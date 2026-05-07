Δίκη Βαλυράκη: Οργιώδεις μεθοδεύσεις που αποκαλύπτουν στυγερή δολοφονία του Σήφη καταγέλλει η Ζωή

Οι φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη στο εδώλιο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Στο δικαστήριο η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
  • Συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη με την παρουσία της συζύγου του στα δικαστήρια της Ευελπίδων.
  • Η οικογένεια καταγγέλλει μεθοδεύσεις και παράνομες παρεμβάσεις που απέκρυψαν κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης.
  • Η πραγματογνωμοσύνη φέρεται να μην περιέλαβε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δολοφονία έγινε με στυγερό τρόπο.
  • Η δικηγόρος της οικογένειας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζει την ανάγκη για την πλήρη απονομή δικαιοσύνης και την αποκάλυψη όλων των πτυχών της υπόθεσης.
Βίντεο και φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Συνεχίστηκε σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη, με τη σύζυγό του, Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη να φτάνει και αυτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων συνοδευόμενη από τους συνηγόρους της οικογένειας Νίκο Κωνσταντόπουλο και Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Σε δηλώσεις της στις κάμερες, η δικηγόρος και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έκανε λόγο για «οργιώδεις μεθοδεύσεις», που όπως είπε «έγιναν από πρόσωπα που είχαν την ευθύνη να συλλέξουν το υλικό και φαίνεται ότι ενήργησαν προκειμένου να συγκαλύψουν το έγκλημα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε «ανεπίτρεπτες και παράνομες παρεμβάσεις που έγιναν, προκειμένου η πραγματογνωμοσύνη να μην περιλάβει εκείνα τα φοβερά στοιχεία, τα οποία όχι απλώς αποκαλύπτουν τη δολοφονία, αλλά και συγκροτούν αναπόδραστες αποδείξεις, ακλόνητες αποδείξεις ότι ο Σήφης Βαλυράκης δολοφονήθηκε με τον πλέον στυγερό τρόπο», οι οποίες, όπως είπε, «αποκαλύφθηκαν στη σημερινή διαδικασία από την εξέταση του ενός εκ των δύο που ενήργησαν σαν πραγματογνώμονες».

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Στη συνέχεια, η κ. Κωνσταντοπούλου πρόσθεσε ότι «ένα από τα σοβαρά ερωτήματα που μας απασχολούν και θα συνεχίσουν να απασχολούν την υπόθεση και μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας στην οποία κατηγορούμενοι είναι οι φυσικοί αυτουργοί, που δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο στην υπόθεση της εξιχνίασης των αιτίων και των κινήτρων της δολοφονίας είναι ποιες ήταν εκείνες οι δυνάμεις που ενήργησαν προς όφελος των κατηγορουμένων, γιατί με τόση λύσσα μεθόδευαν την εκδοχή του ατυχήματος που έχει εντελώς καταρριφθεί και με ποιους ακόμη συνεργούς μπήκαν στην έκνομη διαδικασία της συγκάλυψης».

Τέλος, η δικηγόρος της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη ανέφερε: «Καθώς η ελληνική κοινωνία συνειδητοποιεί ότι η απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι υπόθεση κάποιων επαγγελματιών του δικαστικού και εισαγγελικού σώματος μόνο, αλλά είναι υπόθεση των πολιτών που δεν πρέπει να αφήνουν να τυλίγουν τη δικαιοσύνη σε μια κόλλα χαρτί κάποιοι επιτήδειοι, η δική μας αποστολή είναι μέσα από την αποδεικτική διαδικασία που είναι αποκαλυπτική να φωτίσουμε όλες τις πτυχές του εγκλήματος, να αποδοθεί δικαιοσύνη μέχρι τέλους και βεβαίως και οι άλλες διαδικασίες που έχουν ανοιχθεί να φτάσουν στην πλήρη λογοδοσία, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται τα πρόσωπα που καταπάτησαν τον όρκο τους και για αρκετό καιρό είχαν καταφέρει να θάβεται η υπόθεση αυτής της στυγερής δολοφονίας ενός αγωνιστή της Δημοκρατίας».

