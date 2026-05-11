Ασήμι: Η τιμή του εκτοξεύεται – Επιστρέφουν τα ιστορικά υψηλά; - «Παγιδευμένος» ο χρυσός

Η τιμή του ασημιού κατέγραψε τη Δευτέρα την ισχυρότερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων μηνών, ενισχυόμενη έως και άνω του 7% σε κάποια σημεία της συνεδρίασης, καθώς επανέρχεται η αισιοδοξία για τη συνέχιση του ανοδικού κύκλου στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων.

Το μέταλλο κινήθηκε κοντά στα 86,60 δολάρια ανά ουγγιά στις απογευματινές συναλλαγές (ώρα ΗΠΑ), αφού είχε αγγίξει ενδοσυνεδριακά υψηλό περίπου στα 86,80 δολάρια, καταγράφοντας την πιο έντονη ημερήσια άνοδο τόσο σε ποσοστό όσο και σε απόλυτη τιμή από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον και επιστροφή επενδυτών

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης προς το ασήμι, με αναλυτές να σημειώνουν ότι επενδυτές που είχαν μείνει εκτός αγοράς το προηγούμενο διάστημα επανήλθαν δυναμικά στις αγορές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της TD Securities που επικαλείται το Bloomberg, η ανοδική τάση λειτούργησε ως «μαγνήτης» για νέες τοποθετήσεις, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της αγοράς.

Παράγοντες όπως οι διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, οι εμπορικές εντάσεις και η αβεβαιότητα γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν φαίνεται επίσης να επηρεάζουν το κλίμα.

Από το ιστορικό ράλι στις διακυμάνσεις

Το ασήμι είχε καταγράψει εντυπωσιακή πορεία το 2025 και στις αρχές του 2026, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά πάνω από τα 120 δολάρια, πριν ακολουθήσει περίοδος διόρθωσης λόγω γεωπολιτικών πιέσεων, μεταξύ των οποίων και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτές εκτιμούν ότι, παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα, τα θεμελιώδη στοιχεία που στήριξαν την προηγούμενη άνοδο παραμένουν ενεργά, όπως η ζήτηση από τη βιομηχανία και οι μακροοικονομικές πιέσεις.

Ορισμένοι στρατηγικοί αναλυτές δεν αποκλείουν νέα ιστορικά υψηλά για το ασήμι και τον χρυσό μέσα στο επόμενο διάστημα, εφόσον η αγορά σταθεροποιηθεί.

Πιο συγκρατημένη εικόνα για τον χρυσό

Σε αντίθεση με το ασήμι, ο χρυσός κινήθηκε πιο ήπια, με οριακή άνοδο περίπου 0,1%, παραμένοντας ωστόσο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Αναλυτές σημειώνουν ότι το πολύτιμο μέταλλο παραμένει «παγιδευμένο» ανάμεσα στις γεωπολιτικές ανησυχίες και τις πληθωριστικές πιέσεις, γεγονός που δημιουργεί ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας χωρίς σαφή κατεύθυνση.

Γεωπολιτική αστάθεια και αγορές

Η εικόνα των πολύτιμων μετάλλων παραμένει στενά συνδεδεμένη με τις διεθνείς εξελίξεις. Το τελευταίο διάστημα, οι τιμές επηρεάζονται από τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, τις διακυμάνσεις στην ενέργεια και τις προσδοκίες για τις νομισματικές πολιτικές των μεγάλων οικονομιών.

Παράλληλα, η αγορά δείχνει να αντιδρά έντονα σε κάθε ένδειξη αποκλιμάκωσης ή κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, ενισχύοντας το σενάριο διαρκούς μεταβλητότητας.

