσε ένας ψαράς που ανάφερε για την ημέρα του συμβάντος: «Ήμασταν με τη βάρκα από τις 10.00. Δεν πρόσεξα να είναι κανένας άλλος εκεί. Η απόσταση που ήμουν εγώ είναι περίπου 2 μίλια. Μας είπαν να πάμε στην Αγία Τριάδα γιατί κινδύνευε ένας άνθρωπος. Την ώρα που έφτασα εγώ, ήταν ήδη εκεί το λιμενικό και μου είπαν να πάρω το σκοινί και να δέσω τη βάρκα. Είχα αναλάβει φύλακας του σκάφους απέναντι στο λιμενικό. Δεν ξέρω ποιοι είχαν ρίξει δίχτυα εκείνη την ημέρα».

Novibet
